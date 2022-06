L’Inde et la crise de l’invective

Sans aucun doute, les récents événements dans les relations de l’Inde avec les pays arabes et islamiques liés aux remarques insultantes sur le Prophète (Que la Paix soit sur lui) faites par des responsables du parti au pouvoir (Bharatiya Janata Party) sont un test décisif pour ces relations dans leur dimension officielle. Mais le test principal, à mon avis, concerne les relations populaires.

L’Inde maintient une bonne image dans la conscience collective arabe et musulmane depuis l’époque du non-alignement, ainsi que la proximité, la communication et la coopération au niveau du commerce, de l’économie, de la politique et du travail. Or, les remarques du porte-parole du parti indien Bharatiya Janata (BJP) ont été largement décriées et rejetées par les Arabes et les musulmans.

Le parti au pouvoir en Inde a suspendu son porte-parole et licencié un autre responsable après une vague de colère suite à des remarques blessantes qui, selon certains analystes indiens, sont liées à des tensions sectaires internes. Ces remarques éconduites ont non seulement porté atteinte à l’image et à la réputation, mais ont également envenimé davantage les relations entre les différents segments de la société indienne.

Les relations entre les musulmans et les hindous n’ont pas besoin d’autres causes de tension et de complexité. Ce qu’il faut noter à propos de cette question, c’est que les pays du CCG ont pris les devants en adoptant une position formelle et colérique au niveau arabe et islamique. Cela signifie beaucoup, tant pour leur politique étrangère que pour l’équilibre régional des pouvoirs.

Bien sûr, la colère des pays du Golfe et des pays arabes, légitime en principe, ne signifie pas que la réaction officielle va dévier vers un boycott économique ou politique de l’Inde prôné par quelques radicaux. Il existe un certain nombre de raisons et de considérations, dont la plus importante est la profondeur des relations historiques et populaires entre l’Inde et le monde arabe et islamique.

La deuxième raison est l’étendue des intérêts stratégiques échangés entre les deux parties. Les pays du Golfe abritent des millions de travailleurs indiens (musulmans, hindous et autres communautés) qui constituent une source importante de revenus pour l’économie indienne et des millions de familles indiennes au pays.

L’Inde est un grand importateur des exportations de pétrole du Golfe, un échange commercial énorme d’environ 100 milliards de dollars par an, avec d’autres considérations stratégiques qui vont à l’encontre de l’idée d’entraîner les relations avec une grande puissance régionale comme l’Inde dans un antagonisme ou une divergence qui affecte les intérêts des deux parties.

Le parti au pouvoir, le BJP, a publié une déclaration officielle dans laquelle il « dénonce fermement l’insulte de toute personnalité religieuse, quelle que soit sa religion ». Le parti a également souligné qu’il rejette toute idéologie qui insulte ou dénigre une secte ou une religion.

Indépendamment de la question de savoir si les orientations et les politiques du parti sont des questions internes qui ne devraient pas être discutées de l’extérieur, le parti a pris une mesure importante pour contenir la colère externe qui a éclaté après ces remarques en suspendant le responsable qui a fait ces remarques et en retirant le responsable des médias du parti de son poste. Il s’agit d’une position relativement positive.

Mais elle est en deçà du plafond exigé par certains États, qui espéraient des excuses de l’Inde pour ces remarques offensantes. De plus, étant donné la sensibilité du public islamique à cette question, la conséquence d’insultes similaires dans d’autres parties du monde, et la possibilité qu’elles se répètent à l’avenir, l’impact de ces remarques n’est pas exactement proportionné.

À mon avis, la position officielle, et non partisane, de l’Inde concerne la mesure dans laquelle la réponse du parti peut contenir les vagues de colère arabes et islamiques.

En d’autres termes, New Delhi a opté pour une approche progressive pour faire face à cette colère, sur la base d’une position du parti, en prévision de ce qui suivra selon une politique graduée, et dans un effort pour contenir la crise avec peu ou pas de coût politique. Les déclarations de certains de ceux que les responsables indiens qualifient d’« éléments marginaux » ne reflètent pas les vues du gouvernement indien.

Cela est vrai à un niveau formel ou de surface. Mais le gouvernement indien aurait pu rapidement apaiser la colère en prenant une position officielle rejetant de manière absolue ou générale des dérives aussi graves, d’autant plus qu’elles ont des conséquences profondes qui approfondissent les cicatrices du tissu sectaire et social indien.

D’un point de vue purement analytique, loin de tout parti pris émotionnel ou religieux, en tant que musulman qui supporte mal de telles déclarations répudiées, quels que soient leurs motifs et justifications, je suis d’avis que la gestion de cette crise par le BJP a été éclipsée par les orientations idéologiques du parti et non par les intérêts stratégiques supérieurs de l’Inde, qui ont dicté aux dirigeants du parti d’agir dès le début de la crise pour calmer le tumulte et devancer les troubles attendus dans le pays et à l’étranger.

La direction du parti au pouvoir en Inde a probablement décidé d’attendre, de retarder sa prise de position, et peut-être d’essayer de concilier ses penchants partisans avec les intérêts stratégiques du pays.

Cependant, les réactions arabes et islamiques semblent avoir surpris les politiciens indiens qui n’ont pas compris qu’il y a une différence entre le désir des Arabes de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Inde et les relations entre leurs communautés et le fait de porter atteinte au statut du Prophète, car cela ne peut être considéré comme faisant partie de la polarisation religieuse interne du pays.

La sagesse, qui n’est pas étrangère à l’Inde avec sa riche histoire, aurait été que les dirigeants indiens prennent l’initiative de régler cette controverse, de créer une atmosphère de tolérance et de coexistence dans le pays et à l’étranger, et d’apporter un important soutien moral aux amis qui tentent de semer les graines de la coexistence et de la tolérance au niveau mondial, notamment les EAU, qui ont construit en 2018 le premier temple hindou à Abu Dhabi, une étape qualitative d’une profonde signification.

Les relations de l’Inde avec les pays du Golfe, notamment les EAU, connaissent également un essor important. Il existe des points de vue communs sur les crises et les problèmes internationaux, comme la crise ukrainienne et d’autres.

La conclusion est que la crise liée aux remarques insultantes à l’égard du Prophète (Que la Paix soit sur lui) aurait pu être contenue et contrôlée dès le début afin de préserver les acquis du BJP en matière de politique étrangère et de contrecarrer toute chance pour les voix et les courants de la ligne dure d’attiser les flammes de la discorde et d’ouvrir la porte à la surenchère politique, sans parler de l’impact sur la réputation de l’Inde.