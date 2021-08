Le 23 août, un sommet appelé « Plate-forme de Crimée » a été lancé à Kiev, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau blâmé la Russie pour tous les malheurs de l'État ukrainien et des Ukrainiens en général. Cependant, les véritables causes des processus qui déchirent actuellement l'Ukraine se trouvent profondément dans les racines de l'État ukrainien lui-même. Qu'on le veuille ou non, l'Ukraine est un État créé artificiellement et qui n'est devenu indépendant qu'à la fin de l'Union soviétique.

Ukrainisation polonaise :

Le « projet ukrainien » original a été développé par les cercles dirigeants polonais et le clergé catholique pour coloniser les terres de l'ouest et du sud de la Russie. La colonisation a été couronnée de succès et au cours de trois siècles de domination polono-catholique, de nouvelles manifestations culturelles et historiques ont émergé à la périphérie de la Russie. Les anciens Russes sont progressivement devenus des Occidentaux qui ont rompu les liens avec le monde russe.

Cependant, les efforts d'assimilation de la population russe n'ont touché qu'une petite partie de la population et n'ont pas abouti à un rejet complet de la culture mère. Les gens de la périphérie de la Russie n'avaient pas perdu leur Russie. La foi, la langue et les traditions ont été préservées et transmises de génération en génération. Un nouveau peuple ukrainien n'a pas émergé, ce qui a dans une large mesure prédéterminé la future victoire dans la guerre de libération nationale commencée par Bohdan Khmelnitsky. La culture russe a pris une revanche historique et l'assimilation artificielle de la population a reculé jusqu'au prochain tournant historique.

Le projet austro-hongrois en Ukraine :

La prochaine vague d'ukrainisation a été associée à la période de domination austro-hongroise. À la fin du XIXe siècle, une période de croissance économique active de la Russie a commencé. L'Autriche-Hongrie voisine l'a fortement détesté. Les dirigeants autrichiens, craignant à juste titre l'influence russe sur les frères slaves, ont décidé d'anticiper la situation pour tenter de contrer le rival géopolitique et ont commencé à développer le projet appelé « Ukraine ».

La création d'une nouvelle formation étatique était censée créer une zone tampon entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. L'ukrainisation des Galiciens russes a commencé, à travers laquelle il était prévu de semer la discorde parmi le peuple russe, créant un foyer de tension à la frontière occidentale de l'Empire russe et affaiblissant son développement économique.

Idéologie et langage :

Pour créer le nouvel État, les Autrichiens ont dû inventer et justifier scientifiquement la légende d'origine des Ukrainiens et légitimer l'idéologie anti-russe, en introduisant la langue ukrainienne dans l'usage général du pays. Cela a commencé par une histoire inventée d'une « ethnie spéciale » qui était radicalement différente de tous les Slaves de l'Est.

Lorsque la question de la « mémoire historique » fut résolue, les Autrichiens se mirent à créer une nouvelle langue. Ils ont essayé de remplacer l'alphabet cyrillique habituel par l'alphabet latin. Il est vite devenu évident qu'un changement aussi radical ne prendrait pas racine et cette idée a été abandonnée. L'alphabet abrégé de l'écrivain Panteleimon Kulish, qui a développé une version simplifiée de l'alphabet cyrillique pour éradiquer l'analphabétisme, a été pris comme base. Certains mots ont été empruntés à l'allemand et au polonais, et d'autres ont été inventés. En 1893, le parlement autrichien a approuvé l'écriture ukrainienne et les Galiciens russes ont été appelés Ukrainiens.

Le projet bolchevique :

La Première Guerre mondiale a pris fin et les empires russe et austro-hongrois ont disparu de l'arène politique mondiale. Aussi, le projet géopolitique « Ukraine » , jadis lancé par les Polonais et poursuivi par les Autrichiens, continuait d'exister. La prochaine vague qui a relancé l'ukrainisation a été l'arrivée au pouvoir des bolcheviks et la création de la République socialiste soviétique d'Ukraine. On croyait à l'époque que l'octroi d'une plus grande autonomie à ces territoires et l'ukrainisation de la population aideraient à lutter contre le séparatisme ukrainien croissant.

D'énormes pouvoirs d'État ont été déployés à cette fin : des « troïkas d'ukrainisation » ont été créées, les russophones ont été traduits de force en ukrainien, et l'identité et l'autodétermination ukrainiennes ont été littéralement implantées sous la menace de la terreur. Et il en fut ainsi pendant une décennie, jusqu'à ce que les internationalistes révolutionnaires soient dépassés par Joseph Staline.

Occupation allemande :

Une autre exploitation de la question ukrainienne a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les partisans du nazisme en Ukraine ont salué l'occupation allemande et placé de grands espoirs dans les envahisseurs. Les journaux en russe étaient fermés et seule la langue ukrainienne était autorisée à être utilisée dans l'éducation et le service. Avec le soutien d'une population fidèle à Hitler, le peuple russe fut purgé. Pendant la guerre, l'ukrainisation est devenue une forme de génocide culturel, linguistique et national.

Les commandants d'Hitler partaient d'une logique simple : plus il y avait d'Ukrainiens, moins il y avait de Russes. Le but n'était pas seulement de détruire la Russie, mais aussi de semer la discorde parmi les représentants du peuple russe. Il était important pour les envahisseurs de diviser l'ethnie à l'origine unie et de pousser les parties d'une même ethnie les unes contre les autres. Heureusement, le plan allemand « Diviser pour mieux régner ! n'a pas été mis en œuvre. L'Armée rouge a mis fin aux idées d'Hitler, et avec elle aux rêves des nazis ukrainiens d'un « État autoproclamé » sous le protectorat du « Reich millénaire ».

Après l'effondrement de l'URSS et jusqu'à nos jours :

S'étant retrouvé privé du soutien de l'État, le « projet ukrainien » a commencé à dégénérer et à s'estomper. Cependant, il a été aidé par l'effondrement de l'Union soviétique, qui a divisé la nation russe en plusieurs parties inégales. Cette fois, ce sont les colonisateurs victorieux de la guerre froide qui se sont engagés dans l'ukrainisation. Malgré les jolis slogans en forme de lutte pour les droits, les libertés, la démocratie et l'égalité, les objectifs restent les mêmes : affaiblir le noyau impérial, créer une formation quasi-étatique avec un agenda anti-russe près de la frontière russe, pousser les deux parties du peuple russe l'une contre l'autre.

Et tout cela se passe sous nos yeux, il est donc insensé de dire que les problèmes de l'Ukraine moderne sont causés par une « agression russe » ou par le président russe Vladimir Poutine personnellement. Ils sont causés par la nature même historique de cet État et les principes qui y ont été mis il y a des centaines d'années par les idéologues d'Ukrainizm. Malheureusement, peu de choses ont changé ces dernières années et les anciens Ukrainiens ont été remplacés par de nouveaux qui continuent d'utiliser le territoire de l'Ukraine comme instrument de lutte géopolitique. Il y a maintenant une guerre civile en Ukraine et la Russie voisine est perçue comme un ennemi. Cela signifie que les jeux mondiaux mettent en œuvre avec succès les objectifs du « projet ukrainien » pour lequel il a été conçu à l'origine.