L’Ukraine doit clarifier sa position sur les accords de Minsk d’ici le 19 juin

L’Ukraine doit préciser sa position officielle sur le statut des accords de Minsk dans le cadre des discussions du groupe de contact sur le règlement de la situation dans le Donbass d’ici le 19 juin, étant donné que lors de la dernière réunion, un représentant de Kiev a déclaré que leur mise en œuvre n’était pas obligatoire. C’est ce qui ressort du procès-verbal final de la réunion du groupe de contact, qui s’est tenue les 10 et 15 juin, dont le texte a été publié mercredi sur la chaîne Telegram du ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk (RPD).

« D’ici le 19 juin 2020, l’Ukraine doit préciser sa position officielle sur le statut du paquet de mesures et soumettre les propositions officielles du représentant mandaté sur les limites et les possibilités de l’application par l’Ukraine du paquet de mesures comme base juridique pour le règlement politique pacifique du conflit », indique le document.

Le protocole enregistre également les « positions de principe de l’Ukraine », exprimées par le chef adjoint de la délégation ukrainienne aux pourparlers de Minsk, Alexandre Merejko. Ainsi, selon la partie ukrainienne, le paquet de mesures a été « approuvé, et non adopté par le Conseil de sécurité de l’ONU » et ne peut donc « servir de document contenant des obligations juridiquement contraignantes pour l’Ukraine et est considéré par l’Ukraine comme un document à caractère consultatif ». À cet égard, Kiev estime que les dispositions des accords de Minsk, qui impliquent un accord avec les représentants des républiques du Donbass sur les aspects politiques et juridiques du règlement du conflit, « n’imposent aucune obligation à l’Ukraine ».

Natalia Nikonorova, la ministre des affaires étrangères de la RPD, a particulièrement souligné « la position des représentants ukrainiens par rapport au paquet de mesures approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU, leur refus persistant de mener un dialogue de fond sur les questions les plus urgentes, notamment la coordination des couloirs humanitaires sur les points de passage de la ligne de front, et le non-respect non seulement des engagements pris lors des réunions précédentes, mais aussi de leurs propres promesses ».

Les positions de la délégation ukrainienne

Le procès-verbal de la réunion du groupe de contact fait état du refus de l’Ukraine d’accepter des mesures supplémentaires de contrôle du cessez-le-feu permanent, ainsi que de l’approbation de quatre zones supplémentaires de retrait des troupes et des équipements, proposées précédemment par les représentants de la RPD et de la RPL, qui n’ont pas suscité d’objections de la part des participants aux négociations.

En outre, le refus d’introduire dans la Constitution ukrainienne des dispositions sur le statut spécial de certains districts du Donbass a été enregistré. Il est à noter que Kiev n’a pas préparé de projet de loi qui prévoirait la mise en œuvre de la formule Steinmeier. Le document reflète également le refus de la délégation ukrainienne d’élaborer un projet de feuille de route concerté pour le rétablissement des liens socio-économiques entre l’Ukraine et les républiques du Donbass.

Précédemment, l’ambassadeur russe aux pourparlers du groupe de contact, Boris Gryzlov, a déclaré que le lundi 15 juin, pour la première fois dans l’histoire du groupe de contact, les représentants de l’Ukraine ont ouvertement déclaré au cours des pourparlers que les accords de Minsk, qui constituent la base du règlement pacifique de la guerre dans le Donbass, ne sont pas contraignants. Il a qualifié ces mots de tentative de destruction du processus de négociation et a noté que la position de Kiev est un moyen direct de geler le conflit.

Source : TASS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider