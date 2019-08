L’armée ukrainienne tire sur Gorlovka (RPD) et endommage une école

Le 5 août 2019 au soir, l’armée ukrainienne a ouvert le feu sur la ville de Gorlovka, endommageant une école, trois habitations civiles et un garage. Heureusement ces tirs n’ont pas fait de victimes parmi les civils.

Le nouveau cessez-le-feu instauré le 21 juillet à minuit n’aura pas permis aux civils de la République Populaire de Donetsk (RPD) de souffler bien longtemps.

Malgré un faible nombre de violations (deux durant les dernières 24 h), l’armée ukrainienne a réussi en une violation menée à coup de mitrailleuse de gros calibre à endommager trois habitations, une école et un garage situés à Gorlovka.

Voir quelques-unes des photos prises par les représentants de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) :

Les tirs ont été menés depuis les positions de l’armée ukrainienne situées près du point de passage de Mayorsk.

Carte : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Ces nouveaux crimes de guerre de l’armée ukrainienne, qui ont lieu sur fond de déclarations de la part de Kiev sur sa volonté de mettre fin à la guerre dans le Donbass, montrent que les belles paroles de l’Ukraine ne sont que des mensonges cyniques et éhontés. C’est ce qu’a déclaré le chef de la RPD, Denis Pouchiline.

« Le lundi 5 août, les forces armées ukrainiennes ont de nouveau violé le cessez-le-feu et ont tiré avec des mitrailleuses de gros calibre sur une école située à Gorlovka » a-t-il déclaré. « Tout cela se produit sur fond de nombreuses déclarations de politiciens et de responsables ukrainiens sur les initiatives de paix de Kiev et leur désir de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Toutes ces affirmations sont clairement des mensonges cyniques et éhontés. Le gouvernement ukrainien démontre une fois de plus son attachement au principe du « deux poids, deux mesures ». Tout en parlant d’initiatives de paix, les autorités ukrainiennes demandent à leurs partenaires américains d’augmenter l’approvisionnement en armes lourdes. Lorsqu’elle discute de la nécessité d’un cessez-le-feu, l’Ukraine continue de bombarder les écoles et les maisons. Il ne fait aucun doute que les dirigeants ukrainiens ne cherchent pas vraiment la paix. »

Le chef de la RPD a conclu en appelant « la communauté internationale à contraindre Kiev à appliquer les accords de Minsk, à forcer les forces armées ukrainiennes à la paix, à traduire en justice tous les criminels de guerre qui causent la mort et la destruction de notre pays ».

Pour ma part j’ai peu d’espoir que la communauté internationale fasse quoi que ce soit. Cela fait cinq ans que l’Occident est complice des crimes de guerre de Kiev, tant par son silence, que par les armes et financements accordés à l’Ukraine, qui lui permettent de continuer sa guerre dans le Donbass. Il y a donc peu de chances que cela change aujourd’hui.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider