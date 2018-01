L’axe chiite, nouvelle bête noire des États-Unis ? Conséquence logique de la guerre en Irak

"Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" disait Bossuet.

Depuis, quelques temps, alors que nous croyions que Trump allait enterrer l'establishment néoconservateur en s'occupant de l'"Amérique d'abord" , nous voyons ces néocons revenir à la charge. Mais faut-il encore s'étonner de ça ? Après tout, Obama, qui était censé incarner la rupture avec Bush, avait au final continué la même politique néocon que son prédécesseur, qui lui même continuait la politique néocon de son prédécesseur, qui lui même etc., etc.

Mais quelle est aujourd'hui leur nouvelle bête noire ? Elle a un nom : la République Islamique d'Iran. Bien évidemment, ça n'est pas la première fois qu'elle est sous le feu des projecteurs des néoconservateurs. Rappelons que Bush la désignait parmi la liste de l'axe du mal. Mais aujourd'hui, elle est devenue le principal ennemi de l'establishment américain.

Son mal ? Réussir à avoir créé une zone d'influence surnommée l'"arc chiite" regroupant l'Irak, la Syrie de Bachar el Assad, le Liban du Hezbollah et le Yémen des rebelles houthiste. L'Iran a connu une montée en puissance fulgurante ces dernières années qui en fait aujourd'hui une puissance incontournable au Moyen-Orient après des années d'isolement. On pourrait parler d'un nouvel empire perse, un empire qui, il est vrai, attise la crainte envers ses ennemis jurés dans la région, Israël et l'Arabie Saoudite, qui craignent désormais pour leur sécurité.

Mais comment cela a-t-il été possible ? La cause de l'ascension iranienne a un nom : la guerre en Irak. Il est assez marrant de voir aujourd'hui ceux qui ont applaudi à l'époque à la chute du régime de Saddam Hussein se plaindre aujourd'hui de la montée en puissance de l'Iran.

Car souvenons-nous que ce pays était mis dans le même sac que l'Irak de Saddam Hussein dans l'axe du mal, alors que tout opposait ces deux pays, puisqu'ils s'étaient affrontés, il n'y pas si longtemps, dans une terrible guerre qui a duré 8 ans et engendré d'immenses pertes civiles des deux côtés (guerre qui au passage fut encouragé par les États-Unis qui n'avait pas pardonné à l'ayatollah de leur avoir coupé la livraison du pétrole iranien).

Or, les Américains, sans le savoir, et sans le vouloir, ont servi indirectement les mollahs iraniens qui n'attendaient que ça afin de prendre leur revanche sur celui qui jadis avait saigné à blanc leur pays.

Car une fois Saddam Hussein renversé, les Américains, en instaurant une "démocratie" parlementaire, rendent possible l'arrivée au pouvoir de la majorité chiite qui va se mettre à persécuter les sunnites (qui eux-même les avaient persécutés auparavant sous Saddam Hussein) et mettre fin à la plupart des réformes progressistes et modernes de Saddam Hussein. Le pays se plonge dans les bras de l'Iran et se rapproche ainsi de son modèle islamique.

L'Irak étant entré dans l'axe chiite, l'Iran a ainsi pu renforcer son soutien envers le Hezbollah au Liban qui en 2006 avait lancé sa première vaste offensive contre Israël et avait ainsi démontré sa puissance.

Les pétromonarchies sunnites du Golfe, paniqués de se faire supplanter par ce géant chiite, se mettent à financer des groupes djihadistes sunnites pour tenter de mettre à mal cet arc chiite. Chose faite par les printemps arabes en 2011 (vous savez, ces mouvements qui promettaient la démocratie ^^), qui, malgré les vagues de contestations populaires aussi multiples que variées, a vu s'infiltrer ces groupes djihadistes chargés d'instaurer un chaos.

En 2014, lorsqu'émerge la bête noire de Daesh, l'Iran est parmi les premiers pays à dépêcher des troupes sur le sol irakien afin de stopper l'offensive de Daesh. En Syrie, elle réussit à sauver de justesse son allié, Bachar el Assad, grâce à l'intervention des milices chiites et du Hezbollah, alors que tout le monde avait visé sur sa chute. Elle apparaît comme le grand vainqueur de Daesh et a pu ainsi renforcer sa présence au Moyen-Orient.

En 2015, elle sort de son isolement diplomatique via l'accord sur le nucléaire et voit désormais les accords économiques se multiplier avec l'Occident.

Alors pour les 3 pays, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, c'en est trop ! Il est temps de se débarrasser de cet acteur encombrant. Et on voit les menaces de guerre se multiplier à l'encontre de l'Iran.

Mais on dit quoi ? Merci les néocons pour cette belle situation !