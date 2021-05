L’Armée Française a-t-elle tiré dans le dos de l’Armée Libyenne le 19 mars 2011 ?

L'Armée Française est accusée par un ancien agent du renseignement français d'avoir volontairement provoqué la guerre civile en Libye, le 19 mars 2011, en plein "printemps arabe" (mouvement citoyen généralement pacifique et d'une ampleur inégalée dans le monde), en inventant le mensonge d'une colonne de chars montant sur Benghazi et décidée à "massacrer" la population, prétexte alors utilisé pour justifier une intervention militaire contre le régime de Khadafi. Cependant, un jour avant l'attaque de la France en Libye, le 18 mars 2011, des manifestant libyens se filmaient debout sur un char à Benghazi, témoignant manifestement du retrait de l'Armée Libyenne de la zone de conflit un jour avant l'attaque française, comme le montre également le fait que les avions de chasse français ont frappé l'Armée Libyenne à 35km de la ville, qui ne pouvait donc menacer les habitants de Benghazi à une telle distance.

Dans un entretien mené par le journaliste Denis Robert, le lanceur d'alerte et ancien agent des services secrets français, Marc Eichinger affirmait (vidéo autocensurée par le journal "Le Média") :

"Celui qui finançait les dispensaires au Niger, au Mali, dans toutes ces zones-là et qui gardait un certain équilibre, c'était Khadafi, donc quand on décide de faire chuter Khadafi, de tuer Khadafi, alors qu'il n'y a jamais eu de colonne de chars allant sur Benghazi, que tout ça c'était bidon, quand on décide de le faire [...] [...] Il n'y a jamais eu de colonne de chars qui menaçait la population de Benghazi, jamais Khadafi n'aurait trucidé la population de Benghazi, et tous les services le savent, tous les services le savent."

Il est en effet plus qu'étonnant que malgré les amples moyens satellitaires de la France et de ses alliés, aucune image de cette colonne de chars n'ait alors été divulguée. Et encore plus étonnant est de constater que des témoins sur place ont bien aperçu un ou deux chars, mais qui ont eu l'ordre de se retirer :

"Nous ne savons pas combien étaient les chars qui sont entrés en ville, accompagnés de fantassins. Nous ne savons pas quelle était leur mission exacte. Nous ne savons pas pourquoi les chars ont fait demi-tour ce jour-là, parce que nous ne savons pas qui a donné l'ordre du retrait, ni pourquoi. "

Pourquoi donc déclarer une guerre et bombarder un régime dont l'Armée se retire face à la présence d'adolescents armés, et en laissant même derrière elle un char tout équipé ?

Tous ces éléments laissent à penser que l'Armée Libyenne n'a pas réellement souhaité s'engager dans un combat avec sa propre population, contrairement à ce que l'exécutif français affirmait alors en 2011, et que l'Armée Française a tiré sur une Armée Libyenne en repli et qui avait abandonné l'idée même de s'en prendre à la population, comme l'indique le fait que les chars attaqués par les avions de chasse français se trouvaient non pas sur la zone de conflit éventuel mais très loin et hors de portée de tirs, à 35km de la ville.

La chaîne de commandement a-t-elle failli du fait de l'impulsivité du Chef des Armées d'alors, Nicolas Sarkozy, et/ou du fait d'un défaut des services de renseignement sur place ? En tous les cas, la surveillance satellite en temps réel aurait dû servir de contrepoint à de telles erreurs, en permettant notamment d'identifier en temps réel le repli des chars de la ville.

Comment expliquer une telle bavure qui a totalement déstabilisé l'Afrique du Nord, privant même l'accès d'une grande partie de la population aux soins dans de nombreux pays frontaliers, du fait que, selon Marc Eichinger, Khadafi finançait de nombreux dispensaires de la région, au Niger et au Mali ?

Quels intérêts obscurs ont pu pousser l'Etat français et ses alliés à précipiter toute une région du monde dans le chaos, détruisant des millions de vies, en tuant des centaines de milliers d'autres et générant de nombreuses autres guerres consécutives à cette décision ? Comment une poignée de personnes peut-elle décider une telle folie sans aucun contrôle indépendant et sans même s'assurer de la véracité des informations reçues, in situ ? Ou l'ont-elles fait en toute connaissance de cause et ont-elles outrepassé l'éthique militaire en attaquant une Armée en repli et en n'ayant donc aucune légitimité d'intervenir, comme l'indique également le fait que les frappes françaises ont été décidés unilatéralement et en-dehors d'une institution multilatérale comme l'ONU ?

N'y a-t-il pas d'autres moyens plus intelligents que la Guerre pour résoudre les problèmes humains ? Nos dirigeants manquent-ils à ce point, et cruellement, d'intelligence et d'humanité ?

Image : Un char de Khadafi capturé par des civils, le 18 mars, à Benghazi, un jour avant l'attaque de la France en Libye et témoignant du retrait des forces armées libyennes de la ville. (source : YouTube, Mar 19, 2011 )