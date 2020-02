En Ukraine, le secrétaire du Conseil National de Sécurité et de Défense, Alexeï Danilov, a déclaré que la Russie était dans une situation difficile, et qu’il assisterait à son effondrement. Une déclaration qui, au vu de la situation désastreuse de l’Ukraine, fait penser à la célèbre parabole de la paille et de la poutre (« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 3).

L’Ukraine fantasme sur l’effondrement de la Russie

Ces propos, Alexeï Danilov les a tenus lors d’une interview avec le média Liga Novosti.

« La Russie est dans une position difficile. Nous allons la voir s’effondrer à nouveau. Des questions religieuses compliquées, des problèmes démographiques, des relations avec la Chine… Poutine le comprend et choisit donc un ennemi extérieur. D’abord c’était les Géorgiens, maintenant c’est nous » a-t-il déclaré, ajoutant que Poutine ne peut pas unir « ce qu’on appelle les Russes » sans un ennemi extérieur.

Danilov a expliqué que la Russie a aussi des problèmes internes. Il a cité la Tchétchénie en exemple, l’appelant Itchkérie (le nom que lui avaient donné les indépendantistes) et disant que c’est « un autre pays et une autre religion ».

Selon lui, la seule façon d’accrocher ce « fantôme » à l’État russe est l’argent, mais « c’est une chose qui se termine rapidement », et que pour la Russie, tout dépendra des prix du pétrole et du gaz. Le coronavirus s’est aussi retrouvé mêlé à ce mélange improbable de pseudo-arguments.

« Mais dites-moi, quels citoyens itchkériens sont des Russes ? C’est une religion et un pays différents. Ce fantôme ne peut pas tenir longtemps. …tout dépendra des prix du pétrole et du gaz. Nous ne savons pas encore quel sera l’impact du coronavirus sur la Chine, la deuxième économie du monde. Il y a tant de questions sur le gaz. Il y aura certainement une lutte pour le plateau arctique. Et la Russie pourra-t-elle résister à cette course ? Je ne suis pas sûr », a-t-il résumé.

La Russie commente cette nouvelle bouillie « made in Ukraine » concernant son effondrement

Le premier à réagir à ce nouveau fantasme de l’Ukraine concernant l’effondrement de la Russie fut Alekseï Pouchkov, sénateur et président de la commission pour l’information et la coopération avec les médias du Conseil de la fédération de Russie. Il a souligné l’inanité des pseudo-arguments de Danilov, qu’il a qualifiés de bouillie, et déclaré que le niveau de qualification de l’équipe de Zelensky soulève de plus en plus de questions.

« Le secrétaire du Conseil National de Sécurité et de Défense de l’Ukraine, Danilov, a prédit l’effondrement de la Russie, et que le temps dépendra du prix du pétrole et du gaz, et de l’impact du coronavirus sur l’économie chinoise (? !). Il ne s’agit pas d’une analyse, mais d’une bouillie et d’une confusion totale, les arguments sont ridicules. Le niveau de qualification de l’équipe Zelensky soulève de plus en plus de questions », écrit-il sur son profil Twitter.

Le politologue et économiste Alexandre Doudtchak, a lui aussi commenté cette « prédiction », expliquant qu’en réalité Danilov attribue à la Russie des problèmes et un effondrement, qui frappent en réalité son propre pays : l’Ukraine.

« Il n’appartient pas aux représentants des autorités ukrainiennes de faire des déclarations sur des problèmes farfelus de la Russie. Ce n’est pas la Russie, mais l’Ukraine qui, en 2014, a définitivement perdu sa souveraineté, a perdu des territoires et aurait pu en perdre encore plus. La situation en Ukraine en matière de droits de l’homme et dans le domaine religieux est terrible, les intérêts de toutes les nationalités, à l’exception de la nation en titre, ne sont pas du tout pris en compte, et même les autorités ne s’intéressent pas particulièrement à ses problèmes. Tout cela n’est donc que du vent. On peut rappeler le proverbe bien connu selon lequel « on ne peut pas voir la poutre que l’on a dans son œil… ». Mais il n’y a aucun désir d’entrer en discussion avec de tels théoriciens et praticiens. Nous regardons autour de nous et voyons ce qui se passe dans leur propre pays », a déclaré Alexandre Doudtchak.

Les faits et la réalité de l’effondrement… en Ukraine

Si on regarde les faits, ces derniers soutiennent en effet le commentaire d’Alexandre Doudtchak, concernant le fait que l’Ukraine projette sur la Russie son propre état et ses fantasmes (ainsi que ceux de ses patrons américains) !

Reprenons les différents points du pseudo-argumentaire de Danilov, rajoutons celui de l’économie (qui est importante quand on parle d’effondrement) et comparons-les avec la réalité.

Religion, ethnies et séparatisme

Non, la Tchétchénie n’est pas un autre pays que la Russie, sous prétexte qu’elle est habitée d’une majorité de musulmans. Je rappelle qu’en fédération de Russie plusieurs républiques sont peuplées de musulmans, comme la Tchétchénie, le Bachkortostan, le Daghestan, où la Crimée (où il y a environ 15 % de musulmans).

Et depuis que la Russie s’est débarrassée des groupes terroristes islamistes financés par les États-Unis (qui espéraient ainsi faire éclater le pays), qui cherchaient à provoquer un séparatisme, et qui menaient des attentats sur le territoire russe, il n’y a pas de problème de coexistence entre les différentes religions de la fédération.

Au Bachkortostan par exemple, il y a presque 40 % de musulmans, plus de 25 % d’orthodoxes, sans parler des religions païennes autochtones. Le chef de la république, Rady Khabirov est musulman, marié à une orthodoxe et ses enfants sont orthodoxes, et cela ne pose aucun problème.

En Crimée, depuis la réintégration de la république autonome au sein de la Russie, de nombreuses nouvelles mosquées ont été construites (150 en deux ans), et certaines ont été rénovées pour éviter qu’elles ne s’effondrent.

Les problèmes religieux, ils ne sont pas en Russie, ils sont en Ukraine, où les schismatiques adoubés par Constantinople, essayent à tout prix de voler par la force les églises, les monastères et les chapelles de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique (celle du Patriarcat de Moscou).

Même d’un point de vue intégration des différentes nationalités et ethnies, la Russie fait bien mieux que l’Ukraine, en reconnaissant de nombreuses langues comme langues officielles en plus du russe. En Crimée, le russe, l’ukrainien et la langue tatare sont des langues officielles. En Tchétchénie, le russe et le tchétchène sont langues officielles. Au Bachkortostan, le russe et le bachkir sont langues officielles. Je pourrais continuer la liste pendant longtemps.

En Ukraine, par contre, les langues autres que l’ukrainien n’ont aucun statut, le russe parlé pourtant par un fort pourcentage d’Ukrainiens s’est vu retiré son statut de langue régionale après le Maïdan, et l’enseignement sera sous peu obligatoirement en ukrainien pour les russophones. Ce n’est pas la Russie qui discrimine ses minorités ou ses différentes ethnies au risque de provoquer du séparatisme, c’est l’Ukraine ! Et le résultat est déjà visible puisque cette politique a déjà provoqué le départ de la Crimée et du Donbass !

Ce n’est pas la Russie qui a perdu des territoires ces dernières années, mais l’Ukraine, et pas à cause d’une agression russe imaginaire mais à cause de sa politique ultra-nationaliste désastreuse, qui a érigé la discrimination russophobe en politique nationale, provoquant le rejet de ceux qui se sont retrouvés discriminés (les russophones et les Russes ethniques).

Démographie

Si la Russie souffre actuellement des conséquences de la chute de l’URSS qui ont provoqué un effondrement des naissances et une hausse de la mortalité en Russie dans les années 90, le pays redresse néanmoins la situation grâce à une politique nataliste (voir l’état des lieux de la démographie russe faite par Alexandre Latsa pour Stratpol). Une fois le creux de la génération des années 90 sera passée (il y a moins de femmes en âge de procréer à cause de l’effondrement de la natalité post-effondrement de l’URSS), la démographie de la Russie repartira à la hausse.

En Ukraine par contre c’est un désastre. Il y a deux fois plus de morts que de naissances, le pays perd en moyenne 170 000 personnes par an depuis plusieurs années (le chiffres est même de plus de 212 000 en 2019), sans compter l’immigration illégale. Les jeunes ne fuient pas massivement la Russie, mais l’Ukraine, menant à l’effondrement démographique du pays !

Économie et prix du pétrole et du gaz

Et cet effondrement démographique de l’Ukraine se couple avec, et provoque un effondrement économique du pays. Tout d’abord au niveau du fonds de retraites du pays, insuffisamment alimenté à cause de la fuite massive des jeunes ukrainiens, des salaires trop bas, du travail au noir et des rémunérations sous le manteau. C’est en Ukraine que le fonds de retraite va atteindre en 2020 un déficit record de 6,3 milliards d’euros, risquant l’effondrement du système, pas en Russie !

Ce n’est pas en Russie mais en Ukraine, que les arriérés de salaires ont été multipliés par quatre en quelques années pour atteindre la somme astronomique de 63,7 milliards de hryvnias (2,38 milliards d’euros) !!! Sur ce total 1,1 milliards de hryvnias (41 millions d’euros) concernent les mineurs, qui manifestent depuis des années pour recevoir enfin les salaires qui leur sont dus. La situation est tellement dramatique que Zelensky a dû menacer les membres de son gouvernement de les priver de salaire si d’ici deux mois l’ardoise concernant les mineurs n’est pas réglée !

Ce n’est pas la Russie, mais l’Ukraine qui a une dette énorme, y compris une dette extérieure importante, et qui doit sortir un tiers du budget du pays pour la rembourser. Ce n’est pas en Russie, mais en Ukraine que les hôpitaux ferment les uns après les autres faute d’argent.

La Russie a un taux de chômage deux fois inférieur à celui de l’Ukraine (et encore ce dernier est faussé à la baisse par la fuite massive des jeunes hors du pays). La Russie n’importe pas six fois plus de biens et de services qu’elle n’en exporte, contrairement à l’Ukraine (estimations 2019 du FMI). Et je pourrais continuer longtemps ainsi.

Concernant l’impact des prix du pétrole et du gaz sur l’économie russe, celle-ci a survécu à la baisse du prix du baril de pétrole (contrairement aux sociétés exploitant le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis) et aux sanctions américaines et européennes. Après une chute initiale l’économie russe est repartie à la hausse et Moscou a même enfin pu lancer la diversification de son économie qui était nécessaire depuis longtemps.

Si en 2014 les hydrocarbures (et autres ressources minérales) représentaient presque les trois quarts des exportations russes, en 2018 ils n’en représentent plus que la moitié. Si la diversification n’est pas encore terminée, elle est néanmoins bien engagée, et on voit donc mal comment la Russie pourrait s’effondrer à cause des prix du pétrole et du gaz, alors qu’elle a survécu à leur baisse lorsque la part des exportations de cette industrie était plus importante.

L a guerre pour le plateau de l’Arctique

Venons-en à cet autre argument qui est lié au précédent, puisque la guerre pour le plateau de l’Arctique est en réalité une guerre de ressources naturelles, dont regorge le dit plateau continental.

Danilov nous explique que la Russie ne pourra pas tenir face à une telle lutte pour le plateau arctique. Sauf que la Russie a une avance importante sur les autres pays qui lorgnent sur le plateau de l’Arctique. Elle dispose de cinq brise-glaces à propulsion nucléaire, un nouveau entrera en service en mai de cette année (c’est d’ailleurs le plus grand au monde, l’Arktika) et ce chiffre devrait passer à neuf d’ici 2023 ! De plus la Russie est la seule à construire et à disposer de tels brise-glaces, ce qui constitue un avantage indéniable.

Si on regarde les investissements dans l’extraction des ressources du Grand Nord, la Russie est là aussi très en avance, avec des projets comme celui de Yamal, dont les estimations des réserves en gaz ont été revues à la hausse fin 2019, pour atteindre les 2 trillions de mètres cubes.

Et pour défendre tout cela, la Russie dispose de nouvelles bases militaires et de la flotte du Nord, qui a été modernisée et entraînée avec le reste de l’armée (via de grands exercices) à faire face à toute tentative de certains pays de contester la position de leader de la Russie en ce qui concerne l’Arctique.

Loin d’être « larguée » face à ses adversaires, la Russie a une avance claire en ce qui concerne l’exploitation des ressources et la protection de ses intérêts dans l’Arctique.

R elations avec la Chine et coronavirus

Viennent ensuite les relations de la Russie avec la Chine et l’impact qu’aura le coronavirus sur l’économie chinoise. Mais on ne voit pas bien que ce cela vient faire dans la bouillie argumentative prononcée par Danilov. Les relations entre la Russie et la Chine sont excellentes, les deux pays ont inauguré fin 2019 le gazoduc « Force de Sibérie » qui permet à la Russie d’alimenter directement son voisin chinois en gaz.

Les relations commerciales entre la Russie et la Chine sont florissantes sur fond de sanctions américaines sans cesse renouvelées, et ne semblent pas parties pour diminuer, bien au contraire. Sur le plan politique et stratégique, les deux font partie de l’alliance des BRICS et de l’Organisation de Coopération de Shanghai.

Quant au coronavirus, je ne comprends pas bien en quoi son impact sur l’économie chinoise pourrait affecter la Russie au point de provoquer l’effondrement du pays. Si l’économie chinoise tousse, c’est le monde entier qui en souffrira, et surtout les partenaires commerciaux les plus importants de la Chine que sont les États-Unis et l’Union Européenne !

Et puisqu’on parle du coronavirus, c’est en Ukraine et non en Russie, qu’on a vu des émeutes, symptomatiques de l’effondrement du pays, lors du rapatriement de citoyens évacués de Chine. Des émeutes que le blogueur Anatoly Sharii a qualifié de « jour de la honte » pour l’Ukraine.

L’ennemi extérieur comme unificateur du pays

La partie de « l’argumentaire » de Danilov concernant l’ennemi extérieur comme élément fédérateur du pays est encore plus risible. Car ce n’est pas Vladimir Poutine qui a désigné la Géorgie comme ennemi de la Russie, c’est la Géorgie qui a attaqué l’Ossétie du sud en 2008, obligeant la Russie à intervenir (je rappelle que Moscou avait un mandat de l’ONU et que ses casques bleus présents sur place ont été pris pour cible délibérément par l’armée géorgienne).

Et le président russe n’a jamais désigné l’Ukraine comme ennemie de la Russie, bien au contraire, sa dernière interview donnée à TASS sur ce sujet montre que Vladimir Poutine veut des relations amicales et respectueuses avec Kiev, et explique qu’en travaillant main dans la main, les deux pays formeraient un concurrent important à l’échelle mondiale. À aucun moment dans ses discours depuis le Maïdan, Vladimir Poutine n’a désigné l’Ukraine comme ennemie de la Russie.

Par contre l’Ukraine désigne la Russie comme son ennemie, et comme « pays agresseur » depuis 2014 ! C’est-à-dire que dans son discours, Danilov accuse la Russie de ce que fait en réalité l’Ukraine post-Maïdan. En langage psy on appelle ça une projection, c’est-à-dire le fait d’accuser quelqu’un d’autre de ce qu’on fait ou de ce qu’on est soit-même.

La Russie n’a pas besoin d’être unie derrière un ennemi commun, il y a un fort sentiment d’appartenance à une même nation de la part de la population russe, grâce au fait que la Russie a su respecter ses différentes ethnies, religions et langues, contrairement à l’Ukraine qui discrimine ses minorités, leur langue, et sème la division au niveau religieux.

C’est bien pour cela que l’Ukraine essaye d’unir sa population derrière cette accusation bidon de « pays agresseur » contre la Russie. Pour essayer de maintenir ensemble les morceaux du pays qui menacent de partir à chaque instant à cause de la politique désastreuse des gouvernements qui se succèdent depuis l’indépendance du pays, et encore plus depuis le Maïdan.

Pour résumer, dans cette déclaration, Danilov projette sur la Russie l’effondrement qui est déjà clairement perceptible en Ukraine. Un effondrement déjà tellement visible, que même Viktor Medvedtchouk député ukrainien d’opposition, et Mikheïl Saakachvili, l’ancien président géorgien, l’ont publiquement annoncé récemment dans les médias ukrainiens.

Avant de parler de ses fantasmes d’effondrement de la Russie (voir la paille dans l’œil du voisin), l’Ukraine ferait bien de s’occuper de celui, bien réel, qu’elle est en train de vivre (la poutre qu’elle a dans le sien).

Christelle Néant

