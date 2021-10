Le 21 octobre 2021 au matin, l’armée ukrainienne a tiré à l’artillerie lourde sur le district de Kouïbychevski à Donetsk, en RPD (République Populaire de Donetsk), blessant deux civiles, dont une jeune fille de 11 ans, et endommageant trois maisons.

Comme on peut le voir sur cette carte, la zone bombardée est loin de la ligne de front et des positions de la milice populaire de la RPD (plus de 4 km). Rien ne justifiait donc de bombarder cette zone purement résidentielle.

À 7 h 05 le 21 octobre 2021, l’armée ukrainienne a ouvert le feu depuis ses positions de Peski vers la périphérie de Donetsk, à coup d’artillerie lourde de 152 mm (trois obus) et 122 mm (15 obus).

À cette heure-là, la plupart des habitants du district de Kouïbychevski dorment encore, comme la famille du 18 de la rue Droujba, qui a été réveillée par la chute du plafond, lorsqu’un obus d’artillerie a touché directement le toit de la maison, détruisant totalement ce dernier.

Photos prises par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

La veille, le père de famille, Evgueni, fêtait son anniversaire. La petite-amie de son fils était restée à dormir chez eux après la fête. Au petit matin, l’armée ukrainienne lui a offert en guise de cadeau d’anniversaire la destruction du toit de sa maison !

Toute la famille dormait encore quand un obus d’artillerie lourde de l’armée ukrainienne est tombé sur le toit, provoquant la chute du plafond à l’intérieur de la maison. Si toute la famille a survécu, la plus jeune fille de la famille et la petit-amie de son frère ont été blessées.

La jeune femme de 18 ans, a été commotionnée, et la jeune fille, qui a 11 ans a reçu une commotion cérébrale et un traumatisme thoracique. Elles ont été emmenées à l’hôpital pour y être soignées.

Suite à ce bombardement, un incendie a éclaté, qui a été rapidement maîtrisé par les habitants et les pompiers.

Et pendant que l’armée ukrainienne continue de violer les accords de Minsk et la convention de Genève, l’OSCE continue de mettre plus d’énergie à se plaindre du blocage de ses observateurs à Donetsk, et à ordonner que le piquet de grève soit levé, qu’à exiger la libération de l’observateur de la RPL au sein du CCCC enlevé par l’Ukraine ! Il semble que l’organisation n’a toujours pas compris que se plaindre des conséquences sans régler la cause du problème ne risque pas de faire avancer le schmilblick.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider