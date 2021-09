L’Ukraine déclare s’être dégagée du « crochet » des accords de Minsk

Le conseiller du chef de cabinet du Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et membre de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact, Alexeï Arestovitch, a déclaré que l’Ukraine se serait dégagée du « crochet » des accords de Minsk, suscitant des réactions, tant en Russie que dans le Donbass.

Cette déclaration choc (qui est dans la droite ligne du projet de loi sur la « période de transition », qui équivaut déjà à une sortie de facto des accords de Minsk par l’Ukraine) est une réponse, quelque peu tardive, aux propos du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui datent d’avril 2021, où il déclarait qu’il ne fallait pas laisser « Zelensky et son équipe se dégager en tortillant comme ils le peuvent du crochet » des accords de Minsk.

Suite à la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, il semble que les officiels ukrainiens comme Alexeï Arestovitch se sentent pousser des ailes, et considèrent que l’Ukraine n’est plus contrainte par les accords de Minsk, sous prétexte que le document n’a pas été mentionné dans la déclaration conjointes des présidents américain et ukrainien.

« Avant la visite de Zelensky à Washington, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a déclaré que l’Ukraine « ne se dégagerait pas du crochet des accords de Minsk ». Eh bien ce crochet n’existe plus. Ou du moins, l’Ukraine et Zelensky n’y sont plus accrochés… M. Lavrov, je vous salue : nous sommes dégagés du « crochet » des accords de Minsk… Il s’agit d’une énorme réalisation de notre part, d’une percée » a déclaré Arestovitch sur le plateau de la chaîne de télévision 1+1.

Arestovitch a ajouté que le fait que l’administration de Joe Biden avait retiré les accords de Minsk de l’agenda de sa rencontre avec Zelensky était « une grande défaite » pour le Président russe Vladimir Poutine et l’ensemble du régime russe.

Il a aussi souligné que l’Ukraine et les États-Unis discutaient de la possible modernisation, du remplacement, ou de l’ajout de points clés à l’agenda des accords de Minsk, ce qui reviendrait à les changer.

Sauf qu’il n’y a pas de modification possible des accords de Minsk, vu que l’Ukraine les a signés en tant que partie perdante du conflit (donc elle n’est pas en position de dicter sa volonté), et qu’en prime ces accords ont été validés par une résolution de l’ONU ! Il n’y a que deux variantes : appliquer les accords de Minsk ou relancer la guerre à grande échelle dans le Donbass.

L’autre point majeur qui a été souligné par Léonid Sloutski, le chef du comité des affaires étrangères de la Douma d’État, c’est que les accords de Minsk visent à préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

« Alexeï Arestovitch, conseiller du chef de cabinet du président Zelensky, ne manque jamais d’amuser le public avec ses déclarations. Cette fois-ci, il a affirmé que l’Ukraine s’était dégagée du « crochet » des accords de Minsk, estimant qu’il était entré dans une polémique « très réussie » avec le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov. Mais nous voudrions ici rappeler à M. Arestovitch que les accords de Minsk visent précisément à préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine tout en respectant les droits des résidents du sud-est du pays. Et il n’y a pas d’autre alternative à cet égard », a déclaré Sloutski sur sa chaîne Telegram.

En clair, si Kiev se retire des accords de Minsk, il n’y a alors plus de garanties de maintien de son intégrité territoriale, la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) seront dégagées de toute obligation de retourner sous le giron ukrainien, ce qui veut dire qu’après la reprise du conflit à grande échelle (puisque c’est la seule alternative aux accords de Minsk je le rappelle), l’Ukraine perdra définitivement le Donbass (y compris la partie actuellement sous son contrôle).

Le chef de la RPL, Léonid Passetchnik a d’ailleurs mis en garde les autorités ukrainiennes contre toute tentative de résoudre le conflit autrement que par la mise en œuvre des accords de Minsk.

« Vladimir Alexandrovitch, toutes vos manières de résoudre le conflit, hormis la mise en œuvre des accords de Minsk, sont avant tout lourdes de conséquences imprévisibles pour l’Ukraine et l’ensemble du peuple ukrainien. Si vous ne vous souciez plus des habitants du Donbass, pensez au moins aux Ukrainiens ordinaires et au pays dans lequel eux et vous vivez. Réfléchissez bien ! », a déclaré le chef de la République.

De fait, les officiels ukrainiens feraient bien de réfléchir. Car le « crochet » des accords de Minsk est tout ce qui empêche l’Ukraine de perdre encore plus de territoires qu’elle n’en a perdu en 2014-2015. En voulant se dégager de ce « crochet », Kiev pourrait bien y laisser bien plus de plumes qu’elle ne le pense.

Christelle Néant

