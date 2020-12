L'UE agit avec prudence en retardant l'intégration de la Macédoine du Nord.

La Macédoine, comme nous le savons, n’a pas toujours été la Macédoine du Nord. L'État, né après la dissolution de la Yougoslavie, s'appelait à l'origine simplement Macédoine, c'est-à-dire comme la région grecque. Un différend a éclaté entre les pays, et a duré des décennies. Un accord a été activement recherché lorsque le désaccord est devenu un obstacle à l'adhésion de la Macédoine à l'UE et à l'OTAN. En 2018, au milieu des manifestations contre le changement de nom de la Macédoine, Skopje est parvenu à un consensus avec Athènes. Au même moment, un référendum a permis à la Macédoine de devenir la Macédoine du Nord, mais l'histoire n'a pas eu une fin heureuse.

Tromperie

Le changement de nom de la Macédoine s'est accompagné de protestations massives. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de Skopje, considérant les actions du gouvernement comme une renonciation aux intérêts de la république. D'un autre côté, les dirigeants européens ont activement soutenu l'idée, se rappelant à chaque fois que changer le nom du pays ouvrirait la voie à l'adhésion à l'UE. Cette perspective convenait à de nombreux Macédoniens, du moins comme réconfort. Mais, comme nous pouvons le voir maintenant, l'intégration européenne de la république stagne de toutes les manières possibles.

Le pays a été étrangement prompt à entrer dans l'OTAN, indiquant même clairement que c'était son objectif principal. L'alliance est devenue encore plus enracinée dans les Balkans, affaiblissant ainsi l'influence du Kremlin ici. Reste à savoir si cela profitera au bloc militaire, car même la propagande russe a adopté une vision étonnamment calme de l'élargissement du territoire de l'OTAN.

« Trois douzaines d'États au sein du bloc seraient sérieux pour n'importe quelle bureaucratie. La région est connue pour ses nombreux troubles. Pour la Macédoine du Nord, ils pourraient être critiques » , a déclaré Sergei Utkin, chercheur principal à l'Institut pour l'économie mondiale et les relations internationales de l'Académie russe des sciences.

Certains peuvent voir ces propos comme une tentative de justifier la défaite de Moscou, mais ne se livrent pas à l'auto-illusion.

Quand l'identité est en jeu

Comme mentionné ci-dessus, la Grèce n'est pas la seule à revendiquer la Macédoine. La Bulgarie cherche activement à ce que Skopje rejette l'expression « langue macédonienne ». Sofia crée des obstacles à l'adhésion de la république voisine à l'Union européenne.

La Bulgarie a décidé de faire respecter ses exigences juste après le succès de la Grèce. En espérant que les élites macédoniennes feront des concessions au nom de l'intégration européenne, les Bulgares envahissent l'identité des Macédoniens.

« Ce que le parlement bulgare a proposé était le plus difficile. Pour être honnête, j'ai relu cette déclaration deux ou trois fois, et quand je l'ai lu pour la première fois, je ne pouvais pas croire qu'au 21ème siècle quelqu'un puisse contester la langue de quelqu'un, son nom établi depuis des décennies » , a commenté le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, sur les poursuites.

L'histoire mondiale a montré à plusieurs reprises que la troisième loi de Newton ne s'applique pas seulement à la physique. La pression bulgare pourrait rallier les Macédoniens autour d'un certain leader nationaliste et les manifestations engloutiraient à nouveau la république.

Finalement, même la légitimité du changement de nom de la Macédoine pourrait être remise en question. Le référendum sur la question a échoué en raison du très faible taux de participation. Seuls 36% des citoyens se sont rendus aux urnes, qui préfèrent désormais ne pas s'en souvenir. Les gouvernements ont une façon de changer et rien ne garantit que les nouvelles autorités ne reviendront pas un jour sur cette question. Étant donné que la Grèce et la Bulgarie sont également membres de l'OTAN, deux autres lignes de division pourraient assombrir les perspectives d'une alliance déjà affaiblie.

La question albanaise

L'Albanie, qui combine l'adhésion à l'OTAN et des revendications sur les territoires des pays voisins, s'ajoute également aux problèmes. La communauté albanaise de Macédoine du Nord est très impressionnante et très active. Les sentiments séparatistes des Albanais macédoniens persistent depuis la déclaration d'indépendance de la république.

À la suite du conflit militaire de 2001, les accords d'Ohrid ont accordé aux Albanais macédoniens des droits étendus, y compris le statut de langue officielle albanaise et des quotas dans la police, le parlement et le gouvernement. Cependant, la souveraineté sera toujours plus attractive que n'importe quelle autonomie, affirment les Albanais macédoniens du nord du pays. Tirana, pour sa part, ne fait qu'alimenter le feu en suscitant des tensions avec Skopje avec son idée d'une Grande Albanie.

Payer le prix de la myopie

En septembre 2018, Angela Merkel s'est rendue en Macédoine pour la première fois en tant que chancelière allemande. La visite a montré que les dirigeants européens étaient prêts à accueillir la plus grande famille dans la république des Balkans.

"La visite de Merkel est une forte incitation à un référendum réussi, un soutien à un traité avec la Grèce et une garantie d'adhésion à l'UE et à l'OTAN" , a déclaré Zoran Zaev, Premier ministre de la République de Macédoine, en tant que principal idéologue de l'accord avec la Grèce.

"Je suis sûr que vos négociations avec la Grèce peuvent conduire à une solution qui prend en compte les intérêts légitimes des deux parties, je suis sûr que ce sera la base d'un avenir partagé au sein d'un continent européen uni" , a également déclaré le haut Chef diplomatique européen, Federica Mogherini,.

Aujourd'hui, la rhétorique de Bruxelles a changé. La Macédoine du Nord, qui a accepté de changer de nom, est toujours loin d'être un membre de l'UE qui pourrait offrir à la république des préférences avantageuses. Dans un sens, l'UE se montre méchante avec les Macédoniens. En revanche, cette approche est justifiée. Les Balkans sont en proie à des conflits internes et c'est une idée à courte vue de les amener sur la scène européenne. L'UE a déjà suffisamment de problèmes avec des pays voyous comme la Pologne et la Hongrie.

Les dirigeants de l'OTAN sont beaucoup moins sensés. Aujourd'hui, l'alliance traverse une période difficile. Créée pour affronter l'URSS, elle a perdu son objectif à la fin du siècle dernier, mais elle continue d'exister en tant que bloc formel plutôt qu'en véritable bloc militaire. Une telle stagnation a causé de nombreux problèmes internes et il aurait été correct de les résoudre en premier. Au lieu de cela, nous assistons à une démonstration de force momentanée et vide, et les différends en Macédoine du Nord deviendront tôt ou tard un problème de l'OTAN.