L’Inde a reçu le premier chasseur Rafale

Le 8 octobre 2019 la France a livré à l’Inde le premier de ses 36 Rafale. La livraison a été marquée de manière symbolique par une cérémonie sur le site du constructeur, Dassault Aviation, à Mérignac, près de Bordeaux. Un chasseur Rafale DN à deux sièges portant le numéro militaire indien RB 001 a été livré à l'Inde. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre française des Armées Florence Parly et de son homologue indien Rajnat Singh.

L'Inde a pris livraison ce mardi du premier des 36 Rafale commandés en 2016 à la France pour renouveler sa flotte vieillissante d'avions de combat. Il faut rappeler que l'accord intergouvernemental franco-indien relatif à l'acquisition par l'Inde de 36 chasseurs Dassault Rafale a été conclu le 23 septembre 2016 et que son coût est estimé à 8,7 milliards de dollars. Selon l'accord, 28 chasseurs Rafale EH monoplaces (001 à BS 028) et huit avions biplace Rafale DN (numéros militaires indiens (RB 001 à RB 008) sont concernés. Il est intéressant de noter que les lettres des numéros militaires indiens des Rafale ont été composées des initiales de deux commandants militaires des forces aériennes indiennes : le maréchal Birender Singh Dhanoa Dhanoa et le maréchal de l’air Bhadauria, qui ont dirigé le comité d'approvisionnement indien du Rafale. Bhadauria a également été l'un des premiers officiers de l'armée de l’air indienne à piloter un avion de chasse Rafale.

Les quatre premiers avions de combat indiens Rafale devraient arriver en Inde en mai 2020 et les transferts d’aéronefs se poursuivront jusqu’en avril 2022. Dans le cadre de l'armée de l'air indienne, les avions Rafale devraient être les premiers à joindre le 17e escadron, reconstitué en septembre 2019, à la base aérienne d'Ambala. L'escadron devrait être entièrement équipé de 18 avions Rafale en février 2021. Le choix de cet escadron est apparemment dû au fait que cet ancien commandant est actuellement en poste. Le maréchal de l'aviation du quartier général des forces aériennes indiennes, Birender Singh Dhanoa, était le commandant de cet escadron lors du conflit de Kargil en 1999. Les avions Rafale devraient ensuite équiper un escadron à la base aérienne de Hasimara.

L'Inde est devenu le troisième destinataire étranger de Rafale après l'Égypte et le Qatar

