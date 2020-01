 => « L’assassinat du général Soleimani : un acte d’une stupidité effrayante. »

“crazy people do crazy things” a dit un analyste politique américain, Edward Curtin. C’est insuffisant pour traduire cet acte qui par définition même est une action terroriste, mais cela évoque bien l’irresponsabilité totale qui a conduit à cet assassinat ciblé. Et sans doute prémédité puisque le Général Soleimani était en mission de contact diplomatique comme l’a révélé le premier ministre irakien. Dans la même ligne il y avait déjà eu la tentative d’assassinat de Maduro. L’effet politique et diplomatique est déjà désastreux pour Trump particulièrement, dont il faut rappeler que lors de sa campagne présidentielle il avait promis un retrait des forces américaines du Moyen Orient, ainsi que pour les USA. Les prétextes invoqués pour tuer lâchement des officiels se rendant à un enterrement de combattants déjà victimes de frappes américaines sont une insulte à la lucidité et l’intelligence de l’opinion internationale. Avec les conséquences néfastes de cet acte hors lois internationales, on se pose la question de comprendre les multiples raisons qui ont conduit à cette frappe irresponsable et hors la Loi ?

L’impact politique et diplomatique

En dehors des réjouissances sans honte exprimées en Israël, au niveau international il y a soit un silence gêné dans les pays sous domination américaine, à l’exception évidemment de la Grande Bretagne et d’une manière plus étonnante de l’Allemagne, soit une condamnation plus ou moins marquée. Les médias inféodés peinent à justifier cette provocation et dessinent le contexte sombre des conséquences qui s’annoncent.

Le premier impact politique majeur concerne le pays où ont eu lieu ces assassinats, l’Irak. Alors que ce pays était sous la coupe d’une colonisation à l’américaine, c’est à dire qu’il était l’ “hôte” de bases militaires et de centres de direction américains et qu’il fonctionnait sur la base d’une constitution imposée par les américains avec des dirigeants corrompus, on se retrouve directement dans la situation d’une demande de rupture avec l’occupation américaine qui rassemble un important noyau de parlementaires irakiens, au nombre de 170. Le Parlement irakien a ensuite soutenu cette proposition d’expulsion accompagné d’une exclusion aérienne. Parmi les gestes maladroits de la CIA en particulier, il y a le soutien récent aux manifestations en Irak contre la corruption qui ont une base réelle, mais qui mettent sous pression les dirigeants corrompus. Si bien que ceux-ci ne sont plus en mesure de défendre les intérêts américains.

Un fait majeur immédiat également est constitué par le déplacement en Iran du ministre qatari des affaires étrangères de la famille Al Thani, pour exprimer directement ses condoléances au premier ministre Rouhani. Quand on pense qu’un centre de commandement américain pour le Moyen Orient se situe au Qatar à la base militaire Al Udeid près de Doha, on voit que le contexte militaire présente beaucoup de problème pour les militaires américains. Puisque par ailleurs en tentant d’éliminer, y compris physiquement, Erdogan la CIA a objectivement envoyé la Turquie dans l’orbite de la Russie quand bien même la Turquie aurait encore des actions coordonnées avec les USA notamment en Syrie. D’autre part l’Afghanistan est pratiquement aux mains des Talibans, le Pakistan vient de se soustraire à l’influence américaine, Oman qui contrôle le golfe du même nom est maintenant lié à l’Iran au point que cet émirat est régulièrement accusé de faire transiter des armements vers le Yémen. Sans parler de l’Arménie, du Tadjikistan... Tout cela fait d’ailleurs régulièrement dire aux analystes militaires que les USA ne peuvent gagner une guerre contre l’Iran. Ce qui ne veut malheureusement pas dire qu’ils ne puissent créer des dégâts considérables dans ce pays, notamment avec l’usage d’armes nucléaires tactiques auxquelles Trump fait explicitement allusion.

S’ils le voulaient les iraniens pourraient se doter de l’arme nucléaire, notamment avec les nord coréens, mais il semble que cela soit exclu d’un point de vue religieux. Ceci est à mettre à leur actif et ce ne sont pas eux qui se sont retirés du JPoCA dit accord iranien.

Tout ceci évoque un contexte militaire où la domination américaine, également ébranlée en Extrême Orient avec le basculement des Philippines, l’envie du Japon de se défaire de la domination américaine, la volonté de réunification des coréens, ainsi que la montée en puissance des armées chinoises appuyées par la Russie, est fortement remise en cause. La logique voudrait que les USA s’oriente peu à peu vers une vraie politique diplomatique et sur un respect des lois internationales.. Mais cela est totalement hors de la conscience et de la volonté des dirigeants américains, des politiciens et de ce que l’on appelle le “deep state”. Dont une composante forte a certainement conçu et promu cet acte criminel. Les manœuvres, trop tardives en tout état de cause, pour stopper les projet de gazoduc Nord Stream 2 sont ainsi un désastre diplomatique dans la mesure où cela pousse l’Allemagne à se défaire de l’aliénation américaine. Ainsi la volonté de construire une armée de défense européenne qui peut se lire de multiples façons, notamment sous l’angle de la constitution d’une force de répression des mouvements populaires, d’annexion par l’Allemagne de la force de frappe française, ... est tout de même de facto une voie de sortie de l’OTAN.

Sur le plan politique on notera également un courant notable de contestation et de critiques internes. La position la plus claire venant comme souvent de Tulsi Gabbard que le système électoral américain écrase mais qui peut néanmoins exprimer une position perçue par les citoyens américains.

Condoléances

Lorsque l’on est citoyen d’un pays qui fait de l’allégeance aux USA la pierre angulaire de sa politique extérieure, depuis longtemps puisque l’action de la France en Libye s’était déjà développée sous les auspices de la politique américaine en Afrique et au Moyen Orient, il ne reste que l’expression individuelle, régulièrement censurée par les médias dominants.

Il n’est pas contestable que le Général Soleimani ait consacré ces dernières années, à la lutte contre Daesh et Al Qaeda dont il est maintenant quasi officiel qu’elles sont des créations américaines, organisées, armées et soutenues logistiquement par les forces américaines et leurs alliés de l’OTAN. Avec de multiples complicités dont celle de la Turquie qui transfert en ce moment ses mercenaires d’Al Qaeda à Tripoli en Libye. Il aura pu voir la défaite de ces takfiris dont une bonne part est à mettre à son actif. En n’oubliant pas l’apport stratégique de la Russie.

La défaite de ces armées de mercenaires sanguinaires est un acte décisif pour la liberté et la paix dans le monde.

Exprimer ses condoléances pour la mort de ce général au rôle politique étendu est donc d’abord une condamnation de la manière dont il a été tué, ainsi que la reconnaissance de son action dans l’arrêt de l’envahissement de la Syrie et de l’Irak par les proxy takfiris des USA.

C’est aussi se prononcer pour des relations normales avec l’Iran, notamment au niveau commercial ce qui serait d’un grand intérêt pour notre économie. Dans la logique des liens ancestraux qui nous relient aux perses.

Conclusion

Cela ne peut être que la conclusion de cet article et non de la question générale qui se pose à partir de cet assassinat.

Cet acte criminel provocateur va tellement contre les intérêts américains qu’il faut d’abord se questionner afin de savoir qui profite de cette action et qui finalement en est le véritable instigateur.

Il ne faut pas réfléchir longtemps pour voir la marque d’Israël, un pays qui ne respecte aucune loi internationale, n’adhère à aucun traité qui restreint le développement d’armes d’extermination massive, pratique les assassinats ciblés et les répressions sanglantes, instaure un régime d’apartheid dans son pays, derrière cet acte de guerre. Un des objectifs d’Israël est précisément d’envoyer les USA faire la guerre à l’Iran. Le lobby américain d’Israël, l’AIPAC, sans doute appuyé par le lobby militaro-industriel, les USA vivent maintenant de la guerre, des guerres autour desquelles leur économie tourne, qui avec d’autres contrôlent le “deep state” infiltré dans les services secrets, l’administration et qui corrompent nombre d’élus, a sûrement décidé de cette action dont ces lobbies attendent une guerre généralisée contre l’Iran. Trump n’étant ici que l’“idiot utile” qui endossera seul la responsabilité de l’affaire si les choses tournent mal. Il parait étonnant de constater que Trump, ultra supporter des intérêts israéliens soit considéré comme un produit jetable par ceux-ci.

Il est clair que les USA ne se retireront pas de leurs bases en Irak. Et qu’ils saisiront toutes les opportunités pour frapper l’Iran et les forces populaires irakiennes. Il leur sera malgré tout très difficile de se maintenir efficacement en Irak, où ils ont réussi l’exploit d’unir contre eux tous les mouvements et forces notables. Et cela fragilisera leurs positions en Syrie.

Enfin se pose la question de l’attitude de la Russie et de la Chine. Dans un premier temps il est clair que ces pays ne bougeront pas. Tout en fournissant équipements et armes aux irakiens ainsi qu’un soutien logistique au niveau du renseignement et de la guerre électronique peut-être. Mais suivant l’ampleur des événements, ainsi qu’en fonction de menaces directes sur leurs positions, ils peuvent finir par intervenir, ce qui nous ferait rentrer dans une WWIII.

Bien que l’Iran se retire peu à peu de l’accord iranien, et augmente son niveau d’enrichissement au seuil militaire, il est peu probable que ce pays utilise des armes nucléaires. Ceci est d’abord condamné par l’Ayatollah Khamenei et ensuite cela aurait un effet politique extrêmement négatif. Et son arsenal classique peut lui suffire.

On peut malheureusement s’attendre à des milliers voir des dizaines de milliers de morts. Avec l’emploi d’armes nucléaires tactiques.