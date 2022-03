L’armée ukrainienne utilise les civils comme boucliers humains pour se protéger de l’armée russe

Alors que la Russie a mis en place depuis plusieurs jours des couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir les villes comme Marioupol, Volnovakha ou Kharkov, l’armée ukrainienne continue d’empêcher les habitants de sortir afin de les utiliser comme boucliers humains. Des faits confirmés par des témoignages des rares personnes ayant réussi à fuir Marioupol.

Au 12e jour de l’opération militaire spéciale de la Russie contre l’Ukraine, la situation pour les civils ukrainiens reste catastrophique, à cause du fait que l’armée ukrainienne les utilise comme boucliers humains, afin d’empêcher l’armée russe de les vaincre facilement.

En effet, malgré la mise en place de plusieurs couloirs humanitaires partant des villes encerclées comme Marioupol, Volnovakha ou Kharkov, très peu de civils ont réussi à fuir ces villes.

Et lorsque elles sont interrogées ces personnes expliquent, comme cette dame qui fut une des premières à réussir à fuir Marioupol, que la population civile n’est même pas avertie qu’il y a des couloirs humanitaires. Elle a aussi déclaré que les soldats ukrainiens avaient fait sauter un pont, bloquant toute fuite ultérieure pour les civils restés sur place.

Une autre femme qui a réussi à fuir Marioupol a déclaré que les civils ont été laissés sur place pour servir de chair à canon et de boucliers humains par les soldats ukrainiens. Des soldats qui n’hésitent pas à bombarder la ville alors qu’elle est remplie de civils. C’est lors d’un de ces bombardements que le mari de cette femme est mort, chez eux. Sa fille était à l’autre bout de Marioupol, et elle est sans nouvelles d’elle.

Des SMS reçus par les habitants de différentes villes, fuitent sur les réseaux sociaux. Ainsi, dans celui-ci (première photo sur fond noir), on peut lire « L’administration gouvernementale militaire de la région de Kharkov informe que l’autorisation de créer un couloir humanitaire sur le territoire de la région à partir du 7 mars 2022 n’a pas été accordée ! ». Et ce alors qu’officiellement l’Ukraine a accepté la création de ces couloirs humanitaires !

Dans les régions de Soumy et Tchernigov, les SMS envoyés aux habitants leur racontent que s’ils empruntent les couloirs humanitaires mis en place par l’armée russe, celle-ci les utilisera comme boucliers humains (ce qui est du délire, les personnes évacuées de Marioupol par exemple ont été rapidement envoyées loin du front, près de Novoazovsk).

Même autour de Kiev, l’armée ukrainienne utilise les civils comme boucliers humains, comme le prouve cette vidéo d’un tir de Grad mené par les soldats ukrainiens, depuis Vinogradar, contre Vychgorod (alors qu’officiellement cette zone est prétendument toujours sous contrôle ukrainien). L’endroit d’où a été filmée la vidéo a pu être identifié (carré jaune sur la première carte) et la zone d’où les Grads ont été tiré aussi (carré rouge). Or dans cette zone se trouvent une école maternelle et un lycée !

À Volnovakha, la situation est peu ou prou la même, comme le prouve cet échange radio entre un soldat de Secteur Droit (bataillon néo-nazi ukrainien), et son commandant, où le soldat explique qu’il y a dans une maison des gens avec des bagages qui veulent rejoindre le couloir humanitaire, et qui demande ce qu’il doit faire. Le commandant lui ordonne de faire en sorte qu’ils restent chez eux. Le soldat dit qu’après tout ils n’ont qu’à les laisser faire. Le commandant l’engueule en lui demandant s’il est « complètement con » et s’il compte arrêter l’artillerie ennemie « avec son cul », et il ajoute « tant qu’ils [les civils] sont ici, ils [les soldats russes] ne nous défonceront pas à coup de Grad ! » avant de conclure en disant que si les civils lui prennent la tête (refusent d’obéir à ses injonctions) « tire leur dans les bras et les jambes, compris ? ».

Face à cette situation, le bataillon Sparta, de la RPD, a tenté d’évacuer des civils de Volnovakha. Malheureusement, cette mission a coûté la vie au commandant du bataillon, Vladimir Joga, surnommé Vokha, qui avait pris le commandement du bataillon après la mort d’Arsen Pavlov, alias Motorola.

Alors qu’il couvrait l’évacuation des civils (principalement des femmes et des enfants) de Volnovakha avec ses hommes, les néo-nazis ukrainiens ont ouvert le feu sur eux, tuant Vokha. Il a reçu à titre posthume le titre de héros de la RPD, mais aussi de héros de la fédération de Russie. Un journaliste de War Gonzo était avec Vokha à peine 30 minutes avant le début de l’opération, qu’il a expliqué face caméra. Une heure et demie après que cette vidéo a été filmée, Vokha est mort.

Malheureusement l’utilisation des civils comme boucliers humains ou comme défouloir, par l’armée ukrainienne, n’est pas neuve. Ainsi, lors de notre visite à Granitnoye (village libéré il y a quelques jours, et passé sous contrôle de la RPD), nous avons pu voir à quel point les positions ukrainiennes étaient proches de maisons habitées (à peine quelques mètres), faisant peser un risque considérable sur les civils.

Voir le reportage filmé sur place, sous-titré en français :

Une petite grand-mère nous a même raconté comment les soldats ukrainiens installés sur des positions situées près de sa maison, ont tiré sur cette dernière et la maison de ses voisins, en essayant de faire passer ces tirs pour des tirs venant de la RPD.

Tous les civils que nous avons interrogés étaient heureux que Granitnoye a été libérée et ne soit plus sous contrôle de l’armée ukrainienne qui les a maltraités pendant presque huit ans. Tous ont dit qu’ils se sentaient plus en sécurité, et rassurés que l’armée russe et la milice populaire de la RPD soient là. Bien loin des histoires d’horreur que racontent les autorités ukrainiennes aux civils ukrainiens pour les pousser à ne pas emprunter les couloirs humanitaires de la Russie.

Sur un plan plus général, la milice populaire de la RPL (République Populaire de Lougansk) a pris le contrôle des localités situées à l’est de Severodonetsk, qui sera clairement la prochaine grande ville à être encerclée. D’après des informations publiées aujourd’hui, la milice populaire de la RPL serait même déjà à Roubejnoye (au nord de Severodonetsk). La plus grande partie du territoire de la RPL qui était sous contrôle ukrainien est déjà libérée.

De son côté l’armée ukrainienne continue de viser les civils, et les infrastructures vitales, bombardant le village de Pervomaïsk, où une civile a trouvé la mort, et tirant un missile Tochka-U sur un dépôt pétrolier à Lougansk, qui a pris feu.

En RPD, une civile a été blessée suite à un bombardement de l’armée ukrainienne contre la ville de Gorlovka, qui a fait de nombreuses destructions.

Pour sa part, la milice populaire de la RPD a pris le contrôle de Berezovoye, au nord-ouest de Dokoutchayevsk, et de Valerianovka, à l’ouest de Volnovakha, qui sera sous peu totalement encerclée.

À Jitomir, l’usine de chars d’assaut est en flammes après une frappe russe. L’armée russe a pris la ville d’Izioum, située au sud-est de Kharkov, près de Slaviansk, confirmant que l’armée russe est en train de former un gigantesque chaudron dans lequel elle va enfermer les troupes ukrainiennes situées vers Slaviansk et Kramatorsk.

À Melitopol, les membres de la garde nationale russe patrouillent avec des volontaires ukrainiens pour assurer la sécurité dans la ville, stoppant ainsi les pillages qui avaient émaillé les premiers jours. Les habitants qui avaient reçu des armes des autorités ukrainiennes commencent aussi à venir les remettre aux soldats russes.

Concernant la bataille de Marioupol, comme je le pensais, et comme le confirment des informations publiées par le reporter de guerre russe Alexandre Sladkov, des soldats Tchétchènes participent à cette bataille. C’est sûrement eux qui assureront l’élimination des combattants néo-nazis dans la ville, car ils sont particulièrement expérimentés en matière de liquidation de terroristes en zone urbaine.

Des rapports à vérifier annoncent que la localité de Mangouch (située à l’ouest de Marioupol), serait désormais aux mains de l’armée russe. Au nord de la ville, les soldats russes sont déjà dans les faubourgs de Marioupol.

Pour l’instant le troisième tour des négociations entre l’Ukraine et la Russie n’a rien donné, et les combats vont donc se poursuivre demain.

Carte des localités sous contrôle des milices populaires de la RPD et de la RPL :

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider