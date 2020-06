L’Ukraine envoie deux journalistes pro-Kiev représenter le Donbass dans les négociations

Après avoir officiellement refusé de négocier directement avec la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), l’Ukraine a mis à exécution ses plans farfelus, et envoyé deux journalistes pro-Kiev ayant fui le Donbass en 2014, pour représenter les deux républiques, dans une tentative pathétique et absurde de négociations avec soi-même.

L’Ukraine veut transformer les négociations sur le Donbass en monologue

Et histoire de pousser l’absurde jusqu’au bout, les deux journalistes choisis, Sergueï Garmach et Denis Kazanski, qui ont été choisis, sont de farouches opposants à la RPD et à la RPL, qu’ils sont censés représenter, comme ils s’en vantent sur Facebook.

« On m’a proposé de rejoindre la délégation ukrainienne au Groupe de Contact Trilatéral de Minsk. Aujourd’hui, je vais déjà participer au sous-groupe politique. En tant que représentant de l’ORDLO [c’est-à-dire la RPD-RPL – note de la traductrice] », a écrit M. Garmach.

Ce « journaliste » ne s’est même pas rendu compte de la stupidité de sa déclaration. Comment pourrait-il représenter la RPD et la RPL, en faisant partie de la délégation ukrainienne ? Sauf à admettre publiquement que le but est de se parler à soi-même !

Kazanski a aussi confirmé qu’à partir de maintenant il participerait aux réunion du groupe de contact tripartite concernant le Donbass, mais rien à voir avec le conseil consultatif, dont la création a été définitivement abandonnée par l’Ukraine.

Le fait que ces deux journalistes soient ouvertement anti-RPD et RPL est une bonne chose, comme l’a souligné le journaliste de Donetsk, Rouslan Marmazov. Car ainsi le but de Kiev est limpide (saboter totalement les accords de Minsk), et les habitants du Donbass n’auront ainsi aucune illusion sur ce qui en découlera.

« C’est une bonne chose que Garmach et Kazanski aient été traînés par Kiev au Groupe de Contact Trilatéral en tant qu’anciens habitants de Donetsk « de chevet ». Ils sont explicites et sans ambiguïté. Les fondations longtemps oubliées de l’USAID et autres sont les ennemis du Donbass russe, international et traditionnel. Ce sont des agents de décomposition, en bref. Ils ne l’ont jamais vraiment caché, ils sont même fiers de leur méchante mission. C’est leur travail », a déclaré M. Marmazov.

Selon lui, le fait même que « ces personnages soient impliqués dans des combines de Kiev concernant le Donbass » est déjà révélateur.

« Les types choisis par le régime ukrainien pour communiquer avec son ombre ont toutes les qualités, pour que les habitants de la RPD et de la RPL ne se fassent pas d’illusions sur les perspectives. Ce serait bien pire si, au lieu de ces politiques, ils amenaient Sivokho. […] Sivokho créait une pâle mais trompeuse illusion sur l’existence d’un « parti de la paix ». […] Maintenant, tout est rentré dans l’ordre. Kiev piétine les dernières graines ornementales de Minsk. Et il est temps pour le Donbass de rentrer chez lui. Et cette maison n’est clairement pas en Ukraine », a résumé le journaliste.

Une initiative mal reçue, et qui n’a abouti à aucun résultat concret

Mais cette initiative clownesque de l’Ukraine n’a pas franchement été bien accueillie, tant par les deux républiques populaires du Donbass, que par la Russie et l’OSCE, qui n’ont même pas considéré ces pseudo-représentants comme de réels participants aux discussions du groupe de contact trilatéral.

« Aucun des membres du groupe, qu’ils soient de la RPL, de la RPD, de la Russie ou de l’OSCE, n’a pris les participants supplémentaires de Kiev comme une nouvelle partie aux négociations qui aurait le moindre droit de discuter ou de finaliser les questions abordées par le sous-groupe politique de Minsk », a expliqué Rodion Mirochnik, le représentant de la RPL.

Kiev a chargé « deux blogueurs radicaux, prétendument de Donetsk, un traumatologue et un ancien employé du bureau du procureur » de représenter les intérêts des personnes déplacées, a-t-il ajouté.

« Ils vont tout finaliser, ce n’est pas un problème pour eux », a déclaré le représentant de Kiev au sous-groupe politique du groupe de contact alors qu’il présentait les nouveaux membres de sa délégation. Mais dans la réalité, les nouveaux représentants ukrainiens n’ont pas pu prendre part à la discussion du sous-groupe politique.

« Sur les quatre nouveaux Ukrainiens, deux n’ont pas dit un seul mot pendant les quatre heures de la réunion. L’un d’entre eux a essayé de prendre la parole à plusieurs reprises, mais il était incapable de comprendre le sujet des négociations et le coordinateur de l’OSCE (Pierre Morel) a dû l’interrompre. Il lui a suggéré de porter ses plaintes concernant sa vie difficile au groupe humanitaire parce que le groupe politique ne traite pas de ces questions », a déclaré le représentant de la RPL.

Ça, c’est ce qui s’appelle se prendre un vent, monumental.

Sans surprise, la réunion du groupe de contact trilatéral qui a eu lieu les 9 et 10 juin par vidéo-conférence avec ces représentants bidons n’a pas permis de faire des avancées significatives.

Au sein du groupe de contact en charge des questions de sécurité, il semble que deux localisations de nouvelles zones pilotes de retrait ont obtenu l’accord des deux parties. Il s’agirait de Petrovka en RPL, et Grigorovka en RPD. Mais il n’y a toujours aucune avancée sur les mesures de contrôle additionnelles du cessez-le-feu, ni sur l’addendum à la décision-cadre sur le retrait des troupes et des équipements.

Dans le groupe de contact en charge des questions politiques, les représentants ukrainiens ont enfin daigné donner leurs commentaires sur la proposition de loi sur le statut spécial du Donbass qui avait été soumise le 27 mai par la RPD. Sauf que le document envoyé par l’Ukraine n’a que peu de choses en commun avec les dispositions qui doivent être incluses dans cette loi sur le statut spécial du Donbass. En fait, ils ont juste inclus dans un des articles de la loi une référence à la formule Steinmeier, et le reste est bon pour la poubelle.

Dans le groupe de contact en charge des questions humanitaires, la question de l’apurement judiciaire des prisonniers échangés a été abordée. Le médiateur a rappelé que Léonid Koutchma, le représentant ukrainien, avait signé un engagement pour que l’apurement judiciaire soit fait. Un engagement qui n’est pas respecté, puisque actuellement, seul un prisonnier sur 45 rendu par l’Ukraine a vu les procédures judiciaires contre lui être classées.

La question de l’ouverture de corridors humanitaires sur les points de passage de la ligne de front (afin de laisser passer les civils qui ont absolument besoin de franchir la frontière) a été l’occasion d’une nouvelle provocation de Kiev, qui a ouvert unilatéralement deux de ses points de passage, tout en sachant que ceux de la RPD sont toujours fermés pour cause de coronavirus (la situation épidémiologique en Ukraine est toujours trop préoccupante pour rouvrir totalement la frontière).

Résultat des civils se sont retrouvés coincés en plein soleil entre les deux points de contrôle, montrant bien que Kiev se fiche comme d’une guigne des habitants du Donbass, qu’elle n’hésite pas à utiliser tantôt comme boucliers humains, tantôt comme pions pour des provocations ignobles.

Et au moment de la réunion où les deux parties devaient discuter des détails techniques pour synchroniser leurs actions sur l’ouverture de ces corridors humanitaires, les représentants ukrainiens sont partis, soi-disant pour cause de problème technique, obligeant à reporter la suite de la réunion au 15 juin. Le groupe en charge des questions économiques se réunira le même jour.

Comme on peut le voir, l’Ukraine continue de tout faire pour mener les accords de Minsk dans une impasse, afin de justifier d’en sortir sans devoir en porter la responsabilité, quitte à transformer les négociations sur le Donbass en véritable cirque ou théâtre de l’absurde en choisissant les représentants du camp adverse avec qui elle doit négocier !

Si l’OSCE semble peu apprécier cette nouvelle clownerie, il serait bon que la France et l’Allemagne se réveillent et réagissent officiellement pour que cessent ces âneries. Car il ne suffit pas d’apposer une signature en bas d’un document pour s’en dire le garant, encore faut-il pleinement jouer ce rôle, ce que ni Paris, ni Berlin, n’ont fait jusqu’ici.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider