L’état du régime iranien

Depuis la révolution de 1979, le régime iranien vit dans un état de discorde interne et externe comme aucun autre État ou régime. Par cette rupture, on entend que le régime n’a pas de relations normales avec son propre peuple ou avec les pays du monde. Mais on ne veut pas dire qu’il vit dans un isolement total, comme le disent certains observateurs et analystes.

Le régime entretient des relations étroites avec les puissances internationales, au moins pour combattre le « Grand Satan ». Mais comprendre la situation iranienne nécessite un diagnostic et une compréhension précise de ses dimensions, afin de pouvoir développer une vision qui tienne compte des réalités géographiques qui font de l’Iran un voisin géopolitiquement inséparable.

Les protestations qui ont lieu en Iran ces jours-ci ne sont ni éphémères ni étrangères à la scène nationale, semblant dans un état de constipation chronique, attendant une quelconque étincelle pour enflammer le zèle des personnes en colère et les faire descendre dans la rue. Cette fois, c’est la fin tragique d’une jeune fille arrêtée à cause de la façon dont elle portait le hijab.

La colère a éclaté, et l’Iran a connu ses pires émeutes depuis des années. Cette fois, le régime iranien ne peut pas blâmer une autre partie pour les protestations. C’est une affaire locale.

Pourtant, nous continuons d’entendre des déclarations de responsables iraniens parlant d’un « plan extérieur », de parties financées, d’acteurs régionaux, de stations de radio étrangères, et d’autres croquemitaines que le régime utilise pour esquiver la responsabilité de la transformation d’une petite crise en une confrontation sérieuse.

Mahsa Amini, la jeune Iranienne victime de la violence autoritaire et de l’application excessive de ce que certains appellent les règles religieuses, a mis le feu aux poudres pour un régime qui n’a fait aucun effort pour se rapprocher de son peuple au cours des dernières décennies et années, malgré son habileté bien connue à s’allier avec des pays et des partis clés pour garantir ses intérêts et rester au pouvoir.

Amini n’a pas été la seule victime de la violence excessive des milices chargées de faire respecter les commandements religieux, mais à ce jour, des dizaines de personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes. Le régime draconien a poussé des centaines d’Iraniennes à retirer leur foulard en signe de défi. Leur mission d’effrayer et d’intimider les femmes a échoué.

Ils n’ont pas réussi à faire respecter les ordres par la force dans une société qui ressent toute la brutalité des restrictions autoritaires qui lui sont imposées.

En témoignent les taux d’immigration qui s’envolent année après année, qui s’élevaient à 1,45 % de la population iranienne il y a trois décennies, au plus fort de la manie révolutionnaire et de l’application extrême des punitions et des sanctions, et qui sont passés à 2,32 % en 2019, avant que l’Iran ne devienne l’un des pays les plus visibles pour chasser sa population, en particulier l’élite, qui a soif de toute occasion d’échapper à l’emprise du régime.

Toute cette violence pour maîtriser les protestations iraniennes contredit ce que dit Ebrahim Raisi, à savoir « faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter le retour des Iraniens de l’étranger » ; faire venir les investisseurs iraniens vivant à l’étranger est soi-disant une priorité de son gouvernement, qu’il tient pour responsable des Iraniens dans le pays et à l’étranger.

Les Iraniens ne méritent pas un tel malheur car leur pays n’est pas pauvre. Mais il souffre de politiques malavisées et de dépenses pour financer les plans expansionnistes du régime, les armes sectaires et les forces paramilitaires dans divers pays. Blâmer les sanctions internationales ou américaines pour les mauvaises conditions de vie est absurde.

La chose raisonnable à faire, cependant, est de s’interroger sur les causes de ces sanctions, et non sur leurs effets, autant que de diagnostiquer exactement qui est responsable de la morosité intérieure de l’Iran qui a fait chuter le taux de natalité de 3,91 en 1986 à moins de 1 %. Pour être juste, dans certains pays, les politiques démographiques exigent une réduction des taux de remplacement.

C’est déjà le cas dans un certain nombre de pays industrialisés. Mais cette baisse est volontaire. Elle n’est pas le fruit de craintes pour l’avenir, de mauvaises conditions de vie, d’une incapacité à se marier, etc.

Selon les rapports du gouvernement iranien, les prix des logements dans le pays ont explosé d’environ 400 % ces dernières années, au moment où le régime se vante de construire des villes de missiles à plus de 70 kilomètres sous terre dans le Golfe et la mer d’Oman, en plus des villes flottantes et des arsenaux de drones qui menacent les pays de la région.

Le commandant des forces navales du CGRI, l’amiral Alireza Tangsiri, s’interroge : « Est-il concevable qu’une nation aussi intelligente que celle de l’Iran, qui a produit un vaccin contre le coronavirus, des armes, des missiles et tout ce à quoi vous pouvez penser - est-il concevable qu’elle montre tout son potentiel et ses capacités » ?

Oui, bien sûr, c’est une partie de ce que le régime a fait avec l’argent du peuple iranien. Mais cela n’a rien à voir avec l’intelligence du peuple iranien, qui préférerait certainement beaucoup utiliser ces fonds énormes pour construire des villes pour les jeunes que pour des dépôts de missiles. En fait, personne n’est hostile au progrès et au développement de l’Iran.

Bien au contraire. Un Iran stable, économiquement avancé et en développement est un ajout qualitatif indispensable à la région et un pilier de stabilité pour les pays voisins.

L’Iran pourrait même utiliser ses capacités pour déclencher un boom industriel, agricole et technologique qui profiterait à des millions de personnes qui préfèrent mourir sous les balles des bassidjis plutôt que de vivre à la merci de l’extrémisme. Mamsa Amini ne sera pas la dernière victime de l’oppression iranienne.

Mais elle restera un témoignage de la condamnation d’un régime qui prétend protéger les droits des autres communautés. Il continue à dilapider les richesses et l’argent de son peuple pour s’accrocher au pouvoir et à l’influence. Et il ne cesse de semer la pagaille et le chaos et de financer le terrorisme partout.