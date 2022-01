L’armée ukrainienne accumule armements lourds et engins de déminage dans le Donbass, et les États-Unis évacuent leur ambassade à Kiev

Après plusieurs jours d’annonces puis de démenti officiel de la part du Secrétaire d’État américain, les États-Unis ont commencé l’évacuation du personnel de leur ambassade à Kiev et de leurs familles, sur fond d’accumulation de chars d’assaut, d’artillerie, et d’engins de déminage par l’armée ukrainienne dans le Donbass.

Fin de semaine dernière des médias américains, puis britanniques avaient publié des articles sur l’évacuation imminente du personnel de leurs ambassades respectives en Ukraine. Des informations démenties immédiatement par le Secrétaire d’État américain et par le ministère britannique des Affaires étrangères, laissant penser que les médias s’étaient une fois de plus adonnés à une véritable hystérie pour accentuer l’escalade de la situation déjà palpable.

Finalement, le 23 janvier 2022, le Département d’État américain a annoncé avoir autorisé le départ volontaire des employés de son ambassade à Kiev, et ordonné l’évacuation de leurs familles. Il recommande aussi aux citoyens américains de ne pas voyager en Ukraine, et pour ceux qui s’y trouvent, d’en partir par leurs propres moyens.

« Le 23 janvier 2022, le Département d’État a autorisé le départ volontaire des employés américains embauchés directement et a ordonné le départ des membres des familles éligibles de l’ambassade de Kiev en raison de la menace continue d’une action militaire russe. Les citoyens américains en Ukraine devraient envisager de partir maintenant en utilisant des moyens de transport commerciaux ou privés », peut-on lire désormais sur le site du Département d’État.

Plus loin, le communiqué précise que « les citoyens américains qui se trouvent en Ukraine doivent savoir qu’une action militaire russe n’importe où en Ukraine aurait de graves répercussions sur la capacité de l’ambassade des États-Unis à fournir des services consulaires, y compris une assistance aux citoyens américains qui quittent l’Ukraine ». En clair qu’ils partent maintenant ou après si la situation dégénère, les citoyens américains ne peuvent de toute façon compter que sur eux-mêmes et sur les vols commerciaux pour sortir du bourbier ukrainien. Comme lors de l’évacuation catastrophique de l’Afghanistan par les Américains, c’est chacun pour soi et démerdez-vous…

Un point confirmé lors d’un point presse par un officiel du Département d’État américain, qui a déclaré qu’une « action militaire de la Russie pourrait intervenir à tout moment » et que « le gouvernement américain ne sera pas en mesure d’évacuer les citoyens américains dans une telle éventualité ». Sic.

Dans la foulée, le Royaume-Uni a annoncé une mesure similaire, évacuant une partie du personnel de son ambassade et leurs familles. Et l’Australie vient d’annoncer avoir commencé à évacuer les familles de ses diplomates. Mais chose étrange, ni la Russie, ni l’UE n’ont procédé à une évacuation du personnel de leurs ambassades respectives à Kiev. Ce qui veut dire que soit le Département d’État américain et les ministères britannique et australien des Affaires étrangères savent quelque chose que les autres pays ne savent pas sur la façon dont la situation pourrait dégénérer en Ukraine, soit ils ont décidé d’alimenter l’hystérie politico-médiatique autour de la future « invasion russe ».

En effet, l’UE, via son Haut Représentant pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité, Josep Borrell, a annoncé que les pays membres ne procéderaient pas à l’évacuation du personnel diplomatique et de leurs familles hors d’Ukraine tant que les négociations avec la Russie sont en cours, et qu’il attendait une explication de la part du Secrétaire d’État américain, Antony Blinken sur les raisons particulières qui ont poussé les États-Unis à lancer l’évacuation de leur personnel diplomatique.

Il faut dire que même dans l’éventualité d’une contre-attaque russe après une tentative d’offensive de l’armée ukrainienne contre les deux républiques populaires du Donbass, on imagine mal l’armée russe raser Kiev sous un tapis de bombes façon Dresde en 1945 (pour rappel en 2008, lorsque la Russie a défendu l’Ossétie du Sud contre la Géorgie, son armée n’a pas rasé Tbilissi)… Si Moscou intervenait dans le Donbass, les actions militaires auraient lieu à des centaines de kilomètres de Kiev, pas de quoi donc mettre en danger la vie des diplomates occidentaux ou de leurs familles…

Et si l’hystérie autour de l’invasion russe imaginaire de l’Ukraine n’est basée sur rien de concret, les craintes de provocations, voire de tentative d’offensive de l’armée ukrainienne dans le Donbass semblent justifiées au vu des préparatifs menés par Kiev dans la région.

Ainsi après que la RPD (République Populaire de Donetsk) a annoncé la semaine dernière avoir détecté des préparatifs de l’armée ukrainienne afin de mener des actes de sabotage et de relancer le conflit dans le Donbass, de nouvelles informations semblent confirmer que Kiev a des plans offensifs dans les cartons.

Ainsi, le 24 janvier 2022, le porte-parole de la milice populaire de la RPD, Édouard Bassourine, a annoncé que les services de renseignement de la République avaient détecté de nouveaux préparatifs de l’armée ukrainienne dans le Donbass laissant penser à une future offensive :

– Les unités de la 1re brigade de chars d’assaut, les bataillons de chars des 53e et 54e brigades mécanisées, et la 58e brigade d’infanterie mécanisée ont suspendu les congés de tout le personnel, et les commandants de tous grades ont reçu l’ordre de rester dans les points de déploiement temporaire. Les conducteurs et les artilleurs sont sortis des hôpitaux plus tôt que prévu, avec des recommandations pour poursuivre le traitement médical dans les unités. Des commissions du quartier général sont arrivées dans les bataillons de chars d’assaut pour contrôler la préparation des armes et des équipements militaires, vérifier l’installation des éléments de protection dynamique sur les chars, et réapprovisionner les munitions et le carburant ;

– La présence d’équipages de chars d’assaut et d’artillerie préparant l’armement et l’équipement militaire pour le combat a également été enregistrée à des endroits interdits par les accords de Minsk dans les districts de Volnovakha, Andreyevka et Dobropolye (voir la carte) ;

– L’arrivée de 40 soldats issus de trois différent régiments de forces spéciales des forces armées ukrainiennes, précédemment formés par des instructeurs du Royaume-Uni, pour mener des provocations dans la région d’Avdeyevka ;

Carte montrant où sont déployés les forces spéciales ukrainiennes, ainsi que les unités d’artillerie et de chars d’assaut (cliquer dessus pour voir en grand)

– Le déploiement de lance-roquettes de déminage automoteurs UR-77 par le commandement ukrainien sur la ligne de contact, ainsi que le renforcement des unités avancées et des groupes d’assaut ennemis avec des lance-roquettes de déminage portables UR-83P. Ces systèmes du génie sont conçus pour créer rapidement des passages de 6 à 14 mètres de large, à travers des champs de mines.

Photos d’un UR-77

Photo d’un UR-83P

– La reconstitution d’unités mécanisées au cœur du territoire ukrainien et leur déploiement pour renforcer les forces armées dans le Donbass.

– Le redéploiement des unités de la 28e brigade des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) depuis son point de déploiement permanent dans la région d’Odessa a commencé. Le commandement militaire ukrainien redéploie la 28e brigade dans le Donbass sous couvert d’exercices tactiques et d’entraînement spéciaux. À la fin de l’année 2021, la brigade avait un niveau d’effectifs extrêmement bas, inférieur à 35 %. La brigade n’était pas prête. Plus tôt cette année, le Commandement Opérationnel Sud a rapporté que la 28e brigade est désormais à 100 % d’effectifs et toutes les recrues ont été formées dans des centres d’entraînement.

Si on met bout à bout le déploiement d’unités de chars d’assaut et d’artillerie, couplé avec l’envoi de systèmes permettant de nettoyer rapidement une bande de plusieurs mètres de large au milieu d’un champ de mines, il semble peu probable qu’il s’agisse pour l’Ukraine d’une simple poursuite de sa politique de bombardement des zones résidentielles, mais plutôt que l’armée ukrainienne se prépare à une offensive contre la RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk).

La RPD a tenu à mettre en garde l’Ukraine contre toute idée d’offensive contre elle ou contre la RPL, soulignant que les républiques ne resteront pas sans réagir et que « l‘armée ukrainienne subira des dommages irréparables, dont elle ne pourra pas se remettre ». Le porte-parole de la milice populaire de la RPD a appelé les officiers et les soldats ukrainiens à refuser d’obéir aux ordres visant à les envoyer attaquer les deux républiques du Donbass, afin de sauver leur vie.

Il reste à espérer que la réunion des conseillers des chefs d’États du Format Normandie, qui aura finalement lieu à Paris le 26 janvier 2022, permettra de ramener l’Ukraine à la raison.

Christelle Néant

