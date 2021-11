L’armée ukrainienne bombarde la RPL à l’artillerie lourde et au mortier, blessant une civile et endommageant une école

Depuis deux jours, l’armée ukrainienne s’acharne sur la RPL (République Populaire de Lougansk), bombardant l’école technique industrielle et pédagogique de Pervomaïsk à coup d’artillerie lourde, et le village de Dolgoye à coup d’obus de mortier, et blessant une civile.

Après avoir bombardé intensivement plusieurs zones de la RPD (République Populaire de Donetsk), et endommagé plusieurs habitations civiles en périphérie de Donetsk, l’armée ukrainienne s’acharne désormais sur la RPL.

Le 17 novembre 2021, alors qu’une trentaine de personnes mangeaient dans la cantine de l’école technique industrielle et pédagogique de Pervomaïsk, l’armée ukrainienne a tiré 18 obus d’artillerie lourde de 152 mm sur le territoire de l’école. Ces tirs ont gravement endommagé le bâtiment d’enseignement, la cantine et la salle de sport. Les dégâts sont tels que l’école n’est pas réparable.

Comme on peut le voir sur cette carte la zone où se trouve l’école technique est loin de la ligne de front. Il n’y a pas de positions, ni de pièces d’armement à cet endroit-là. Seulement des civils.

Par miracle, toutes les personnes présentes dans la cantine ont réussi à sortir et personne n’a été blessé, lors de ce bombardement qui a duré plus d’une heure. Il faut souligner que la cantine de l’école technique servait à nourrir non seulement les élèves et le personnel de l’institution, mais aussi les habitants pauvres de cette ville proche de la ligne de front.

Un des obus d’artillerie tirés par l’armée ukrainienne a traversé le toit et a explosé directement dans la cantine de l’école technique, la détruisant presque entièrement. Un autre n’a pas explosé et a été retrouvé intact à l’intérieur du bâtiment (voir photos). Des démineurs sont venus pour le désamorcer, afin qu’il n’explose pas lors de son déplacement.

Photos fournis par Lug Info Center :

Deux jours plus tard, le 19 novembre 2021, l’armée ukrainienne a tiré quatre obus de mortier de 82 mm sur le village de Dolgoye, endommageant une habitation et blessant une civile.

Photos fournies par la représentation de la RPL au sein du CCCC :

La femme de 47 ans a reçu des éclats à la jambe, elle a été soignée à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger.

Alors que j’écrivais ses lignes, l’armée ukrainienne a bombardé le village d’Alexandrovka, en RPD, à coup d’obus de mortier de 120 mm et 82 mm, après avoir bombardé ce matin le village de Troudovski, en périphérie de Donetsk, à coup de mortier de 82 mm.

Cette escalade est due à la fourniture d’armes à l’Ukraine par les pays de l’OTAN, et au silence complice des garants occidentaux des accords de Minsk.

« L’Ukraine est alimentée en armes de l’OTAN, les Américains et les autres pays de l’OTAN y envoient les systèmes d’armes les plus récents. Tout cela incite les « têtes brûlées » en Ukraine à réfléchir à la manière, compte tenu de l’enlisement des accords de Minsk, d’essayer de résoudre le problème du Donbass par la force. C’est faire un pas de plus vers une autre catastrophe », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov a ajouté que c’était là « des lignes rouges » et que « la Russie prendra des mesures fermes dans ce contexte, ce qui est clairement enregistré par nos adversaires en Occident ».

Il reste à espérer que le message sera entendu à Washington et à Kiev…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider