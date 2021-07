Le 2 juillet 2021, l’armée ukrainienne a bombardé la RPD (République Populaire de Donetsk) à coup d’artillerie lourde de 122 mm, et d’obus de mortier de 120 mm et 82 mm, tuant un soldat de la milice populaire et en blessant un autre.

Presque deux mois après la dernière utilisation de l’artillerie lourde de 122 mm par l’armée ukrainienne, cette dernière a recommencé à l’utiliser pour bombarder la RPD.

Ainsi du 1er au 2 juillet 2021, l’armée ukrainienne a tiré 139 munitions contre la RPD (soit presque autant que le nombre total de munitions tirées durant la semaine précédente), dont 65 obus d’artillerie de 122 mm et 34 obus de mortier de 120 mm.

Les tirs de l’armée ukrainienne ont repris le 2 juillet au matin, à coup d’artillerie lourde de 122 mm (15 obus) et de mortier de 120 mm et 82 mm (50 obus) contre les localités de Leninskoye (dans le sud de la RPD) et Mineralnoye (située entre Donetsk et Yassinovataya).

Ces tirs de l’armée ukrainienne à l’artillerie lourde et au mortier ont malheureusement fait des victimes parmi les soldats de la milice populaire de la RPD : un soldat est mort et un autre a été blessé.

Au total depuis le début de l’année 2021, 42 soldats de la milice populaire et cinq civils sont morts en RPD, et 58 personnes ont été blessées dont neuf civils. Depuis le début du conflit 5 008 personnes sont mortes (dont 91 enfants) et environ 8 000 ont été blessées.

S’il y a encore eu cette semaine deux jours sans violation du cessez-le-feu en RPD de la part de l’armée ukrainienne après les tirs de réponse de la milice populaire (qui eux-mêmes faisaient suite à des bombardements ukrainiens qui ont blessé une civile à Gorlovka), la tendance générale depuis le début du mois de juin est malheureusement de nouveau à la hausse des violations du cessez-le-feu, du nombre de munitions tirées, mais aussi de leur calibre.

Graphique montrant l’évolution semaine par semaine des violations du cessez-le-feu, du nombre total de munitions, et du nombre de munitions de gros calibre (artillerie lourde, obus de mortier, lance-roquettes multiples, et obus de char) tirées par l’armée ukrainienne contre la RPD.

Alors que je finissais d’écrire cet article, l’armée ukrainienne a bombardé le village de Belaya Kamenka à coup de mortier de 120 mm, et celui de Staromikhaïlovka à coup de lance-roquettes antichars, endommageant trois habitations.

Si, heureusement, ces tirs n’ont pas fait de victimes, il est clair au vu de l’augmentation du nombre de violations du cessez-le-feu, du nombre de munitions tirées, et surtout du retour de l’utilisation de l’artillerie lourde par l’armée ukrainienne contre la RPD, qu’une nouvelle aggravation de la situation n’est pas à exclure.

Il est à craindre que l’Ukraine se soit sentie galvanisée par les exercices Sea Breeze avec l’OTAN, et que Kiev souhaite distraire la population ukrainienne des nouvelles hausses des tarifs de charges communales, et de la mise en vente des terres agricoles, en provoquant une nouvelle escalade dans le Donbass.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider