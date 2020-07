Je ne sais pas pour quelle raison (peut-être une maladie génétique ou une infection transmise par l’air), mais aucune force politique en Ukraine ne veut tirer les leçons des exemples historiques, essayant d’inventer son propre « vélo ukrainien » à chaque fois et marchant régulièrement sur le même râteau ukrainien des nazis.

Photo : AP / Efrem Lukatsky

Depuis les années 1920, on le sait : renverser les extrémistes de droite qui ont déjà pris le pouvoir, ou même arrêter la course au pouvoir des partis fascistes (nazis) est extrêmement difficile. Elle est tout simplement hors de portée d’un seul parti. Avec des succès variables, cela n’a été possible que lorsque le plus large front populaire anti-nazi a été mis en place. Seule l’unification de toutes les forces non nazies (libéraux, démocrates, communistes, monarchistes, démocrates chrétiens, etc.) contre une force nazie isolée a pu laisser espérer le succès.

Ce n’est pas parce que les nazis étaient très nombreux. Même lorsqu’ils ont réussi à créer un mouvement de masse, ils constituaient une minorité absolue dans l’espace politique du pays. Par exemple, à la veille de son arrivée au pouvoir, Hitler comptait 3 millions de membres du Parti national-socialiste ouvrier allemand sur 66 millions d’habitants. Le problème était et reste les méthodes de « discussion politique » des nazis, ainsi que le fait qu’en Europe dans les années 20 et 30, et surtout dans l’Ukraine moderne, ils s’appuyaient sur (le soutien de) l’appareil d’État et des clans oligarchiques.

Les nazis ne persuadent pas les opposants politiques. Ils tabassent, défoncent, incendient, tuent – et de manière générale, intimident, forçant ainsi les masses non organisées à se soumettre. L’État ferme les yeux sur leurs « frasques ». À plus forte raison l’actuel État ukrainien, créé à la suite du coup d’État de février 2014 par les nazis et pour les nazis, dont les structures sont extrêmement nationalisées.

En Ukraine, ces derniers mois, une idée a soudainement émergé selon laquelle les nazis peuvent être retirés des rues par leurs propres méthodes. C’est-à-dire que pas plus tard qu’hier, les citoyens ukrainiens, l’écume à la bouche, ont prouvé dans les discussions publiques et les réseaux sociaux, qu’il n’est pas seulement inutile de parler ouvertement contre les nazis, mais que c’est suicidaire, et puis soudain, ils ont brusquement changé d’avis.

Pourquoi ? Parce qu’on leur a dit que quelques partis allaient défendre leurs membres en combattant les hooligans de rue avec leurs propres méthodes. Les naïfs ont décidé que désormais, tout le pays, des marais de Polésie à la mer Noire et des Carpates aux monts du Donbass, se mettra à attraper et à battre les nazis dans les rues, comme eux-mêmes le faisaient dans tout le pays.

C’est la naïveté pure et simple du peuple, utilisée à des fins égoïstes par des politiciens sans scrupules. Je vais vous expliquer pourquoi.

Tout d’abord, pour affronter des ordures armées prêtes à tuer, il faut avoir des forces comparables constituées de vos propres ordures armées prêtes à tuer. « Les personnes avec un beau visage et dix diplômes supérieurs », même si elles fréquentent régulièrement le gymnase, seront facilement dispersées par une bande entraînée, même inférieure en nombre d’un ordre de grandeur, voire de deux.

Il est difficile pour une personne normale de prendre une batte de baseball, une tige de métal, un cocktail Molotov, une arme de chasse ou de combat et d’aller tuer ses semblables. Même un soldat en guerre ne devient pas immédiatement un tueur d’ennemis impitoyable. Les mouvements nazis sont pleins d’ultras de football. Notez qu’ils occupent généralement une tribune dans le stade, constituant une minorité absolue de spectateurs, mais ce sont eux qui déterminent la perception émotionnelle du match dans l’ensemble du stade. Parce qu’ils sont soudés, entraînés, préparés, qu’ils connaissent chaque action à chaque instant, qu’ils sont prêts à se battre et même à tuer soi-disant pour leur équipe, mais en fait à cause de leur folie et de leur incapacité à trouver une autre occupation. Le niveau intellectuel est trop bas, et donc le besoin de décharge d’adrénaline est grand. Il n’y a rien d’autre qui passe.

Eh bien, les ultras, bien qu’ils fournissent régulièrement des cadres aux mouvements nazis, sont des garçons intelligents par rapport aux militants idéologiquement nazis. Il est extrêmement difficile pour tout mouvement non nazi de recruter dans ses rangs un nombre suffisant de combattants aussi stupides. Pourquoi ont-ils besoin de partis traditionnels alors que les nazis défendent pleinement leurs intérêts et leurs idées sur la façon dont la vie devrait être construite ? Si un parti parie sur les combattants, il glisse rapidement vers le nazisme, car les combattants, en tant que principal atout du parti, lui dictent simplement leur volonté.

Deuxièmement, même si nous supposons que par miracle nous parvenions à créer une structure suffisamment étendue et puissante capable de repousser les nazis au moins lors d’événements de masse et au moins dans quelques régions qui soutiennent le parti, une telle activité sera immédiatement réprimée par l’État nazifié. Les nazis sont socialement proches de l’État ukrainien actuel, mais les antifascistes sont des ennemis. Ainsi, si les nazis eux-mêmes échouent, ils seront aidés par la Garde Nationale et la police (comme cela s’est passé, d’ailleurs, dans les années 20 en Allemagne).

Ainsi, si quelqu’un dans un État nazi a la possibilité de combattre les nazis pendant un certain temps, il ne fait aucun doute qu’une autre provocation sera en préparation dans le style de l’incendie criminel du Reichstag.

Aujourd’hui, 2 juillet, la marche du Corpus national et des organisations connexes à Kiev a été annoncée. Ils vont rendre visite au SBU, au bureau du procureur général et à d’autres organismes chargés de l’application de la loi pour exiger des « mesures » et même de faire interdire les « partis pro-russes », à savoir la « Plateforme d’opposition – Pour la vie » et le Parti d’Anatoly Chary (célèbre blogueur ukrainien).

Je voudrais immédiatement attirer votre attention sur le fait que si la marche annoncée par les nazis se déroule exactement selon les slogans qu’ils ont annoncés, alors, d’un point de vue formel, ils soutiendront le président et défendront le système étatique de l’Ukraine, contre les forces politiques qui ont exigé la démission du président et qui critiquent ce même système. En d’autres termes, les nazis créent d’abord les conditions pour que l’État soutienne leur rassemblement.

Que s’est-il passé avant cela ? Cela a été précédé par des déclarations de Chary et Rabinovitch selon lesquelles ils allaient mettre en place des structures de sécurité pour protéger « leurs gens » et pour combattre les gangs de rue des nazis en utilisant leurs propres méthodes (nazies). Alors, comment les nazis présentent-ils le conflit et comment l’État ukrainien est-il prêt à l’accepter avec plaisir ?

Deux partis politiques accusés par les « vrais patriotes » d’être pro-russes (travaillant pour l’argent du FSB, du GRU, du SVR, de l’AP, etc.) menacent de tabasser les « vrais patriotes » dans les rues s’ils viennent exprimer leur mécontentement à l’égard du rassemblement « pro-russe ». Certains « vrais patriotes » ont déjà souffert, ayant été pris à partie à un contre un. Ces mêmes partis tentent d’évincer le président, que les « vrais patriotes » n’aiment pas non plus, mais ils n’en parleront pas aujourd’hui. Les « vrais patriotes » exigent une protection conforme à la loi.

Veuillez noter qu’au lieu de voir la « Plateforme d’opposition – Pour la vie » et le Parti de Chary exiger la protection de tous, y compris Zelensky, contre les « vrais patriotes », les laissant seuls contre le peuple uni (qui en a assez des hooligans de rue) et même contre le président, qui, bien sûr, n’est pas un cadeau, mais qui a beaucoup de pouvoir et est capable d’équilibrer au moins partiellement les capacités des nazis, en s’appuyant sur l’appareil d’État, cette option, au nom de la société, a été appropriée par les nazis. Ils parlent maintenant en position de force stabilisatrice. Ils exigent l’élimination des hooligans de rue et la protection des intérêts de l’État. Ils font appel à la loi et à l’ordre.

Comment cela s’est-il produit ? C’était une provocation en deux temps.

Dans un premier temps, les nazis jouent deux ou trois fois sous les fenêtres du bureau de Zelensky, qui est taggué pour rien. La rumeur veut qu’un coup d’État soit préparé pour l’automne (qui correspond à la tenue des élections locales en octobre). La « Plateforme d’opposition – Pour la vie » et le Parti de Chary, qui avaient prévu de faire une bonne campagne électorale lors des élections locales, puis d’obtenir des élections législatives anticipées et reformater le gouvernement en leur faveur, ont commencé à paniquer. Un coup d’État ne fait pas encore partie de leurs plans, car ils n’ont pas la force de le faire. Mais ils critiquent sévèrement Zelensky, car ils ne peuvent augmenter leur électorat qu’au détriment de ceux qui sont déçus par Zelensky et ses « serviteurs du peuple ».

Afin de justifier leur intention de créer une telle structure [de sécurité pour leurs membres – NDLR], ils organisent quelques événements dans un format qui doit obligatoirement attirer l’attention des nazis, et lorsqu’ils ne remarquent pas le défi, ils commencent à se moquer d’eux dans la presse, en prétendant que ceux qui avaient peur de la simple apparition des dirigeants du parti, se sont enfuis des rues des villes ukrainiennes. Les nazis ne peuvent pas le supporter et les escarmouches commencent.

C’est à partir de ce moment que la deuxième étape va commencer. Premièrement, au cours des escarmouches, les militants nazis entraînés n’ont aucun problème à expliquer qui contrôle réellement la rue, et deuxièmement, la touche finale la plus importante, ils accusent leurs adversaires d’activités illégales et même anti-étatiques, exigeant leur interdiction et menaçant de régler la question eux-mêmes si les forces de l’ordre ne prennent pas la « bonne » décision.

Ok, le piège s’est refermé. Le Corpus National marche à travers Kiev, montrant sa force aux fonctionnaires effrayés. D’autres options sont possibles :

1. Zelensky aura tellement peur qu’il dit au SBU et au GPU d’exécuter la volonté des nazis et d’interdire la « Plateforme d’opposition – Pour la vie » et le Parti de Chary. Ce n’est pas payant, car il sera alors laissé seul avec les nazis, sans aucun contrepoids en face, sachant que c’est lui qui doit devenir leur prochaine victime. Et le scandale, tant national qu’international, sera retentissant, et Zelensky n’a pas du tout besoin de ça, étant donné sa cote de popularité qui plonge déjà.

2. Le SBU et le GPU ignorent les demandes des nazis et, comme promis, déclenchent une guerre de rue avec les forces politiques qu’ils n’aiment pas. Non pas en octobre, mais bien plus tôt, il ne restera des partis mentionnés que des abattis (et plus probablement, il n’en restera rien du tout). Les nazis resteront la seule force de pouvoir sérieuse. De plus, la cote du Président va s’effondrer, sa capacité à contrôler les élections locales va tomber à zéro et les nazis vont simplement imposer leurs gens de force lors des élections.

3. Peu après le début de la guerre de rue, ne laissant pas les choses devenir sérieuses, Arsen Borissovitch Avakov et sa Garde nationale entrent dans l’arène. Il affirme que les actions non professionnelles des autorités ont pratiquement mené le pays à la guerre civile et que lui seul, Avakov, peut apporter le salut et la stabilité. La Garde Nationale cesse rapidement les combats, car les nazis ne sont pas particulièrement résistants aux leurs, et la « Plateforme d’opposition – Pour la vie » et le Parti de Chary ne résisteront à rien. Après cela, Avakov décidera lui-même s’il doit officialiser son pouvoir publiquement ou rester un « cardinal gris » derrière la marionnette du Président, en écartant tous les autres groupes oligarchiques.

Dans tous les cas, les nazis ne sont pas offensés et démontrent leur indispensabilité en tant que principal facteur de pouvoir de la politique ukrainienne. Et ils le resteront, car les politiciens ukrainiens ne comprendront jamais que les nazis sont leur pire ennemi commun, qu’ils doivent s’unir d’abord pour écraser la vermine nazie, et ensuite déterminer leurs relations mutuelles. Au contraire, ils ont conclu et concluront avec les nazis des alliances les uns contre les autres, en partant du principe que les nazis ont un électorat différent, et qu’ils n’interféreront pas. Mais les opposants idéologiquement proches doivent être éliminés, même avec l’aide des nazis. Les nazis ont pris le pouvoir en Ukraine grâce à leurs efforts, et ils ne vont pas y renoncer.

Rostislav Ishchenko

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider