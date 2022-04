L’impasse des États-Unis dans la région du Golfe

Malgré toutes les tentatives pour guérir la profonde blessure des relations entre la région du Golfe et les États-Unis, et malgré les fissures évidentes qui se sont ouvertes dans ces relations, celles-ci attendent un point d’inflexion, qui est la partie la plus difficile et la plus dangereuse de leur évolution.

Nous évoquons les accords de relance de l’accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et le P5+1, une étape qui confirmera si l’idée largement répandue ces dernières années selon laquelle les États-Unis sont prêts à sacrifier leurs alliés pour défendre leurs intérêts se concrétise.

L’actuel président américain Joe Biden exerce son rôle politique sur la base de variables apprises en tant qu’ancien vice-président de l’administration de Barack Obama (2009-2017). Dans toutes les relations internationales qu’il entretient, il évolue toujours sur la base d’une vision stratégique datant de cette époque.

Il existe de nombreuses faiblesses qui résultent de son manque de volonté d’adopter une approche réaliste, notamment vis-à-vis des partenaires et alliés de son pays dans la région du Golfe. Par exemple, le président Biden ignore l’évolution des relations des Saoudiens et des EAU avec les autres puissances internationales. Il s’agit d’une question très influente.

Ce développement ne concerne pas des questions protocolaires, mais des intérêts stratégiques importants qui lient les deux pays à d’autres puissances comme la Chine et la Russie. Le cadre de la coopération commune a évolué vers un partenariat stratégique, avec toutes les connotations et les dimensions que Washington peut difficilement ignorer.

Je pense que le point qui a amené les relations de Washington avec ses alliés dans la région du Golfe à ce niveau de détérioration sans précédent est que les États-Unis ont ignoré les intérêts de ces alliés.

Les demandes américaines d’augmentation de la production de pétrole sont en contradiction avec les engagements pris par ces alliés dans d’autres cadres institutionnels internationaux, tels que l’OPEP+, ce qui rend difficile la satisfaction des demandes américaines afin de préserver la crédibilité des États membres.

Contrairement à ce qui est présenté dans les médias, il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’allié des États-Unis, de refuser de se conformer aux exigences américaines ou de se ranger du côté de la Russie dans la crise ukrainienne.

Il s’agit plutôt de dire que de telles exigences constituent une exagération dans les relations internationales, qu’elles nuisent à la crédibilité, au prestige et au statut des deux pays et qu’elles n’auraient pas dû être formulées du côté américain, du moins pas sous la forme présentée. La géopolitique régionale au Moyen-Orient est en train de changer.

Les États-Unis doivent s’adapter et réagir à ces changements afin de préserver leurs alliances et leurs intérêts, d’autant plus que les crises de politique étrangère des États-Unis ne se limitent pas à leurs alliés dans la région du Golfe.

De profondes tensions et des désaccords dominent les relations de Washington avec de nombreux alliés traditionnels dans le monde, tant en raison de la crise ukrainienne que d’événements antérieurs.

Je ne pense pas qu’il existe une seule justification logique au fait que les États-Unis attendent des pays du Conseil de coopération du Golfe qu’ils les soutiennent et coopèrent avec eux dans la crise ukrainienne et que Washington renonce à toutes ses obligations envers ses amis du Golfe.

Alors que les attaques de milices et de missiles iraniens ou soutenus par l’Iran se poursuivaient dans la région, la partie américaine n’a réagi que verbalement, ce qui ne s’est pas traduit par des positions sérieuses sur la mise en œuvre des engagements américains en matière de sécurité des alliés.

En outre, l’administration actuelle ignore l’avis du CCG sur l’accord nucléaire iranien et insiste pour répéter l’erreur commise par l’administration Obama, à savoir l’accord lui-même. Tout rétrécissement des relations entre le Golfe et les États-Unis sera certainement un nouvel élément dans les relations du Golfe avec les autres puissances internationales.

Ce n’est pas dans l’intérêt de Washington, qui est engagé dans une lutte internationale féroce pour maintenir sa position et sa domination dans l’ordre mondial.

Tout en cherchant à développer leurs relations avec leurs alliés au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, les États-Unis poursuivent une nouvelle stratégie visant à réduire leur présence et leur rôle dans l’une des principales zones de conflit ayant une influence mondiale.

Cela a conduit chaque partie à se débrouiller seule et à créer de nouveaux partenariats et alliances régionaux pour combler le vide stratégique créé par l’absence ou le rôle décroissant des États-Unis dans la région. Les contours de l’impasse régionale au Moyen-Orient sont clairs. Le problème, c’est que l’administration américaine actuelle fait peu pour corriger les erreurs.

Elle ne s’appuie que sur des déclarations, des communiqués de presse et des paroles qui ne suffiront jamais à corriger les erreurs du passé.