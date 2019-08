L’ardeur diplomatique d’Emmanuel Macron.

Se hausser du col, monopoliser les antennes pour s’écouter parler, cramer des fortunes alors que la France n’a plus d’argent, paralyser une ville entière au mépris des libertés fondamentales alors que l’on représente moins de 20 % de votants et qu’aux dernière élections on a été minoritaire .... Il faut oser ....

PAS EN MON NOM !