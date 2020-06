L’Ukraine fait de l’enfumage médiatique à Berlin concernant la guerre du Donbass

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu à Berlin, après la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l’Ukraine et de l’Allemagne, le ministre ukrainien s’est lancé dans une véritable opération d’enfumage médiatique et de déni de réalité concernant la guerre dans le Donbass, pour cacher la responsabilité de Kiev dans l’échec de la mise en œuvre des accords de Minsk.

L’Allemagne et l’Ukraine discutent de la mise en œuvre des accords de Minsk

Aujourd’hui, 2 juin 2020, une délégation ukrainienne menée par le ministre des Affaires étrangères, Dmitri Kouleba, était à Berlin pour discuter avec leurs collègues allemands de la mise en œuvre des accords de Minsk, et essayer d’obtenir le soutien de l’Allemagne concernant une prochaine réunion au Format Normandie.

À l’issue de ces discussions Kouleba et son homologue allemand, Heiko Maas ont tenu une conférence de presse, dans laquelle le conflit dans le Donbass était loin d’être la question prioritaire des journalistes, et du ministre allemand des Affaires étrangères, qui ne s’est pas franchement attardé sur le sujet non plus.

Heiko Maas a insisté sur la nécessité de faire des compromis pour régler le conflit du Donbass et a souligné l’importance de respecter le cessez-le-feu, qui est, je le rappelle, le premier point des accords de Minsk.

« Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut donner un nouvel élan à la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet [au Format Normandie – NDLR]. Nous en avons activement discuté aujourd’hui », a déclaré le ministre allemand. « Les progrès dans la mise en œuvre des décisions de cette réunion exigent des compromis de toutes les parties », a-t-il souligné.

Il a aussi déclaré que l’Allemagne et la France allaient soutenir l’Ukraine pour rétablir la paix dans le Donbass.

« Nous sommes unanimes à penser qu’une solution n’est possible que par une trêve à long terme, durable et contrôlée, comme le prévoient les accords de Minsk », a déclaré le ministre allemand des affaires étrangères, qui a appelé à une augmentation du nombre de points de passages sur la ligne de contact dans le Donbass, comme le prévoit le communiqué commun de la dernière réunion au Format Normandie à Paris.

De son côté, Dmitri Kouleba a déclaré que « l’Ukraine est prête à chercher un compromis le plus large possible », mais a immédiatement ajouté qu’elle ne franchirait pas certaines « lignes rouges » concernant « les questions de sécurité nationale, de souveraineté de d’intégrité nationale ». Des lignes rouges à l’intitulé tellement vague qu’on peut les utiliser pour justifier de ne pas appliquer tel ou tel point des accords de Minsk (comme le fait que les élections doivent avoir lieu avant la reprise de contrôle de la frontière par Kiev, ou l’inscription du statut spécial du Donbass dans la Constitution ukrainienne).

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a également déclaré lors de cette conférence de presse, que Kiev ne veut pas négocier directement avec la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), comme le prévoient pourtant les accords de Minsk. Un point qui n’a pas attiré l’attention de Heiko Maas, qui n’a pas jugé bon de reprendre son collègue ukrainien pour lui rappeler que cela fait partie des accords que l’Ukraine a signés et doit appliquer pour mettre fin pacifiquement à la guerre dans le Donbass !

« Nous avons confirmé nos positions clés sur l’inadmissibilité du dialogue direct avec les représentants des soi-disant RPD et RPL. […] Au sein du groupe de contact, nous discutons avec la Russie », a déclaré Kouleba avant d’accuser la Russie de ne pas vouloir aller vers un « règlement et un dialogue constructifs au sein du groupe de contact ».

Sauf que c’est normal, puisque comme je l’ai dit, répété et prouvé à de nombreuses reprises, la Russie n’est pas partie prenante des accords de Minsk, mais un garant de ces accords, comme l’OSCE, la France et l’Allemagne.

C’est sûr que si l’Ukraine ne discute qu’avec un des médiateurs lors des négociations, cela ne risque pas d’avancer, ni d’être constructif. C’est comme si Kiev discutait seulement avec l’OSCE et lui reprochait de ne pas avoir une démarche constructive et de ne pas appliquer les accords de Minsk ! De telles déclarations montrent que les autorités ukrainiennes marchent complètement sur la tête, pour ne pas dire autre chose !

L’Ukraine accuse les deux républiques du Donbass d’être celles qui violent le plus le cessez-le-feu

Kouleba a aussi déclaré, lors de la réunion avec ses homologues allemands, que la quasi-totalité du temps de conversation a tourné autour de la situation en matière de sécurité dans le Donbass et a accusé la RPD et la RPL d’être celles qui violent systématiquement le cessez-le-feu, dans une tentative d’enfumage médiatique lamentable.

Andreï Yermak, le chef de cabinet du Président ukrainien a déclaré par après qu’il faut accélérer la mise en œuvre des décisions prises lors du dernier sommet au Format Normandie, entre autre le cessez-le-feu complet et permanent, avant d’expliquer le manque de mesures de la part de Kiev pour mener le retrait des troupes et des équipements par le fait qu’il faut un arrêt complet des bombardements pour poursuivre le déminage.

Sous-entendu, c’est de la faute de la RPD et de la RPL qui ne respectent pas le cessez-le-feu, si le reste n’avance pas non plus.

Sauf qu’il n’y a pas besoin d’attendre un cessez-le-feu total pour commencer à désigner les trois nouvelles zones pilotes de retrait que prévoit le communiqué officiel du sommet au Format Normandie de Paris. Or, l’Ukraine traîne des pieds depuis décembre pour valider ne serait-ce que la localisation de ces trois zones ! On n’en est même pas encore à parler de déminage ou de lancer le processus de retrait, on parle de choisir la localisation des trois zones !

Qu’est-ce que le respect du cessez-le-feu vient faire là-dedans ? Ce n’est pas le lieu où avaient lieu les réunions du groupe de contact qui travaille sur cette question, avant l’épidémie de coronavirus, qui est bombardé quotidiennement que je sache ?

De plus l’affirmation de Kouleba sur le fait que ce serait la RPD et la RPL qui seraient responsables de la majeure partie des violations du cessez-le-feu est totalement fausse, comme le prouvent les chiffres des victimes civiles de bombardements, dont l’écrasante majorité se trouvent sur le territoire des deux républiques.

Et contrairement à ce que raconte Kiev, non ces victimes ne sont pas dues à des tirs des milices populaires contre le territoire et la population qu’elles défendent ! Ces tirs, comme le disent les civils concernés eux-mêmes, viennent de l’armée ukrainienne !

Puisque le ministre ukrainien des Affaires étrangères veut parler de chiffres, regardons ceux enregistrés par la mission de l’OSCE le 19 mai, la veille de l’entrée en vigueur de l’état d’alerte pour les milices populaires de la RPD et de la RPL. C’est-à-dire avant qu’elles ne reçoivent l’ordre de répondre de manière régulière aux tirs de l’armée ukrainienne ! Si on liste l’ensemble des tirs dont la direction est déterminée par les caméras de l’OSCE, 78 % des violations du cessez-le-feu viennent du côté ukrainien, et seulement 22 % du côté de la RPD-RPL !

En clair, c’est l’armée ukrainienne qui commet la majorité des violations du cessez-le-feu, qu’elle utilise ensuite pour justifier de ne pas appliquer le reste des points des accords de Minsk, tout en essayant de faire croire que c’est la partie opposée qui est responsable des tirs.

Kouleba a aussi dit avoir « informé le ministre allemand de la Défense, à l’aide de faits et de documents, de ce qui se passe réellement dans le Donbass », « afin que les collègues allemands se rendent compte que ce ne sont pas Donetsk et Lougansk, mais bien des commandants russes qui dirigent ces unités militaires ». En clair, la délégation ukrainienne a sorti un document PowerPoint avec des informations aussi bidons que la prochaine discussion des ministres des Affaires étrangères du Format Normandie que Kouleba a annoncée comme devant avoir lieu prochainement, avant que cela soit démenti par la Russie.

Alors que l’Ukraine fait tout pour amener les accords de Minsk dans une impasse, pour justifier d’en sortir, Kiev continue de pratiquer l’enfumage médiatique pour essayer de faire peser la responsabilité de cet échec à mettre fin pacifiquement à la guerre dans le Donbass alternativement sur la Russie et sur la RPD et la RPL. Malheureusement pour l’Ukraine, les déclarations de ses officiels et les faits sur le terrain viennent contredire sa propagande mal ficelée.

Christelle Néant

