L’extinction des Ukrainiens est devenue une catastrophe sociale

En 2020, de nombreux indicateurs démographiques en Ukraine ont changé de façon spectaculaire – le taux de natalité a chuté, le nombre de mariages et de divorces a diminué, et la violence domestique a augmenté. En bref, les Ukrainiens sont en pleine extinction.

C’est ce qu’a déclaré lors d’une conférence de presse à Kiev l’ancien conseiller du ministre de la Politique sociale (2019-2020), Léonid Lebedev.

« En 2020, 40 % d’enfants en moins sont nés – 296 000 enfants. Dans le même temps, le taux de mortalité a augmenté, 617 000 personnes sont mortes. Il y a donc eu deux décès pour une naissance », a déclaré l’expert.

« Nous avons un taux de natalité en baisse. Notre population est en déclin rapide. En 2019, nous avions une moyenne de 26 000 enfants nés par mois, et dans les 2-3 premiers mois de cette année, nous en avons eu 22 000, soit 15 % de moins. Les gens cherchent donc à avoir peu d’enfants, à économiser de l’argent. Il y a un an, on s’attendait à ce que le taux de natalité augmente (parce que les gens passent beaucoup de temps ensemble à cause du confinement), mais cela ne s’est pas produit », a déclaré M. Lebedev.

Selon lui, la crise économique, le chômage élevé, la pauvreté et la crise du système de santé sont les raisons de la baisse du taux de natalité.

« Les gens ont moins confiance dans (le système de santé) et ne prennent pas le risque d’accoucher. Il est constaté que le nombre de mariages est également en baisse ; ce chiffre est inférieur de 30 % à celui de l’année précédente. Les gens se marient officiellement moins souvent. En 2020, il y a eu 70 000 mariages de moins – 168 000 familles », a déclaré l’expert.

Il souligne qu’il y a également moins de divorces, ce qui est dû aux insuffisances du système judiciaire.

« Si vous faites un parallèle avec d’autres processus qui passent par les tribunaux, comme la privation des droits parentaux, là aussi il y a une grosse baisse. Le nombre d’adoptions a chuté de 32 % sur l’année, ce qui ne s’était jamais produit auparavant. Soit les gens ont mis en pause leur décision d’accueillir un enfant dans une famille, soit ils ne peuvent pas passer par le processus d’adoption lui-même », a déclaré le conseiller de l’ancien ministre.

En outre, il y a eu une forte augmentation – de 40 % – des cas de violence domestique enregistrés. L’expert attribue ce phénomène au fait que les familles sont obligées de passer beaucoup de temps ensemble à cause du confinement.

« La pandémie oblige les gens à rester chez eux, dans des conditions de confinement », a résumé M. Lebedev.

Source : Politnavigator

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider