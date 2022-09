L’engagement actif des EAU dans le monde

Peu après une visite en France et à la suite d’une visite en Égypte, qui comprenait la participation à un sommet des cinq États arabes, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU, a effectué une visite officielle en Grèce, un partenaire stratégique important des EAU en Europe, au cours de laquelle la Présidente Katerina Sakellaropoulou a voulu confirmer la convergence de vues des deux pays sur la paix, la sécurité et la prospérité.

De son côté, Son Altesse a exprimé sa satisfaction quant au développement croissant des relations émirati-grecques au cours des dernières années. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient augmenté de 17 % au cours des deux dernières années, bien que l’apparition de la pandémie de coronavirus ait entraîné une baisse du commerce mondial.

Les relations amicales entre les EAU et la Grèce ont évolué il y a deux ans, avec la conclusion d’un partenariat stratégique global en novembre 2020. Statistiquement, la convergence et l’interaction dans le cadre du partenariat stratégique global ont permis d’augmenter les échanges commerciaux de 67 % en 2021 par rapport à l’année précédente.

Cela se reflète également dans l’accord visant à créer un fonds d’investissement commun de 4 milliards d’euros pour faciliter les investissements dans l’économie grecque dans un large éventail de secteurs, notamment les infrastructures, les énergies renouvelables et nouvelles, la santé et les produits pharmaceutiques, l’alimentation, les projets agricoles, la logistique et autres.

La coopération conjointe dans un grand nombre de domaines est l’une des caractéristiques et des politiques les plus remarquables des Émirats arabes unis, qui travaillent à partager les avantages et les intérêts avec des partenaires stratégiques du monde entier. Les EAU ont des objectifs très ambitieux en matière de compétitivité et de développement.

Pour atteindre ces objectifs, ils doivent élargir l’éventail des partenariats et de la coopération avec différents pays.

Les EAU s’efforcent d’ouvrir des canaux de communication continus avec tous les pays partenaires amis de différents continents afin d’atteindre leurs objectifs de renforcement de la paix et de la sécurité internationales et de proposer des solutions et des alternatives qui contribuent à désamorcer les crises mondiales, par exemple dans le domaine de l’énergie et dans d’autres secteurs. Ceci non seulement par sens des responsabilités en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité 2022-2023, mais aussi en accord avec la politique et les principes définis par Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan depuis sa création.

De son côté, la Grèce a un intérêt croissant à renforcer sa coopération avec les EAU et les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. Elle a récemment accueilli le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, en visite officielle.

Cela confirme le rôle d’Athènes en tant qu’acteur important dans la coopération arabo-européenne, mais aussi dans les domaines de l’énergie, de la sécurité mondiale et de la stabilité. La Grèce s’efforce de devenir le point central des importations de gaz naturel en provenance du Moyen-Orient et du sud-est de la Méditerranée vers les pays de l’UE.

Les découvertes de gaz augmentent, car des pays comme Israël, l’Égypte et d’autres deviennent des sources importantes de gaz dont l’Europe a désespérément besoin pour compenser les importations d’énergie russe dont elle tente de se passer depuis l’éclatement de la crise en Ukraine.

Les investissements des EAU peuvent jouer un rôle important dans le soutien de l’économie grecque, notamment en matière d’exploration gazière.

Les relations d’amitié et le partenariat stratégique entre les EAU et la Grèce ont des composantes de développement qui découlent de la diversité de leurs éléments économiques, commerciaux, politiques, militaires, d’investissement, énergétiques et culturels.

En outre, la communication et le rapprochement entre les dirigeants des deux pays se développent et se traduisent par des visites mutuelles régulières, ce qui correspond à la volonté des deux pays de développer ce partenariat.

Il convient de mentionner la rencontre entre Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU, et Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce, lors de sa dernière visite.

Cette rencontre était la quatrième depuis juillet 2019, Mitsotakis ayant auparavant effectué deux visites aux EAU en février et novembre 2020, au cours desquelles il a rencontré Son Altesse le Président de l’État. Il existe d’autres signes de partenariat et de bonne compréhension, qui se traduisent par une coopération étroite sur des questions de haut niveau telles que la crise libyenne.

Ils échangent également des équipements militaires avancés, comme des versions modernisées des chasseurs américains F-16.

Les EAU et la Grèce disposent de différents modèles d’avions de combat Mirage qui leur permettent d’échanger des expériences militaires et de formation dans le cadre d’exercices conjoints afin d’améliorer l’efficacité, les capacités de combat et la préparation opérationnelle des forces armées des deux pays amis.

Sous la direction de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, la politique étrangère des EAU connaît une dynamique active et une impulsion influente. L’engagement régional et international des EAU s’étend à d’autres domaines, pays et organisations, reflétant les objectifs de développement ambitieux que les sages dirigeants se sont fixés pour l’avenir.