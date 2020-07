L’Ukraine et la menace fantôme de l’invasion russe depuis le Caucase

Depuis six ans, l’Ukraine ne cesse de hurler sans cesse à l’invasion russe imminente, sans que cette dernière ne montre le bout de son nez. La dernière version en date de cette alerte à l’invasion russe fantôme vient du ministre ukrainien des Affaires étrangères qui a déclaré que la Russie pourrait lancer son attaque contre l’Ukraine lors des exercices « Caucase 2020 » qui auront lieu cet automne.

Les exercices « Caucase 2020 » comme prétexte à l’invasion russe de l’Ukraine

Lors d’une interview accordée à Interfax Ukraine, Vassily Bodnar, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a ainsi déclaré que l’Ukraine devait se préparer mentalement au fait que la Russie ne cessera d’utiliser ses forces armées pour atteindre ses objectifs politiques, et à la possibilité que les exercices « Caucase 2020 » se transforment en offensive militaire russe contre son voisin.

« Un nombre important d’experts et d’analystes militaires partagent l’opinion selon laquelle une offensive militaire est possible. L’OTAN comprend également à quel point il est réellement possible que le potentiel militaire de la Russie soit utilisé contre l’Ukraine, et son activation est possible dans un avenir proche. Par conséquent, nous devons nous préparer mentalement à ce que la Russie ne cesse pas d’utiliser ses forces militaires pour atteindre ses objectifs politiques ou économiques », a-t-il déclaré.

Bon déjà concernant le fait d’utiliser ses forces armées pour atteindre ses objectifs politiques, c’est surtout la méthode américaine ça. Il suffit d’égrener la liste des guerres menées par l’armée américaines ou ses proxys partout dans le monde ces dernières décennies pour renverser des gouvernements qui ne conviennent pas à Washington, et mettre la main sur les ressources naturelles d’un grand nombre de pays, pour se rendre compte que M. Bodnar transpose sur la Russie les méthodes de ses patrons américains.

De plus, si réellement la Russie a envahi le Donbass depuis six ans, pourquoi l’Ukraine devrait se préparer mentalement à l’utilisation par la Russie de ses forces militaires pour atteindre ses objectifs politiques ? Soit l’Ukraine est déjà en guerre contre la Russie depuis six ans, et elle devrait donc déjà être préparée mentalement à cela depuis longtemps (si ce n’est pas le cas, c’est plus qu’inquiétant pour Kiev), soit elle doit se préparer mentalement et cela veut dire que ces histoires d’invasion russe du Donbass ne sont que des affabulations.

Mais analysons la suite de ses déclarations. Bodnar parle ensuite de l’augmentation des forces militaires russes à la frontière orientale de l’Ukraine et du renforcement des troupes russes en Crimée.

« Très souvent, les forces d’occupation russes sur le territoire du Donbass occupé sont mises en état d’alerte. Tout exercice peut entrer assez rapidement dans une phase active d’opérations de combat, donc le risque est certainement croissant, et bien sûr, les militaires le voient. Récemment, il y a eu une déclaration d’un représentant de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense, les militaires comprennent clairement les menaces que représentent de telles actions. Notre tâche est de faire connaître la réalité de ce danger à la communauté internationale, ce que nous faisons à l’ONU, à l’OSCE et au niveau bilatéral. Les communications publiques sont également actives pour montrer que la Russie n’abandonne pas sa politique agressive », a-t-il expliqué.

Sauf qu’encore une fois il n’y a pas de forces d’occupation russe dans le Donbass. Les deux milices populaires de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) sont composées dans leur écrasante majorité de locaux, nés dans le Donbass, qui ont grandi sur place, et pour beaucoup fondé une famille ici. Le reste ce sont des volontaires venant d’une multitude de pays dont la Russie, la Serbie, l’Italie, la France, l’Afghanistan, l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, etc.

Et si elles ont été mises en état d’alerte au mois de mai, c’était à cause de l’augmentation des bombardements de l’armée ukrainienne contre les civils du Donbass, qui faisait craindre de potentielles attaques ou une offensive de la part de l’armée ukrainienne. Cela n’avait rien à voir avec une opération d’invasion russe de l’Ukraine… M. Bodnar accuse les milices populaires de ce qu’elles envisageaient comme actions de la part de l’armée ukrainienne.

Incohérences dans les propos des officiels ukrainiens et dans le scénario d’invasion russe du pays

En plus lorsqu’il parle d’exercices, comme ceux de « Caucase 2020 » (Interfax ayant précisé de quels exercices militaires parlait Bodnar, qui sont explicitement mentionnés dans la déclaration du représentant de la Direction principale du renseignement militaire auquel il fait référence), le ministre ukrainien des Affaires étrangères oublie un peu vite que ces entraînements grandeur nature sont internationaux.

En effet, des unités de 17 pays alliés de la Russie sont invitées à ces exercices « Caucase 2020 » ! Donc j’aimerais que M. Bodnar m’explique comment va se passer « l’invasion russe » de l’Ukraine au départ de ces exercices. Les unités russes vont partir au milieu des exercices et laisser leurs collègues de 17 pays tous seuls sur les polygones ou ils les emmènent avec eux pour une invasion internationale du pays voisin ?

De plus les polygones sur lesquels auront lieu les exercices sont à plus de 350 km de la frontière avec l’Ukraine. Pas vraiment ce qu’il y a de mieux pour lancer une offensive rapide et discrète… Enfin, ce n’est pas la première fois que la Russie organise de tels exercices militaires à grande échelle, et à chaque fois l’Ukraine hurle à l’invasion imminente qui ne vient jamais.

Et si on regarde les déclarations d’autres politiciens ukrainiens, on obtient un son de cloche totalement différent. Ainsi, Andreï Sentchenko, ancien chef adjoint de l’administration du Président ukrainien, a déclaré que la construction du pont de Crimée avait sauvé l’Ukraine de l’invasion russe, en obligeant Moscou à dépenser beaucoup d’argent pour sa construction au lieu d’investir dans des chars d’assaut et une guerre avec le pays voisin.

Bon, déjà ce raisonnement frôle le débilisme quand on sait que même sans construire de nouveaux chars d’assaut, la Russie en a actuellement six fois plus que l’Ukraine, et que donc dans l’absolu elle n’aurait pas besoin d’en fabriquer plus.

Mais en plus la déclaration de Sentchenko contredit celle de Bodnar… Soit la Russie a dépensé dans le pont de Crimée l’argent qu’il lui aurait fallu pour faire la guerre à l’Ukraine, et donc elle est sauvée, soit l’armée russe va l’envahir demain, mais faut choisir les gars. C’est soit l’un soit l’autre.

Enfin, si on aborde la question de la raison pour laquelle soudainement la Russie se déciderait à envahir l’Ukraine, Bodnar explique que cela pourrait être à cause de l’instabilité interne en Russie provoquée par le vote sur les amendements à la constitution du pays dont les résultats seraient insatisfaisants, et le fait que l’Ukraine refuse toujours de rétablir l’approvisionnement en eau de la Crimée.

Sauf que pour l’instant les sondages à la sortie des urnes indiquent que 76 % des Russes ayant voté ont soutenu les changements à la constitution de la fédération de Russie qui sont proposés. Donc le résultat n’est pas du tout mauvais, bien au contraire.

Et pour ce qui concerne l’approvisionnement en eau de la Crimée, le chef de la République autonome, Sergueï Aksionov a déjà déclaré qu’il ne demanderait pas à Zelensky de rouvrir le robinet, puisque désormais des puits artésiens ont été creusés et des canalisations transportant leur eau jusqu’à Simféropol ont été construites, réglant ainsi le problème une bonne fois pour toute.

Les seuls qui ont désormais un problème avec la coupure de l’approvisionnement en eau de la Crimée, ce sont les Ukrainiens, qui se retrouvent privés d’une manne financière dont ils auraient bien besoin, et qui voient les régions agricoles proches de la frontière avec la péninsule dépérir faute d’eau (puisqu’en coupant l’eau à la Crimée, l’Ukraine l’a aussi coupée aux régions frontalières).

Donc Bodnar essaye de nous agiter l’épouvantail d’une offensive russe qui n’aurait en réalité aucune raison d’avoir lieu, puisque les deux justifications avancées ne tiennent pas la route une seconde, et dont le scénario (une invasion lancée pendant les exercices « Caucase 2020 ») serait encore plus délirant que les raisons invoquées pour son déclenchement.

En réalité le ministre ukrainien des Affaires étrangères hurle au loup pour cacher l’état déplorable de son pays, qui devient de plus en plus visible, comme sur ces photos d’un marché de Kiev, où les gens vendent leurs affaires à proximité immédiate des rails où passent régulièrement des trains, dans une scène digne du Bangladesh (comme l’ont fait remarquer plusieurs commentateurs de ces clichés).

L’Ukraine est en train de tomber dans un état de pauvreté digne du début des années 90, après la chute de l’URSS. Même Mikheïl Saakachvili dit qu’il n’y a pas d’État en Ukraine et que la Russie est plus avancée en matière de réforme que son voisin.

Alors Kiev brandit encore et toujours la menace fantôme d’une invasion russe imaginaire pour distraire les Ukrainiens du marasme dans lequel les autorités post-Maïdan ont plongé l’Ukraine. À défaut d’avoir du pain et des jeux pour distraire sa population, le gouvernement ukrainien en est réduit à lui raconter des histoires de méchants ogres russes qui ne feraient même pas peur à un enfant de cinq ans. Mais bon, il est logique d’un État fantôme accouche d’histoires de menaces fantômes, et en la matière l’Ukraine ne manque pas d’imagination à défaut de logique…

Christelle Néant

