L’armée ukrainienne bombarde la RPD à coup d’artillerie de 122 mm et tue un civil à Donetsk

Depuis deux jours, l’armée ukrainienne bombarde de nouveau la RPD (République Populaire de Donetsk) avec de l’artillerie de 122 mm, mais aussi des obus de mortier, et d’autres armes. Ces tirs ont tué un civil de 56 ans à Donetsk, et endommagé plusieurs habitations.

Deux mois après la dernière utilisation par l’armée ukrainienne de l’artillerie de 122 mm contre le territoire de la RPD, les soldats ukrainiens l’ont de nouveau utilisé contre les zones résidentielles de la République, et en particulier contre la périphérie nord de Donetsk.

Le 14 avril au soir, l’armée ukrainienne tire sur la périphérie nord de Donetsk depuis ses positions situées près d’Opytnoye, avec ce que le CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) considère d’abord comme des obus de mortier de 120 mm.

Mais une fois sur place le lendemain, les représentants de la RPD au sein du CCCC constatent que plusieurs des obus tirés par l’armée ukrainienne contre le district de Kievski à Donetsk, n’étaient pas du mortier de 120 mm, mais des obus d’artillerie de 122 mm. L’un d’eux a tué un civil de 56 ans, Iouri Anokhine.

D’après les témoignages recueillis sur place auprès des voisins, l’homme se trouvait sur son balcon lorsque le bombardement a eu lieu. Un des premiers obus a explosé près de l’immeuble dans un arbre, à 4-5 m de hauteur. En explosant, l’obus a projeté des éclats partout aux alentours. Plusieurs ont grièvement blessé l’homme à la poitrine et aux jambes. Il a alors semble-t-il essayé de rentrer dans sa cuisine où il est mort de ses blessures, tombant face contre le sol, ce qui lui a occasionné des coupures sur le visage.

Photos prises par la représentation de la RPD au sein du CCCC sur place (attention, contenu sensible, à ne regarder que si vous avez le coeur bien accroché et plus de 18 ans) :

Cette mort a lieu sept ans jour pour jour après la proclamation par le Conseil de Sécurité Nationale et de Défense de l’Ukraine de la pseudo « Opération Anti-Terroriste » dans le Donbass, qui avait pour but de « légaliser » l’usage de l’armée ukrainienne contre ses propres concitoyens.

En plus d’avoir tué un civil, ce bombardement a endommagé deux habitations, ainsi qu’un transformateur et plusieurs lignes électriques. Malgré les demandes de la RPD, via le CCCC, de cesser les tirs, l’armée ukrainienne a continué de tirer.

Le même jour, une autre habitation a été endommagée à Staromikhaïlovka, au sud-ouest de Donetsk, lorsque l’armée ukrainienne a tiré à la mitrailleuse lourde sur le village.

La représentation de la RPD au sein du CCCC a dénoncé l’utilisation par l’Ukraine de garanties de sécurité données par la milice populaire pour mener des réparations, afin de bombarder tranquillement les civils sans avoir à craindre de tir de réponse.

« La partie ukrainienne n’hésite pas à utiliser même les initiatives et les accords pacifiques comme couverture pour ses provocations militaires. Les garanties de sécurité miroir demandées précédemment par la partie ukrainienne dans le cadre du CCCC pour les travaux de réparation et de remise en état des installations d’approvisionnement en énergie sont en vigueur depuis le 29 mars près d’Opytnoye, zone depuis laquelle les bombardements ont été menés. Alors que les accords sur le régime de silence sont respectés de notre côté, l’armée ukrainienne ouvre le feu sur notre territoire depuis la direction d’Opytnoye de manière quasi quotidienne depuis le 1er avril. En conséquence, nous sommes contraints de retirer les garanties de sécurité fournies précédemment.

Cette escalade rapide a lieu au moment même où l’ennemi renforce ses équipements et son personnel tout au long de la ligne de contact. Tous ces faits attestent de l’absence de volonté de Kiev et de son engagement en faveur d’un scénario impliquant le recours à la force », a déclaré la représentation de la RPD au sein du CCCC.

Cette situation montre l’importance de préciser le mécanisme de coordination prévu par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, afin de le rendre réellement opérationnel. Or l’Ukraine continue de saboter les réunions du groupe de contact trilatéral, insistant pour se mettre d’accord sur une déclaration de principe au lieu de se mettre concrètement au travail.

Pendant ce temps, l’armée ukrainienne continue de redéployer des armes lourdes, entre autre vers la zone sud du front, près de Marioupol, comme le montre cette vidéo. Il faut souligner que des voitures de l’OSCE doublent le convoi, ce qui veut dire que l’organisation internationale est au courant de ce redéploiement massif côté ukrainien.

Suite à cette troisième victime civile en un mois, à cause des bombardements de l’armée ukrainienne, la RPD a demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire du groupe de contact en charge des questions de sécurité afin de fixer concrètement les modalités de fonctionnement du mécanisme de coordination qui a été un échec total lors des bombardements récents de l’armée ukrainienne.

En attendant que l’Ukraine approuve l’organisation de cette réunion extraordinaire, les bombardements de l’armée ukrainienne contre la RPD se poursuivent, y compris avec de l’artillerie de 122 mm, qui a été utilisée aujourd’hui contre le village de Staromikhaïlovka.

Ces bombardements à l’artillerie lourde de l’armée ukrainienne contre des zones résidentielles de la RPD montrent clairement que les propos des officiels ukrainiens sur le fait que l’Ukraine ne veut pas régler le conflit du Donbass par la force ne sont que de l’hypocrisie.

Christelle Néant

