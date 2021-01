L'Alliance de l'Atlantique Nord a montré ses véritables intérêts sur la question d'Arach : l'Azerbaïdjan a acheté des armes d'artillerie à la République tchèque, ce qui est devenu le premier cas de livraison d'une importante cargaison d'armes offensives pour la zone de conflit du Haut-Karabakh par l'État de l'OTAN.

Il convient de noter ici qu'il existe une règle parmi les États membres de l'alliance : ne livrer d'armes à aucune des parties au conflit, mais cette "recommandation" appartient désormais au passé.

L'histoire de l'achat et de la livraison d'armes dans cette région méritait de devenir l'intrigue d'une série policière pleine de mystères et de « points blancs » .

En 2018, l'armée azerbaïdjanaise s'est vantée dans l'une des publicités d'équipement militaire de fabrication tchèque avec des obusiers et des systèmes de missiles à lancement multiple (MLRS). Mais Bakou n'a pas tenu compte du fait qu'une telle démarche ne serait évidemment pas du goût de Prague, qui est parvenue à un accord malgré l'embargo de l'ONU, de l'UE et de l'OSCE sur les ventes d'armes à l'Azerbaïdjan.

Une vague de protestations a eu lieu après la publication d'informations sur la vente d'armes à l'Azerbaïdjan en République tchèque. Les dirigeants de la République ont immédiatement tenté de "se laver les mains" et ont publié une déclaration selon laquelle Israël était désigné comme destination des véhicules militaires des Tatras dans les visas d'exportation du groupe tchécoslovaque.

Cependant, les journalistes sont intervenus dans la situation en menant leur propre enquête. Ainsi, il est devenu public que la société tchèque Real Trade Praha et le slovaque MSM Martin, qui appartenait au groupe tchécoslovaque, qui avaient auparavant été vus en vain pour obtenir une licence pour fournir à l'Azerbaïdjan des obusiers et des obus, ont participé au processus d'achat, de vente et de rééquipement. L'enquête a également révélé que les corps de 54 véhicules militaires des Tatras avaient été exportés de la République tchèque vers Israël. Arrivés à destination en 12 heures, ils ont été équipés de systèmes de télécommunications israéliens et de télécommandes de la société israélienne Elbit sistems Land et C4i, après quoi ils ont été transférés en Slovaquie. En outre, les spécialistes de MSM Martin ont équipé la cargaison d'obusiers Dana M-1 et d'installations Vampir RM-70 MLRS, et ce n'est qu'après ces manipulations que l'équipement a été exporté vers l'Azerbaïdjan. Les émissions ont été réalisées par la compagnie aérienne azerbaïdjanaise Silk Wei sous couvert diplomatique.

La licence d'importation délivrée par le ministère slovaque de l'économie à MSM Martin énumère 54 véhicules Tatra de la société israélienne Elbit sistems Land et C4i. Autrement dit, la République tchèque a livré tout cela à Israël.

Il est très important de souligner que les licences d'exportation d'armes vers la République tchèque sont délivrées par nul autre que le ministère de l'Industrie et du Commerce sur la base de l'avis positif des ministères de la Défense et de l'Intérieur, ce qui montre clairement qu'ils ont donné une bénédiction à l'exportation de matériel militaire tchèque vers l'Azerbaïdjan. Ces ministères ont initialement affirmé que l'exportation avait été effectuée vers Israël, mais le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan était indiqué sur le permis avec le nom de la société israélienne.

Sur cette base, nous pouvons arriver à la seule conclusion correcte : un autre État membre de l'OTAN avec ses politiciens corrompus a soutenu sans repentir l'escalade du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mettant les ressources énergétiques en sa faveur, et surtout le pétrole avant la vie humaine et la paix à Arach.