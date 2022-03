« L’homme de l’année : ZELENSKY ! »

Zelensky, menteur invétéré depuis le début de l’opération militaire russe, cité dans les Pandora Papers, qui dispose d’appartements luxueux à Londres, d’une villa en Italie, etc et de combien de comptes bancaires cachés ? Zelensky qui est accusé de miner les efforts de lutte contre la corruption en Ukraine. Pendant ce temps-là, la population ukrainienne du Donbass vit sous les bombes, sans retraite, sans pension, sans salaire pour les fonctionnaires, sans magasins, etc, et le pays tout entier est précipité dans la guerre du fait du jusque-boutisme des nationalistes et de leurs compères néo-nazis...

« On a été trahis ! » : en Ukraine, l’essoufflement de la présidence Zelensky (lemonde.fr)