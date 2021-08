L’armée ukrainienne blesse deux civils et endommage deux habitations en RPD

Le 25 août 2021, un drone de l’armée ukrainienne a largué un engin explosif improvisé sur une maison du village de Vassilievka, en RPD (République Populaire de Donetsk), endommageant l’habitation. Le lendemain, l’armée ukrainienne a tiré au véhicule de combat d’infanterie sur le village de Staromikhaïlovka, blessant deux civils et endommageant une autre habitation.

Un drone de l’armée ukrainienne largue un engin explosif improvisé sur une zone résidentielle

Continuant d’utiliser des méthodes terroristes contre les civils du Donbass, l’armée ukrainienne a envoyé le 25 août 2021, à 23 h 30, un drone larguer un engin explosif improvisé composé de deux charges sur une maison du village de Vassilievka, en RPD.

La toiture de la maison a subi d’importants dégâts, ainsi que la façade et plusieurs vitres. Heureusement seule une des deux charges a explosé, la deuxième a été retrouvée intacte par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) lorsque ses observateurs sont venus constater les dégâts.

Photos fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC :

Photo de la deuxième charge qui n’a pas explosé.

L’armée ukrainienne tire sur Staromikhaïlovka, blessant deux civils

Mais il semble que le bilan du 25 août n’ait pas suffi aux soldats ukrainiens en matière de crimes de guerre. Le 26 août 2021, à 19 h 25, les soldats ukrainiens ont tiré 30 munitions de véhicule de combat d’infanterie sur le village de Staromikhaïlovka.

Ces tirs de l’armée ukrainienne ont blessé deux civils alors qu’ils se trouvaient dans la cour de leur maison. Une des victimes a reçu des éclats à la tête, et la deuxième a reçu des éclats dans la jambe. Les deux ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés.

Leur maison, dont la palissade avait déjà été endommagée par un bombardement de l’armée ukrainienne le 19 août, a aussi subi des dégâts sur la façade et le garage.

Kiev continue de saboter les négociations au sein du groupe de contact trilatéral

Pendant que l’armée ukrainienne continue de viser délibérément les civils du Donbass, la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral continue son sabotage des négociations.

Et ce sabotage a commencé dès le début de la réunion, lors d’une discussion sur les règles de procédure à adopter afin de fixer le fonctionnement des réunions. En effet, afin d’essayer de faire cesser les nombreux sabotages de la délégation ukrainienne, la RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk) ont soutenu l’adoption de procédures claires fixant la façon dont les négociations doivent se dérouler.

Mais bien que la version du règlement proposé par la RPD et la RPL était déjà un compromis entre leur version d’origine et celle de l’Ukraine, la délégation ukrainienne a refusé de l’étudier sous prétexte que leur version allait très bien.

« M. Reznikov a déclaré que l’Ukraine avait déjà présenté une « excellente version » du règlement et que celle-ci devait être prise comme base. Mais cette « belle version », que Kiev a soumise à examen il y a plus de six mois, contenait en fait de nombreuses clauses problématiques et inappropriées, en contradiction avec les accords de Minsk. Nous ne pouvions en aucun cas être d’accord avec cette version et en avons immédiatement informé les représentants ukrainiens. Et notons également que cette version contenait des propositions tout à fait judicieuses, dont les républiques ont tenu compte dans leur version du règlement.

Mais au lieu de commencer à travailler réellement sur notre projet et de soutenir au moins les points qui ne devraient certainement pas susciter d’objections de la part des participants aux négociations de paix (par exemple, le point concernant l’engagement de toutes les parties à l’égard du paquet de mesures), Kiev s’est tout simplement retiré de la discussion et a essayé de présenter d’étranges contre-idées. Il a notamment déclaré que l’OSCE devrait être chargée de préparer un projet de règlement, qu’un groupe de travail distinct devrait être créé pour élaborer ce document, et d’autres propositions qui n’ont ni sens ni utilité », a déclaré Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD.

Le sabotage s’est poursuivi lors de la réunion du sous-groupe en charge des questions politiques, lorsqu’au lieu de présenter sa position sur le projet de feuille de route préparé par les républiques, la délégation ukrainienne a préféré discuter de la signification du terme « tâche urgente ».

« Ainsi, M. Reznikov a déclaré de manière caustique que pour le processus de Minsk, le concept de « tâche urgente » signifie l’absence de résultat après 10 mois à compter de la date de la tâche à accomplir. Dans le même temps, le représentant ukrainien en a accusé les autres négociateurs », a rapporté le secrétaire de presse de la délégation de la RPD au sein du groupe de contact, Vladislav Moskovski.

« Il est extrêmement amusant d’entendre de tels reproches de la part d’une délégation qui n’a pas été en mesure d’envoyer un document de réponse depuis octobre 2020, alors que les représentants des républiques ont envoyé leur réponse au projet de feuille de route de la délégation ukrainienne 2 semaines après qu’il ait été mis à disposition pour examen. Nous recommandons à M. Reznikov de se laisser guider par l’interprétation habituelle du mot « urgent » et de tenir sa promesse de communiquer la position de l’Ukraine sur le projet de feuille de route préparé par les républiques », a ajouté Vladislav Moskovski.

Comme on peut le voir il n’y a aucune amélioration tant de la situation militaire dans le Donbass, que de la situation diplomatique, après la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Angela Merkel. Et malheureusement ce sont les civils qui paient le prix de la dégradation de la situation sur la ligne de front du Donbass.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider