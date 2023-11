L’Arabie saoudite et la crise de Gaza  : une position historique ferme

Par le passé, nous avons vu certains journaux et chaînes arabes s’en prendre à certains pays du Conseil de coopération du Golfe, en particulier à l’Arabie saoudite, chaque fois qu’il y avait une flambée de violence dans les territoires palestiniens. Récemment, le Hamas a déclenché une crise à Gaza et dans l’ensemble des territoires palestiniens en lançant une attaque militaire sans précédent contre Israël. Mais certains de ceux qui sont habitués à jouer des jeux et à régler des comptes dans de telles situations se sont immédiatement tournés vers la critique des positions et des politiques de plusieurs pays arabes et du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite.

La position saoudienne sur la crise de Gaza est marquée par un haut degré de sagesse, de rationalité, de stabilité, de force et de détermination. Elle reflète l’héritage historique de la politique étrangère de l’Arabie saoudite depuis sa création, où la question palestinienne était et reste un pilier central de cette politique. L’Arabie saoudite soutient fermement la cause palestinienne et le peuple palestinien, ainsi que leur droit à établir un État indépendant dans le cadre de la solution des deux États. Cette solution est au cœur de l’initiative arabe proposée par l’Arabie saoudite au sommet de Beyrouth en 2002.

Nous avons tous vu comment le prince héritier Mohammed bin Salman a souligné la nécessité de « lever le siège de Gaza, d’arrêter l’escalade et d’empêcher la situation d’échapper à tout contrôle d’une manière qui affecte la sécurité et la stabilité dans la région ».

Lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden, il a également réitéré « la nécessité de rechercher d’urgence les moyens de mettre fin aux opérations militaires qui ont coûté la vie à des innocents et de rejeter toute forme d’attaque contre les civils ou contre les infrastructures et les intérêts vitaux qui affectent leur vie quotidienne, ainsi que les déplacements forcés ».

Le discours du ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, dans lequel il a déclaré que ce dernier était incapable de jouer son rôle et de trouver une solution à la crise entre Palestiniens et Israéliens, est également important. Il a déclaré que le Conseil n’était pas en mesure de jouer son rôle et qu’il tardait à trouver une solution à cette crise. La position ferme de l’Arabie saoudite sur la nécessité de protéger les civils et de s’abstenir de bombarder les quartiers palestiniens par l’armée israélienne a été la première position arabe à attirer l’attention sur ce point et à mettre en garde contre ses dangers et ses conséquences catastrophiques. L’Arabie saoudite a appelé à la fin immédiate de l’escalade entre les deux parties, à la protection des civils et à la retenue. Le communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères ajoute : « Le Royaume rappelle ses mises en garde répétées contre le risque d’explosion de la situation en raison de l’occupation en cours et du déni des droits légitimes du peuple palestinien, ainsi que des provocations répétées à l’encontre de ses valeurs sacrées ».

La diplomatie saoudienne s’est également efforcée de résoudre la crise aux niveaux régional et international.

Il a clairement souligné l’importance de protéger les civils, de mettre fin immédiatement à l’escalade et de respecter le droit humanitaire international. Certains médias considèrent que l’un des objectifs du Hamas est de saper les plans de normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël. Mais quiconque a suivi de près la position de l’Arabie saoudite sur la normalisation sait que Riyad maintient une position ferme fondée sur le traitement des questions palestiniennes dans le cadre de tout accord.

À cet égard, nous nous référons à la déclaration du prince héritier Mohammed bin Salman à Fox News Network : « Nous espérons que nous parviendrons à un endroit qui facilitera la vie des Palestiniens et fera d’Israël un acteur au Moyen-Orient ». La question palestinienne a toujours été un point fondamental de la politique de l’Arabie saoudite en matière de relations avec Israël. Il n’y a pas d’attentes contraires pour une raison simple mais très importante. L’Arabie saoudite est un pays qui a un grand poids stratégique régional et international. Elle jouit d’une bonne réputation et d’un statut solide dans le monde arabe et islamique. Il lui est difficile d’abandonner son héritage historique, ses valeurs et ses principes et de prendre une autre direction.

Mais ce poids et ce statut exigent également de Riyad qu’il agisse efficacement et sérieusement, à l’abri du bruit médiatique. Et c’est ce qu’il fait dans toutes ses actions. Nous nous souvenons tous de la manière dont l’Arabie saoudite a progressivement repris ses relations et s’est réconciliée avec l’Iran, à l’abri du bruit médiatique.

La politique étrangère saoudienne exprime l’engagement historique ferme de l’Arabie saoudite en faveur des droits des Palestiniens. Elle cherche une véritable solution à la question et un règlement politique définitif. Par conséquent, sa position sur les événements actuels est cohérente avec cet héritage. En fin de compte, les choses ne se mesurent pas à l’aune du battage médiatique, mais à l’efficacité des actions et à l’impact des positions et des politiques.

Il ne fait aucun doute que les positions des pays sur les événements et les crises sont étroitement liées à leur taille, à leur statut et à leur capacité à influencer leur environnement régional et l’arène internationale. Les pays influents agissent diplomatiquement et politiquement en fonction de leur poids et de leur statut. Ils se distinguent des autres parties qui n’ont pas la même influence.

La diplomatie saoudienne, qui travaille toujours dans le calme et aborde les problèmes de manière efficace, sait très bien qu’il est important de mettre fin à l’escalade à Gaza. Elle coopère et se coordonne sérieusement avec les puissances régionales de la communauté internationale pour atteindre cet objectif. Elle ne se soucie pas des comparaisons ou des tentatives d’ingérence ou de provocation.