L’ingérence turque en Méditerranée orientale n’a pas de limites

La Turquie du néo-sultan et aspirant calife, le national-islamiste Recep Tayyip Erdogan, n’est pas à une ingérence près.

Syrie, Libye, Irak, Artsakh (Haut-Karabagh, Chypre, la Grèce… La liste est longue…

Je ne pensais néanmoins pas qu’il irait si loin, à l’égard des Chypriotes turcs.

Rappelons un peu l’histoire : la Turquie, prétextant protéger les Chypriotes turcs a envahi l’île de Chypre en 1974. Après avoir opéré un nettoyage ethnique en règle et installé 200 000 colons turcs dans les maisons et propriétés des Chypriotes grecs expulsés, elle contrôle l’ensemble de la partie de l’île qu’elle occupe par la présence permanente de plus de 40 000 soldats. Elle contrôle également la vie politique des Chypriotes turcs aussi bien par le biais des colons turcs « naturalisés » que par les menaces et intimidations.

Ce dimanche 11 octobre, la communauté chypriote turque choisit son leader. Plusieurs candidats sont en lice, dont un qui a les faveurs du rais d’Ankara. Il s’agit du nationaliste Ersin Tatar.

Face à lui, le leader actuel de la communauté chypriote turc Mustapha Akinci, qui, politiquement et socialement ne convient pas au président turc car il affirme sa volonté de réunifier Chypre, confirme son attachement à la laïcité et à la justice sociale.

Tout cela était connu.

Cependant, personne n’imaginait que Mustapha Akinci allait clairement parler de la situation, et, surtout, que cela prendrait une telle ampleur[1].

Lors d’un entretien télévisé, le samedi 9 octobre, Mustapha Akinci a déclaré : « Vous savez, il y a des Services en Turquie qui dépendent directement du président (turc). Il m’a été rapporté par l’intermédiaire de mon Directeur de Cabinet qu’il serait préférable pour moi et ma famille de ne pas être candidat.[2] »

Après cet avertissement, Mustapha Akinci a convoqué l’Ambassadeur turc afin de lui demander des explications. Le leader chypriote turc a précisé que l’Ambassadeur n’a même pas daigné répondre à la convocation.

Dans les faits, la partie occupée de Chypre est considérée par la Turquie comme une région supplémentaire turque, dirigée en réalité par l’Ambassade turque de la partie occupée de Nicosie.

La volonté hégémonique d’Erdogan n’a pas de limites…

* Photo : saisie d’écran des déclarations de Mustapha Akinci.