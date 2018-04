L’armée ukrainienne tire de nouveau sur les employés de la station d’épuration de Donetsk et fait cinq blessés

À peine un mois après les derniers cas de tirs délibérés contre les équipes de travailleurs de la station d’épuration, l’armée ukrainienne recommence à prendre les employés civils pour cible.

Ce nouveau crime de guerre a lieu sur fond de dégradation continue de la situation, avec 35 violations du cessez-le-feu et 895 munitions tirées par l’armée ukrainienne contre le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD) du 16 au 17 avril 2018 à 6 h. Les tirs des dernières 24 heures ont été effectués avec de l’artillerie lourde de 152 mm (14 tirs), des chars d’assaut (10 tirs), des mortiers de 120 mm (117 tirs) et de 82 mm (100 tirs), et d’autres armes de calibre inférieur.

Ces tirs ont endommagé quatre habitations à Zaïtsevo, Gorlovka et Chirokaya Balka, et tué un soldat de la RPD.

Dès 6 h 15 ce matin, c’est le point de passage de Maïorsk et le village de Zaïtsevo (près de Gorlovka) qui ont été pris pour cible par l’armée ukrainienne, qui s’est ensuite reportée sur le village de Spartak et celui de Kominternovo.

Et à 15 h 40, suite à un changement d’équipe au sein de la station d’épuration de Donetsk, les soldats ukrainiens stationnés dans les tranchées proches de la station ont ouvert le feu à l’arme légère contre le bus qui ramenait une équipe d’employés vers Yassinovataya.

D’après les informations les plus récentes, les soldats ukrainiens ont tiré sur le bus avec du calibre 5,45 mm. L’une des balles a touché la rambarde métallique du bus, projetant des éclats de balle et de rambarde qui ont blessé cinq employés à divers degrés de gravité (l’un d’eux a reçu un éclat dans le cou, un autre dans le bras). Ils ont tous été emmenés à l’hôpital de Yassinovataya où ils sont soignés.

Le risque est que ce genre de crime de guerre se reproduise faute d’être condamné par les garants occidentaux des accords de Minsk, jusqu’à l’arrêt de la station d’épuration faute d’employés prêts à risquer leur vie à chaque trajet vers leur lieu de travail (qui est déjà dangereux en lui-même, car régulièrement pris pour cible par l’armée ukrainienne).

Pour rappel, cette station située en pleine zone grise, fournit l’eau potable des localités de Donetsk, Yassinovataya, Spartak, et Vassilievka en République Populaire de Donetsk (RPD), mais aussi des localités d’Avdeyevka, Krasnogorovka, et Verkhnetoretskoye situées dans la zone contrôlée par l’armée ukrainienne. Soit 1,5 millions de personnes.

En attendant que la France et l’Allemagne réagissent, les violations du cessez-le-feu par l’armée ukrainienne se poursuivent, et à 18 h heure locale, nous en sommes déjà à 19 violations et 417 munitions tirées dont 5 obus de chars d’assaut, 16 obus de mortier de 120 mm et 42 obus de mortier de 82 mm.

Christelle Néant

