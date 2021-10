L’Ukraine utilise un drone Bayraktar au combat pour la première fois dans le Donbass

Le 26 octobre 2021, l’armée ukrainienne a utilisé pour la première fois un drone turc Bayraktar pour bombarder le Donbass. Le drone a tenté de détruire une des pièces d’artilleries de la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk) qui bombardait l’armée ukrainienne afin de l’empêcher de rester dans le village de Staromarievka, dans la zone grise. Malheureusement, les soldats ukrainiens ont réussi à revenir dans le village, grâce au pont qu’ils ont installé sur la Kalmius, et à s’y fixer.

Si le premier groupe de soldats ukrainiens n’a pas réussi à rester dans le village de Staromarievka, d’autres ont réussi à s’y fixer, installant même un point de contrôle entre le village et la RPD, prenant ainsi au piège les 140 citoyens de la RPD qui y habitent, dont 37 ont la citoyenneté russe.

Une situation qui a poussé le comité d’enquête de la fédération de Russie à réagir.

« Il est également à noter que les forces de sécurité ukrainiennes se sont emparées du village de Staromarievka, qui abrite non seulement des citoyens de la RPD (république autoproclamée), mais aussi des citoyens de la fédération de Russie. Après cela, les forces de sécurité ukrainiennes ont commencé à effectuer des perquisitions illégales au domicile des citoyens et à procéder à des détentions », a déclaré le comité d’enquête dans son communiqué officiel.

En plus d’enquêter pour établir qui parmi les soldats et officiers ukrainiens est responsable de ces crimes contre des citoyens russes, le comité d’enquête russe a aussi lancé une affaire pénale concernant les bombardements intensifs contre les zones résidentielles et infrastructures de la RPD.

D’après les informations que j’ai reçues ce soir, l’artillerie de la RPD aurait recommencé à bombarder les positions ukrainiennes installées près de Staromarievka, obligeant les soldats ukrainiens à se retirer une nouvelle fois.

Le problème est que le pont qu’ils ont installé sur la Kalmius ne serait pas visible depuis les positions de la milice populaire, compliquant sa destruction. Tant que ce pont est présent, les soldats ukrainiens, et même le SBU, pourront continuer à venir dans le village comme ils le souhaitent, ce qui représente une menace pour les habitants du village.

Cette prise de contrôle de Staromarievka, a été permise par l’utilisation par l’armée ukrainienne de drones turcs Bayraktar pour la première fois dans le Donbass. L’occasion d’assister à un cafouillage d’ampleur stratosphérique du point de vue de la propagande ukrainienne.

En effet, après qu’un volontaire ukrainien a publié une vidéo montrant comment l’Ukraine a utilisé un drone Bayraktar pour bombarder un des obusiers de la milice populaire de la RPD qui tirait sur l’armée ukrainienne stationnée près de Staromarievka, l’information a été confirmée par le quartier général de l’armée ukrainienne, sur le mur de sa page Facebook !

Et c’est là que la propagande ukrainienne s’est prise les pieds dans le tapis. Le média ukrainien Dialog.ua, a publié hier un article, modifié depuis, dans lequel apparaissait une déclaration du ministre ukrainien de la Défense, Andreï Taran.

Voici une capture d’écran de l’article original, qui a été repris comme source par d’autres médias, dont Lenta.ru.

« L’Ukraine n’a encore jamais utilisé de drones de frappe Bayraktar dans le conflit dans l’est de l’Ukraine. […] La vidéo qui circule dans les médias est un faux réalisé par des mercenaires pro-russes. La vidéo montre clairement qu’une charge d’ingénierie placée au préalable, et non une munition de drone, a explosé. Croyez-moi, nos militaires sont bien plus efficaces à l’entraînement que ce que vous pouvez voir dans cette vidéo mise en scène. Avec ces vidéos, la partie russe tente une fois de plus d’accuser l’Ukraine de violer les accords de Minsk et d’intensifier le conflit. Les blogueurs et journalistes ukrainiens enquêtent déjà sur les circonstances de l’apparition et de la diffusion de cette vidéo en ligne. Après sa publication sur les ressources ukrainiennes, les propagandistes russes ont activement participé à la diffusion de ce faux », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense.

Oser prétendre que la vidéo était un faux réalisé par des mercenaires pro-russes, alors que le quartier général de l’armée ukrainienne a publié l’information officiellement sur son mur Facebook, et que cette information a même été publiée sur la page Facebook du ministère ukrainien de la Défense, a fait passer le ministre pour le dernier des crétins, qui n’est même pas au courant de ce que fait son armée !

Résultat, Dialog.ua a vite supprimé le paragraphe, mais pas assez vite pour empêcher la capture d’écran, et la reprise de l’information par d’autres médias.

Devant cette confirmation officielle, la RPD a alors soulevé la question de cette violation flagrante du Paquet de mesures lors de la deuxième journée de réunion du groupe de contact trilatéral. La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, a demandé aux représentants ukrainiens de clarifier la situation concernant l’utilisation d’un drone turc Bayraktar par l’armée ukrainienne dans le Donbass.

« Si ce fait s’est effectivement produit, il s’agit d’une violation flagrante du Protocole de Minsk du 19 septembre 2014 et des mesures additionnelles renforçant le cessez-le-feu du 22 juillet 2020, ainsi que d’autres actes de droit international », a rappelé la ministre.

En effet, contrairement à ce que certains journalistes occidentaux (dont un de Reuters, Tommy Lund), ont tenté de faire croire, l’utilisation d’un drone de combat par l’armée ukrainienne viole bel et bien le Paquet de mesures signées par l’Ukraine.

Le mémorandum sur le respect des dispositions du protocole sur les résultats des consultations du groupe de contact trilatéral du 19 septembre 2014, signé par l’Ukraine, précise en effet que « les vols d’avions militaires et de drones étrangers, à l’exception des drones utilisés par la mission de surveillance de l’OSCE, sont interdits le long de la ligne de contact dans la zone de cessez-le-feu d’une largeur d’au moins 30 kilomètres ».

Une interdiction qui a été confirmée dans les mesures additionnelles visant à renforcer le cessez-le-feu, signées le 22 juillet 2020. En effet, dès le premier point de ces mesures additionnelles, il est écrit noir sur blanc « l’interdiction de l’utilisation de tout objet volant (avion, hélicoptère, drones) » par les parties au conflit.

L’utilisation de drones par l’armée ukrainienne dans le Donbass, en violation des accords signés n’est pas nouvelle et le lendemain de l’utilisation d’un drone Bayraktar, les soldats ukrainiens ont envoyé un petit drone attaquer le dépôt de produits pétroliers situé en périphérie de Donetsk, qui avait déjà été attaqué par ce moyen le 11 septembre 2021.

Cette fois, le drone envoyé contre un des réservoirs de carburant portait une charge explosive dotée d’une minuterie. La charge n’a pas explosé à l’impact, mais plus tard, alors que les démineurs tentaient de désamorcer l’engin. Il n’y a heureusement pas eu de victime, et les dégâts infligés au réservoir sont minimes.

Photos du drone avant l’explosion de sa charge :

Vidéo prise sur place :

Cette utilisation renouvelée des drones, qu’ils soient d’attaque ou kamikazes, n’empêche pas l’armée ukrainienne de poursuivre l’intensification de ses bombardements contre la RPD. Ainsi durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a violé 6 fois le cessez-le-feu, et tiré 60 munitions, dont 3 obus d’artillerie de 122 mm, et 32 obus de mortier de 120 mm et 82 mm contre le territoire de la RPD.

Ces tirs ont endommagé cinq habitations en tout, à Iakolevka, Golmovski, Telmanovo et Novaya Marievka, ainsi que deux gazoducs, 12 transformateurs, une ligne électrique et un aqueduc, privant plusieurs centaines de personnes d’électricité et d’eau. Les tirs contre Golmovski ont aussi touché la caserne de pompiers, heureusement sans faire de victimes.

De leur côté les tirs de la milice populaire de la RPD ont fait des victimes parmi les soldats ukrainiens. D’après les chiffres fournis par le ministère ukrainien de la Défense, il y aurait eu un mort et un blessé entre hier et ce matin, et un autre aurait été tué aujourd’hui.

D’après des informations publiées par Anna News et qui restent à confirmer, l’artillerie de la RPD aurait aussi réussi à détruire du matériel militaire ukrainien près de Granitnoye ainsi que le pont installé par les soldats ukrainiens sur la rivière Kalmius.

Quoi qu’il en soit l’escalade dans le Donbass est bel et bien lancée, comme le montre cette vidéo prise à Slaviansk (zone sous contrôle ukrainien), montrant l’envoi de pièces d’artillerie, de chars d’assaut, et autres pièces d’équipement militaire vers la ligne de front.

Christelle Néant

