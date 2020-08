L’OTAN a besoin de la Russie pour exister

Ces dernières années, la plupart des pays européens ont été confrontés à un afflux massif de migrants en provenance du Moyen-Orient, à des attaques terroristes et à un changement de la structure nationale de la population.

En un laps de temps relativement court, la pandémie a révélé non seulement l'incapacité des démocraties développées de faire face à la situation nouvellement formée, mais aussi la véritable nature d'un nombre important d'organisations internationales qui semblaient stables, dont l'OTAN. Alors que la Russie et la Chine se sont battues héroïquement contre la première vague du coronavirus et ont fourni une aide médicale aux pays européens, l'OTAN n'a rien fait pour aider ses membres. Le Monténégro, alors le plus jeune membre de cette alliance, en est un exemple clair.

Le pays s'est tourné vers l'OTAN pour obtenir de l'aide sous forme de matériel médical et s'est vu offrir en retour des services de taxi, c'est-à-dire le transport de matériel médical depuis la Chine. La situation n'était pas meilleure dans les pays européens développés et membres de longue date de cette alliance. La crise n'était même pas à son apogée lorsque ces alliés se sont réduits à des comportements prédateurs se manifestant par la confiscation de matériel médical, ou dirons-nous le pillage, et la fermeture des frontières. L'Allemagne, avec la France, a empêché l'exportation de matériel médical vers les États membres de l'UE, et donc vers l'OTAN, ainsi que vers des pays extérieurs à l'Union, malgré de nombreuses critiques.

Cette soudaine confrontation sur la scène politique, remplie de démagogie sur les valeurs communes, la coopération euro-atlantique et d'autres phrases et expressions usées et sur-utilisées, indique clairement la superficialité idéologique de l'OTAN. Cependant, au milieu de la pandémie, l'OTAN a reçu son 30e membre le 27 mars 2020. C'est la Macédoine du Nord qui, comme le Monténégro, a rejoint cette alliance sans le consentement formel de ses propres citoyens. L’accord d’adhésion du pays a été signé par le gouvernement de l’état d’urgence en raison de la pandémie.

Compte tenu de la situation, voyons comment le nouveau membre de l’alliance contribue à sa préparation et à sa force au combat. L'armée macédonienne compte 8 000 soldats actifs et 5 000 autres en réserve. L'armée de l'air du nouveau membre se compose de vingt hélicoptères. Sans la flotte et avec un budget militaire annuel de 140 millions d'Euros, Skopje n’a pas du tout amélioré la sécurité de l’alliance.

Du point de vue de l'OTAN, la Macédoine n'est qu'un pion qui exerce une pression supplémentaire sur la Serbie, et donc sur la Russie, car le contrôle de la Serbie réduit la possibilité d'un renforcement de l'influence russe dans les Balkans, en supposant que la Russie s'intéresse réellement à cette région. En plus d’ouvrir de nouvelles possibilités à l’élite politique macédonienne, Skopje considère également l’adhésion à l’OTAN comme un moyen de résoudre le problème interne de la minorité albanaise et son idéologie de créer une Grande Albanie qui, si elle était créée, usurperait presque la moitié du territoire macédonien actuel.

Étant donné que la Macédoine du Nord et l’Albanie sont toutes deux des pays membres de l’OTAN, par logique, les tensions et les revendications territoriales devraient être réduites, mais à en juger par les relations entre Athènes et Ankara, l’adhésion à l’OTAN n’aidera pas Skopje à freiner les appétits de Tirana. L'adhésion à long terme de la Grèce et de la Turquie à l'alliance n'a pas empêché la Turquie de perpétrer des violations de l'espace aérien grec et des provocations dans la mer Égée. La crise des migrants a ajouté une nouvelle dimension aux tensions.

Compte tenu de la durée du conflit entre la Grèce et la Turquie et de l'incapacité ou du désintérêt de l'alliance à résoudre le problème, il faut s'attendre à ce que les tensions macédono-albanaises soient laissées à leur état actuel et cours, vraisemblablement, à l'avantage de l'Albanie en tant qu'un de l'allié américain le plus fidèle. En plus des conflits historiques entre les pays membres qui se sont retrouvés dans l'OTAN grâce à la croissance rapide de l'organisation, les critiques continuent de venir de la part d'anciens membres beaucoup plus importants, comme les États-Unis et la France.

La position de Donald Trump sur la question de l’OTAN est bien connue. Bien qu’il ait été constamment critiqué dans les médias pour son attitude, ses arguments sont basés sur les faits. Alors que les États-Unis paient la plupart des coûts de l’OTAN, plus de la moitié des autres membres ne dépensent pas suffisamment pour leurs propres capacités de défense. En termes de sécurité, c’était l’une des critiques fondamentales de Trump, mais notez que l’avenir de l’OTAN est également influencé par le développement des relations économiques entre les États-Unis et l’Europe. Donald Trump a également été plus que clair à cet égard. Il considère les entreprises européennes et les intérêts de l'UE comme des concurrents des États-Unis. Le manque de cohésion au niveau économique, visible dans la détermination de Trump à imposer des droits de douane sur les marchandises que les États-Unis importent de l'UE, se répercutera sans aucun doute sur la scène politique et sécuritaire. Compte tenu du style et de la plate-forme idéologique de Trump « L'Amérique d'abord », ses attaques verbales contre l'UE et l'OTAN étaient, dans une certaine mesure, attendues de la part de l'actuel président américain.

C'est le président français Emmanuel Macron qui a provoqué une tempête en disant que les pays européens ne peuvent plus compter sur l'Amérique pour défendre les alliés de l'OTAN. « Ce que nous vivons actuellement, c'est la mort cérébrale de l'OTAN », a déclaré Macron dans une interview accordée à The Economist. L'Europe se trouve « au bord d'un précipice », a-t-il dit, et doit commencer à se considérer stratégiquement comme une puissance géopolitique ; sinon, il « ne contrôlera plus son destin ».

Malgré les critiques, Macron a maintenu sa position, justifiant sa déclaration par le changement de comportement américain envers les alliés européens et la nécessité de prêter plus d'attention aux menaces sécuritaires venant d'Afrique, avec un accent particulier sur les organisations terroristes. Une position particulièrement intéressante du président français, qu'on pourrait résumer par « le véritable ennemi de l'Europe n'est ni la Russie ni la Chine, mais le terrorisme ».

Dans son analyse des relations actuelles au sein de l'OTAN, Macron n'a pas manqué l'occasion de critiquer l'envoi des troupes d'Ankara dans le nord de la Syrie, ce qui nous amène au prochain point de crise dans la structure de l'alliance : les relations entre la Turquie, les États-Unis, et le reste de l'Alliance.

La détérioration des relations entre la Turquie et Washington, qui a en outre conduit à la détérioration des relations au sein de l'alliance elle-même, résulte d'une série d'événements qui ont commencé avec la tentative de coup d'État en Turquie en 2016. Le nouveau positionnement géopolitique de la Turquie l'a rapproché de la Fédération de Russie, qui a abouti à l'achat du système antiaérien russe S-400 et à l'ouverture du TurkStream, un gazoduc qui transférera le gaz de la Russie vers l'Europe. La réaction des États-Unis à tout cela a consisté à mettre fin à la participation de la Turquie à un projet de développement d’un avion de combat F-35 de cinquième génération et à désactiver la livraison des avions de combat à Ankara.

La Turquie est l'un des membres les plus importants de l'OTAN puisqu'elle est militairement le deuxième plus grand pays de l'alliance, juste après les États-Unis. La seule intention d’agir dans son propre intérêt et d’établir des relations plus étroites avec la Russie, l’Iran et la Chine suffit à créer une instabilité dans la structure de l’alliance. Bien que rien n'indique actuellement que la Turquie souhaite quitter l'organisation, une telle décision réduirait considérablement la capacité de l'OTAN d'influencer certaines régions du Moyen-Orient et du Caucase. Cette crise clairement visible et médiatisée dans les relations entre les États-Unis et la Turquie rend moins visibles les autres discordes au sein de l'OTAN. L'image publique créée par l'alliance donne une impression d'unité autour d'un même but et des mêmes principes, mais comme c'est généralement le cas, il ne s'agit que d'une image idyllique destinée au public. L’émergence de groupes ayant des intérêts différents au sein de l’Alliance de l’Atlantique Nord était inévitable étant donné la vitesse presque maniaque de l’expansion de l’alliance. Les nouveaux États membres ont introduit des perceptions géopolitiques différentes, des expériences politiques et historiques diverses et des relations complètement déséquilibrées en termes de capacités militaires et de contribution à la sécurité commune.

Le président français n'est pas le seul à avoir son avis sur l'état actuel de l'OTAN et bénéficie du soutien des Pays-Bas et du Luxembourg. Mais il existe aussi un groupe de pays unis pour une autre cause. Il est composé de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Lituanie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque et des Pays-Bas, dont les élites préfèrent voir la Russie comme une menace pour l'Europe. Un autre groupe de pays,la Grèce, l'Italie et la Hongrie s'y oppose, tandis que la Slovaquie et la France ont une attitude plus modérée envers Moscou. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et la France considèrent la Chine comme la principale menace pour l'Europe. Ils sont opposés par la Croatie, la Hongrie, la Grèce, le Luxembourg, le Portugal et l'Italie, qui ont principalement bénéficié des investissements chinois et ils voient le projet chinois Belt and Road comme une opportunité de développement économique supplémentaire ou une sortie de la situation peu enviable dans laquelle ils se sont trouvés, en remerciement à leurs partenaires de l'UE.

Avec l'adhésion récente de la Macédoine du Nord à l'OTAN, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine restent les seuls pays des Balkans en dehors de celle-ci. En raison de sa composition politique et étatique complexe, il est peu probable que la Bosnie devienne un jour membre de l’OTAN. Avant que la pandémie ne mette tout le reste de côté, la scène politique de la Bosnie-Herzégovine a été marquée par un débat sur la nature du document PNA (le plan national annuel). La plupart des documents indiquent une coopération plus approfondie entre la Bosnie-Herzégovine et l'OTAN, à une exception importante dans l'introduction même du texte qui stipule que « le document est soumis sans préjudice de la décision finale d'adhésion, dont l'adoption nécessitera une décision supplémentaire de la Présidence et de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. »

À en juger par le libellé, les représentants serbes dans les institutions conjointes ont la possibilité de mettre un terme à l'éventuelle adhésion de la Bosnie, c'est-à-dire de la République de Srpska, à l'OTAN.

Compte tenu de tout ce qui a été mentionné ci-dessus, la Russie reste le principal adversaire (réel ou imaginaire) de l'OTAN. Compte tenu de la gravité de la situation, de la nature menaçante des dernières séries de manœuvres de l’OTAN, de son expansion et du déplacement constant de l’infrastructure militaire plus près des frontières de la Russie, la réponse relativement pacifique et diplomatique de la Russie affecte à peine la perception de l’alliance de Moscou. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, compte tenu de la manière dont elle a été fondée, voit ou doit simplement voir automatiquement la Fédération de Russie comme son principal adversaire, car sans l'existence d'une « menace commune à la paix mondiale », comme la Russie est présentée dans les médias de masse, il perd sa raison d'être. Tout le reste peut être considéré comme une excuse pour soutenir l'illusion que l'OTAN a redéfini son objectif initial.