L’Ukraine a rendu à la RPD 10 prisonniers, dont la plupart ne peuvent marcher seuls

Ce matin a eu lieu comme prévu l’échange de prisonniers entre l’Ukraine, la RPD (République Populaire de Donetsk) et la RPL (République Populaire de Lougansk). Sur les 10 prisonniers rendus à la RPD par l’Ukraine, la plupart marchaient avec des cannes, des béquilles, ou boitaient. Deux d’entre eux ont même dû être transportés en ambulance.

Pour cause de coronavirus, ce premier échange de prisonniers de l’année a été mené en deux lieux distincts pour les deux républiques, afin d’éviter de concentrer trop de personnes en un même endroit, et de risquer ainsi une contamination massive. Tous les prisonniers portaient des masques, ainsi que les soldats qui les encadraient.

À Mayorsk (le point de passage situé près de Gorlovka, en RPD), l’échange a commencé à 9 h au matin, et a été mené assez rapidement. Bien plus en tout cas que le précédent échange. La RPD a confirmé avoir procédé à l’apurement judiciaire de tous les prisonniers qu’elle a rendu à l’Ukraine, comme le prévoient les accords de Minsk.

Alors que l’échange de prisonniers entre l’Ukraine et la RPD devait se faire au format 11 contre 9, une personne a finalement refusé de venir sur le territoire de la république populaire, transformant l’échange en format 10 contre 9.

Mais ce qui est le plus frappant dans l’échange qui a été mené sur le point de passage de Mayorsk, c’est la différence d’état de santé entre ceux qui ont été rendus à l’Ukraine et ceux que la RPD a récupérés.

Sur le reportage vidéo de Patrick Lancaster, on voit clairement que les premiers prisonniers visibles, qui sont ceux renvoyés à l’Ukraine par la RPD, sont en bonne santé. Ils marchent de manière rapide, sans difficulté ni besoin de cannes ou de béquilles.

Au contraire, ceux qui apparaissent ensuite et qui sont ceux rendus à la RPD par l’Ukraine, boitent, marchent avec des cannes ou des béquilles, et l’un d’eux a même un système de broches externes sur la jambe, indiquant que celle-ci a été cassée ! Cet homme et un autre qui se déplace en béquilles ont dû être emmenés en ambulance !

Au vu de l’état de ces prisonniers, on comprend mieux pourquoi l’Ukraine a mis autant de temps à confirmer leur présence dans les prisons ukrainiennes. Car leur état suggère clairement que ces prisonniers ont été sévèrement torturés et battus ! Ce qui est la méthode de traitement habituelle des prisonniers par l’Ukraine je le rappelle (voir l’interview d’Ioulia Prossolova, qui avait été libérée en décembre) !

Malgré son état, un des prisonniers qui se déplaçait avec des béquilles a exprimé toute sa joie d’être enfin libéré.

« C’est une grande joie d’être là. Je suis moi-même de Gorlovka, et c’est un sentiment de joie particulier que je sois enfin rentré à la maison, et que cela soit enfin arrivé », a déclaré l’ancien prisonnier, nommé Vitaly.

Ces prisonniers sont maintenant examinés par des médecins afin d’évaluer quels traitements sont nécessaires u vu de leur état, et ils seront placés en quarantaine pendant 14 jours, pour cause de coronavirus.

La RPL a quant à elle récupéré quatre personnes sur les huit prévues, les autres ayant finalement renoncé à participer à l’échange, dont trois parce qu’elles habitent en Ukraine. Kiev a récupéré 11 prisonniers de son côté, comme prévu par la formule de l’échange, qui a été mené à Chtchastye un peu après celui mené à Mayorsk.

Au vu de l’état dans lequel ont été rendu les prisonniers de la RPD, il y a de quoi être inquiet pour la centaine de personnes dont la république attend toujours de savoir où ils sont en Ukraine.

Christelle Néant

