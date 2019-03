L’Ukraine se réjouit trop vite d’un éventuel retard de Nord Stream 2

Naftogaz s’est dépêché de célébrer la victoire, se mettant dans une position idiote. Hier, la société a diffusé sur son compte Twitter l’information selon laquelle Gazprom a reçu un autre refus du Danemark d’installer les tubes de Nord Stream 2 [dans ses eaux territoriales NDLR].

Cette phrase contient deux fausses allégations. Premièrement, pour la première fois, le Danemark répond au moins partiellement à une demande de pose du gazoduc dans ses eaux territoriales. Deuxièmement, les Danois ont poliment mais très clairement réfuté les informations concernant le refus allégué.

« L’Agence danoise de l’énergie ne peut pas confirmer que nous avons dit non au projet Nord Stream 2 », a déclaré Ture Falbe-Hansen, chef du service de presse de l’agence.

Naftogaz n’a donc aucun motif particulier de se réjouir de manière débridée, même si l’on ne peut pas dire que la section danoise se soit avérée sans problème pour le groupe international de construction Nord Stream 2 AG.

L’Agence danoise (DEA) a demandé à l’exploitant du gazoduc une évaluation environnementale supplémentaire du tracé principal de Nord Stream 2 au sud de Bornholm, et a proposé un autre tracé au sud pour le gazoduc. Ce n’est pas très dommageable pour le projet, en principe, puisque toute alternative ne sera que légèrement plus chère que la route prévue dans le projet.

« Même si nous devions contourner totalement le Danemark, cela n’entraînerait pas un coût plus élevé du projet. Le coût total restera le même, comme cela a été dit lors du lancement du projet – il s’élève à 9,5 milliards d’euros », a déclaré Manfred Leitner, membre exécutif du conseil d’administration, en août.

Toutefois, des travaux supplémentaires de relevé du fond marin et son nettoyage peuvent influer sur le moment où la construction sera terminée. Le pipeline ne serait pas mis en service à l’heure prévue.

D’ailleurs, le PDG de Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, a reconnu que les mesures prises récemment par le gouvernement danois pourraient retarder l’achèvement du projet de plusieurs années.

Si c’est vrai, l’Ukraine peut vraiment triompher. Gazprom devra s’incliner devant Naftogaz pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe par l’intermédiaire du système de gazoducs ukrainiens, car les installations existantes de l’entreprise russe sans Nord Stream 2, dont la construction devait être achevée à la fin de 2019, ne seront pas suffisantes pour envoyer en Europe le carburant prévu dans le contrat. Et la rupture des contrats, quelles qu’en soient les raisons, menace d’énormes pénalités et d’une perte de réputation. En conséquence, il serait nécessaire de conclure avec la partie ukrainienne un nouveau contrat de transit de gaz à des conditions monstrueusement défavorables.

Il semblerait que ça y est, c’est la victoire ! Toutefois, ne vous précipitez pas. Mattias Warnig, cité plus haut, écrivant sur le retard dans l’achèvement de la construction il y a longtemps, avait à l’esprit la version de base du projet, qui prévoit que le gazoduc passera dans les eaux économiques finlandaises, suédoises, allemandes et danoises. Les deux premiers pays, bien que non sans retard, ont donné depuis longtemps l’autorisation et les travaux sont déjà en cours dans les eaux suédoises. L’Allemagne de manière générale est le principal défenseur du projet, que les États-Unis espéraient enterrer, mais ils ne l’ont pas fait en raison de la position extrêmement dure de Berlin.

Washington veut évincer Gazprom des marchés européens, libérant ainsi une place pour son GNL issu des gisements de schiste. S’ils pouvaient imposer à l’Europe leur idée de sa sécurité énergétique, que le Nord Stream 2 menacerait prétendument, les prix du carburant monteraient en flèche. L’Allemagne est mieux placée que d’autres pour savoir que, dans une telle situation, les produits fabriqués par son industrie ne seraient pas compétitifs.

Il n’est pas tout à fait clair comment ils ont réussi à faire « plier » le petit Danemark, mais des personnes aux États-Unis ont réussi à l’éliminer de la chaîne. La direction de Nord Stream 2 AG savait parfaitement que les problèmes commenceraient dans la section danoise. Les Danois ont même adopté une loi en vertu de laquelle la demande de construction d’une telle infrastructure est considérée non seulement du point de vue de l’environnement, mais aussi du point de vue de la sécurité nationale. Il est cependant difficile de l’appliquer au Nord Stream 2, car la demande d’installation a été déposée avant que le Parlement danois n’approuve le projet de loi. Quoi qu’il en soit, les années de retard représentent des milliards de dollars de pertes pour Gazprom et de nouveaux contrats pour le pompage du gaz pour Naftogaz. Il y a de quoi se réjouir.

Mais je tiens à contrarier ceux qui sont confiants, s’appuyant sur des nouvelles alarmistes, reproduites avec empressement par la presse polonaise et ukrainienne, que le géant gazier russe est tombé dans une impasse infranchissable. Comme je l’ai indiqué au début du texte, la direction de l’exploitant du gazoduc a depuis longtemps et assez calmement envisagé l’option de contourner le Danemark lors de la pose du gazoduc, et a même affirmé que le prix de la construction n’augmenterait pas. Oui, s’il y a de longs retards dans les eaux danoises, le retard sera de plusieurs années, et si vous exploitez un gazoduc en eaux neutres, en déplaçant la route de 20 à 30 kilomètres, alors Nord Stream 2 sera lancé, soit à temps, soit avec un retard minimal. Gazprom, afin de ne pas rompre les contrats, achètera simplement du gaz à côté et remplira toutes ses obligations.

Le Danemark se retrouvera sans rien, puisqu’il perdra l’argent de la location d’une partie de ses fonds marins, il n’y a rien à dire sur Naftogaz. Vous vous êtes réjouis trop tôt, messieurs.

Andreï Babitski

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider