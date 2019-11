L’armée ukrainienne viole le cessez-le-feu dans la zone de retrait de Petrovskoye

Malgré le lancement réussi du retrait des troupes et des équipements militaires dans la zone de Petrovskoye, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu dans la zone de désengagement deux jours d’affilée. Entre ces tirs et la déclaration du chargé d’affaires de l’ambassade américaine en Ukraine juste avant que le retrait ne commence, la République Populaire de Donetsk (RPD) s’inquiète de la réelle mise en œuvre du désengagement dans cette zone pilote.

Il faut dire que ce retrait des troupes et des équipements dans la zone de Petrovskoye, a fait l’objet de rebondissements dignes d’un feuilleton télévisé. Et qu’au vu des derniers rebondissements en date, il y a de quoi s’inquiéter à juste titre.

Un retrait des troupes en mode « valse à trois temps »

Après l’échec de la tentative de retrait des troupes des 9,10 et 11 octobre, puis de celle du 4 novembre, une nouvelle date devait être fixée lors d’une réunion des groupes de contact à Minsk.

Il a alors été proposé d’organiser une réunion par vidéo-conférence le 8 novembre, évitant ainsi à chacune des parties de devoir envoyer quelqu’un jusqu’à la capitale Biélorusse, ce qui permettait d’accélérer la prise de décision.

Mais Kiev n’a pas répondu à la proposition d’organiser cette vidéo-conférence le 8 novembre, provoquant son annulation pure et simple. Devant ce sabotage manifeste, l’OSCE a alors joué les intermédiaires entre la RPD et l’Ukraine afin d’obtenir l’accord de Kiev pour lancer le retrait le 9 novembre, avec succès.

Samedi 9 novembre à 13 h, la milice populaire de la RPD a tiré une fusée éclairante blanche, depuis Petrovskoye, pour indiquer qu’elle était prête à lancer le désengagement. L’armée ukrainienne a répondu, puis des fusées vertes ont été lancées et le retrait des troupes a pu commencer sous la supervision de l’OSCE.

L’armée ukrainienne viole le cessez-le-feu dans la zone de retrait

Mais alors que le processus n’est pas terminé (après le retrait des soldats, la zone doit être déminée, et les fortifications et autres infrastructures militaires détruites), l’armée ukrainienne a violé par deux fois le cessez-le-feu.

Les premiers tirs ont eu lieu dimanche 10 novembre 2019 à 9 h46. Les soldats ukrainiens ont ouvert le feu depuis le village de Bogdanovka (qui est sous leur contrôle) vers le village de Petrovskoye avec des armes légères. Le chef adjoint de la mission de surveillance de l’OSCE, Mark Etherington se trouvait à Petrovskoye au moment des tirs.

Et aujourd’hui, à 13 h 30, l’armée ukrainienne a de nouveau ouvert le feu en direction de la zone de retrait de Petrovskoye avec des mitrailleuses lourdes et des armes légères.

Ces violations du cessez-le-feu dans la zone de Petrovskoye alors que le désengagement est toujours en cours sont un mauvais signe, et montrent que l’Ukraine continue de vouloir saboter le retrait des troupes et des équipements.

Mises en garde de la RPD face aux provocations américaines et ukrainiennes

Un sabotage approuvé et soutenu par les patrons américains, comme le montre la déclaration du chargé d’affaires de l’ambassade américaine en Ukraine, William Taylor, qui, le 7 novembre, deux jours avant le lancement du retrait des troupes a jeté de l’huile sur le feu en disant qu’une fois que l’armée ukrainienne se serait retirée de la zone, la police ukrainienne et la garde nationale iraient sur place pour assurer la sécurité.

Or le désengagement des troupes inclut toutes les forces armées ukrainiennes et pas seulement l’armée en tant que telle, comme a dû le rappeler le chef de la RPD, Denis Pouchiline.

« Cette approche non professionnelle et négligente du représentant des États-Unis à cet égard est inacceptable, car elle risque d’induire certains responsables ukrainiens en erreur. Nous voudrions rappeler au diplomate des États-Unis d’Amérique qu’en vertu de la décision-cadre du Groupe de contact trilatéral sur le désengagement des troupes et des équipements, aucune formation armée ne peut en aucun cas être présente dans les zones de désengagement. Seuls les officiers du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu peuvent être présents. C’est la seule exception. Malheureusement, nous sommes une fois de plus confrontés à l’interprétation contradictoire et perverse de la décision-cadre par l’Occident », a déclaré le chef de la RPD.

Denis Pouchiline a ensuite menacé de mesures symétriques si jamais Kiev appliquait les idées de William Taylor.

« Je déclare de manière responsable qu’en cas de présence de représentants de la police ukrainienne et des gardes nationaux dans les zones de désengagement, des représentants des services de sécurité de la République – le Ministère de la sécurité d’État (MGB) et le Ministère de l’intérieur – seront également présents dans ces zones, de manière symétrique et en miroir. Et le processus de désengagement sur les nouveaux sites ne sera pas possible », a conclu le chef de l’État.

Le chef de la RPD a été rejoint dans la critique de cette démarche non-constructive par le représentant en chef de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), Rouslan Iakoubov, qui a rappelé le contenu du point n°8 de la décision-cadre

« En ce qui concerne le paragraphe 8 de la décision-cadre, nous attirons l’attention sur le fait que ni l’armée ukrainienne, ni la Garde nationale, ni la police ne peuvent être présentes dans la zone de désengagement. Selon l’addendum au Paquet de mesures, l’expression « forces armées ukrainiennes » englobe toutes les formations armées ukrainiennes », a déclaré le représentant.

Si le chef de la RPD a fustigé une interprétation erronée de la décision-cadre par les patrons occidentaux de l’Ukraine, Rouslan Iakoubov leur reproche de ne même pas avoir lu les documents des accords de Minsk.

« Apparemment, les curateurs occidentaux ne passent pas beaucoup de temps à lire les documents officiels des accords de Minsk, ce n’est que de cette manière que de telles déclarations peuvent être expliquées. Nous voudrions également rappeler que des unités de la Garde nationale, comme Azov, et d’autres semblables, sont connues dans tout le Donbass pour leurs crimes contre les civils qui constituent un génocide », a déclaré le représentant de la RPD au sein du CCCC.

Rouslan Iakoubov a aussi tenu à rappeler le but du désengagement afin de souligner le non-sens que représente la déclaration de William Taylor, et exprimé l’espoir que ses déclarations ne seront pas appliquées par Kiev.

« De plus, la déclaration de Taylor contredit le bon sens. L’essence du désengagement est précisément de retirer les troupes et les équipements des deux parties à une distance suffisante pour empêcher les bombardements et permettre une désescalade générale de la situation sur la ligne de contact. Par conséquent, la question qui se pose aux diplomates occidentaux est la suivante : quel peut être le règlement pacifique du conflit si des forces armées, dites nationalistes, reviennent sur les positions abandonnées par d’autres forces armées ?

Nous recommandons à M. Taylor d’examiner de plus près les documents de Minsk, en particulier la décision-cadre. Nous ne pouvons qu’espérer que sa déclaration sera perçue par tous les esprits raisonnables comme un malentendu et ne servira pas de guide pour les actions des dirigeants ukrainiens. Sinon, tous nos efforts pour reprendre le désengagement et visant à instaurer la paix seront vains : si des représentants des forces de sécurité ukrainiennes pénètrent dans ces zones, la tension y restera la même, seul le nom des forces armées et l’uniforme de leurs représentants changeront, » a conclu le représentant.

Espérons que ces mises en gardes seront entendu côté ukrainien, faute de quoi, le retrait des troupes et des équipements militaires à Petrovskoye pourrait bien se solder une fois de plus par un échec, par la faute de Kiev.

