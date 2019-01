L’ONU complice d’un génocide

@ledo

On ne peut quand même pas laisser tomber les Houthis, lesquels sont armés et dirigés par nos chers alliés de la grande démocratie iranienne !

L’Iran, désormais, contrôle le Liban où le général Aoun, l’équivalent de notre Maréchal à l’époque du IIIe Reich, est entièrement soumis au Hezbollah. L’Iran contrôle aussi la bande de Gaza et la Syrie. Si l’iran, à terme, veut assurer son contrôle sur sur l’ensemble du Moyen-Orient pour le pacifier et faire régner partout enfin la loi de l’islam chiite, il faut bien qu’il parvienne rapidement à assujettir l’Irak, mais plus encore le Yémen. Après la destruction d’Israël qui est le premier objectif de la république des mollahs et la mainmise sur le Yemen, la péninsule arabique prise en tenaille sera bien obligée de céder et de faire allégeance à Téhéran. Il ne restera plus ensuite, lorsque la portée des misssiles iraniens sera devenue tout à fait satisfaisante et qu’ils seront enfin nucléarisés, à voir ce qu’on pourra faire du côté de l’Europe afin d’être à même de pouvoir un jour " faire régner la loi coranique d’un bout à l’autre de la Terre", selon le voeu formulé par l’imam Khomeiny et qui reste depuis quarante ans le fil conducteur de cette grande politique. Je recopie ci-dessous la définition de cette admirable ambition qu’on trouvera formulée dans le Petit Livre Vert du génial inventeur de la Révolution islamique :

"La guerre sainte signifie la conquête des territoires non musulmans. Il se peut qu’elle soit déclarée après la formation d’un gouvernement islamique digne de ce nom, sous la direction de l’Imam ou sur son ordre. Il sera alors du devoir de tout homme majeur et valide de se porter volontaire dans cette guerre de conquête dont le but final est de faire régner la loi coranique d’un bout à l’autre de la Terre. Mais que le monde entier sache bien que la suprématie universelle de l’Islam diffère considérablement de l’hégémonie des autres conquérants. Il faut donc que le gouvernement islamique soit d’abord créé sous l’autorité de l’Imam afin qu’il puisse entreprendre cette conquête qui se distinguera des autres guerres de conquête injustes et tyranniques faisant abstraction des principes moraux et civilisateurs de l’Islam"

