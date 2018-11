L’Ukraine va devenir une dictature terroriste ou se désintégrer

Depuis le coup d’État qui a eu lieu à Kiev en février 2014, j’ai soutenu et j’affirme que, quelle que soit la personne qui dirigera l’État et quelle que soit la force politique chargée de gouverner le pays, le régime de Kiev suivra la voie de la radicalisation jusqu’à se transformer en une dictature ouvertement terroriste.

C’est la loi de l’histoire. C’est aussi inévitable que le lever du soleil le matin. Le soleil se lève, que vous croyiez en son existence ou non, et que vous voyiez le processus du lever du soleil ou que le ciel soit couvert de nuages.

La seule alternative à la dégénérescence du régime en dictature terroriste est la désintégration du pays – qui n’a pu faire face à ses problèmes – avant que le régime ne parvienne à passer par toutes les étapes de la dégénérescence. Ce n’est d’ailleurs pas la meilleure option, car il n’y aura pas d’annihilation naturelle des structures nazies oligarchiques. Elles resteront dans la société post-ukrainienne et auront un effet toxique sur tous les systèmes politiques qui grandiront sur les ruines de l’Ukraine.

En introduisant la loi martiale dans dix régions d’Ukraine et dans les eaux territoriales de la mer d’Azov, Petro Porochenko a fait l’avant-dernier pas vers la réalisation de l’option militaire de son maintien au pouvoir. Le régime a clairement démontré son incapacité à garder le contrôle du pays dans le cadre de procédures même quasi-démocratiques. La terreur dissimulée du SBU et des escadrons de la mort nazis ne suffit plus. Il est nécessaire de refuser officiellement le respect des « droits et libertés démocratiques » non seulement en ce qui concerne les « séparatistes » et les « vatniks » (les Russes NDLR), mais aussi les « patriotes » patentés du Maïdan.

Il ne faut pas se laisser abuser par le succès relatif de l’opposition, qui a réussi à réduire la période de la loi martiale à 30 jours et à la limiter à une partie du pays. Nous avons affaire à l’Ukraine, et là-bas, comme nous le savons depuis l’époque de Iouchtchenko, les lois sont reniflées afin de sentir leur esprit, et ne sont pas exécutées à la lettre.

Donc, en lisant la disposition sur le régime juridique de la loi martiale et en essayant de déduire les actions futures de Porochenko et de l’opposition, nous devons partir du fait que la loi sera interprétée par les deux parties de la manière qui leur est profitable. En particulier, l’opposition prétendra qu’il n’y a pas de loi martiale, car elle n’a pas été déclarée dans la capitale.

Porochenko a beaucoup plus de possibilités. Le compromis obtenu à la Rada était en sa faveur, quel que soit le point de vue de l’opposition. Le plus important, c’est que la loi martiale a été introduite, fût-ce partiellement. Il peut maintenant utiliser dans ses décrets l’expression « sur base de la loi martiale », et il peut alors exiger ce qu’il veut.

Par exemple, la loi martiale permet de limiter les activités des forces politiques et des médias destructeurs. Sauf qu’ils n’opèrent pas dans des zones spécifiques, mais dans toute l’Ukraine. Et cela signifie qu’une agence de presse ou, supposons, un parti, sera complètement fermé, et pas seulement ses filiales dans les régions où la loi martiale a été imposée. De même, si on le souhaite, toute autre disposition du régime juridique de la loi martiale peut être étendue à l’ensemble du pays, sans rien changer à la décision de la Rada.

Un autre joli bonus pour Porochenko : la loi martiale ou l’état d’urgence est toujours plus facile à instaurer qu’à annuler. Les autorités s’habituent à travailler sans contrôle, la bureaucratie et les politiciens commencent à comprendre le charme de la dictature, car ils font partie de cette dictature. Le travail de l’opposition est difficile, et donc, jour après jour, elle perd du terrain. Il sera donc plus facile de prolonger la loi martiale de Porochenko que de l’introduire.

Comme je l’ai dit, Porochenko a fait l’avant-dernière pas vers l’établissement d’une dictature ouvertement terroriste et vers une solution brutale au problème des élections. L’avant-dernier, non pas parce que la loi martiale n’est pas imposée partout et pas pour toujours, mais seulement en l’absence d’une décision finale sur le début de la répression par la force de l’opposition. Porochenko hésite encore. Soit il a simplement, comme d’habitude, peur, soit (quoique peu probable) il comprend qu’il peut écraser l’opposition et établir une dictature, mais qu’il ne pourra pas rester à la tête de cette dictature pendant longtemps. Les dictateurs doivent posséder au moins une certaine popularité – idéalement élevée – parmi le peuple, qui leur remet le pouvoir absolu pour la destruction des « parasites », « compradors », « cinquième colonne », etc. Un dictateur avec une cote de zéro, c’est un non-sens. Mais la dictature est un système de gestion très pratique pour la bureaucratie. Par conséquent, il est plus facile pour l’appareil d’État de changer le dictateur (du moins pour un officier de sa garde personnelle, si tous les politiciens se sont retirés d’ici là) que d’abandonner la dictature en raison de sa faiblesse personnelle et de son impopularité.

Néanmoins, peu importe à quel point Porochenko a peur, peu importe comment il tire le chat par la queue (en gros, ce qu’il fait maintenant, il aurait dû le faire en juillet-septembre 2014), la logique des processus historiques nous amène au prochain, et dernier, pas. Si Porochenko ne le fait pas, quelqu’un d’autre le fera à la place de Porochenko et contre Porochenko. Si l’opposition parvient à prendre le pouvoir, elle n’abandonnera pas non plus la loi martiale et appliquera exactement les mêmes méthodes et avec le même résultat, que ce pour quoi Porochenko est maintenant critiqué.

Cependant, le sort des araignées oligarchiques nazies dans le bocal ne nous intéresse guère. Non pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais uniquement parce que c’est la conclusion inéluctable de 2014, quand ils ont pris le pouvoir. Ils peuvent prolonger leur agonie dans le temps (ce qui brise les destins des individus vivant dans le temps physique, mais passe complètement inaperçu à l’échelle du temps historique dans lequel vivent les États), mais ils ne peuvent ni empêcher leur fin inévitable ni changer sa forme ou le contenu de leurs actions.

Il est beaucoup plus important de voir comment les actions de Porochenko affecteront les opposants anti-Maïdan du régime actuel. J’écris « anti-Maïdan » parce qu’ils incluent un large éventail de groupes et de personnes qui ont des opinions différentes – souvent diamétralement opposées – et qui sont même souvent en guerre les unes contre les autres. Indépendamment de leurs convictions, les communistes les plus authentiques (à ne pas confondre avec le « Parti communiste d’Ukraine ») sont également exposés au même danger, de même que la gauche plus radicale, les monarchistes et les libéraux pro-russes qui scandent « Poutine a trahi » – en général, les partisans du spectre des opinions politiques qui ne sont pas représentées dans la Rada et qui sont expulsées du champ politique, mais qui, si elles étaient légalisées, occuperaient une place au Parlement à gauche du centre (même s’ils sont partisans de la restauration de la monarchie des Romanov, car ils ne peuvent être assis à côté des nazis qui occupent la droite). Ces forces dans la société ukrainienne portent le nom conditionnel de gauche et pro-russe. J’utilise le terme « anti-Maïdan » parce qu’ils ne sont pas tous de gauche et qu’ils ne sont pas tous pro-russes, mais ils sont tous des opposants au Maïdan et au régime actuel.

Ainsi, avant de répandre les méthodes de la dictature terroriste pour combattre l’opposition issue du Maïdan, les autorités doivent travailler sur l’opposition anti-Maïdan. Premièrement, une partie importante de l’opposition anti-Maïdan, du moins ceux qui sont restés actifs et qui essaient de se battre, coopère avec les forces qui s’opposent à Porochenko dans l’espace légal, pas uniquement avec les soi-disant représentants du sud-est (les politiciens ukrainiens qui prétendent représenter le sud-est du pays NDLR), mais également avec ceux qui sont des supporters invétérés de Tymochenko (ce qui n’est pas surprenant, car certains « représentants du sud-est » travaillent pour Tymochenko, d’autres pour Porochenko). En d’autres termes, en les frappant, le régime prive l’opposition de certaines possibilités de propagande. Le travail de ces personnes n’est peut-être pas très visible, mais il mobilise contre Porochenko de larges couches d’opposants convaincus du régime, qui autrement seraient dans l’apathie et seraient exclus de la politique.

Deuxièmement, l’opposition issue du Maidan ne peut que soutenir, au moins tacitement, et en grande partie publiquement, la répression contre les anti-Maïdan. Cela divisera le front d’opposition uni des pro et anti-Maïdan qui se forme contre Porochenko.

Troisièmement, la répression directe comme moyen de lutte politique sera légalisée dans l’espace politique et sanctifiée par le soutien de l’opposition. Encore une fois, quel contraste avec ce qui se passe aujourd’hui, où la répression est également appliquée, mais elle ira de sa forme cachée – en supposant le respect formel de la législation, quoique avec de nombreuses perversions – à une répression ouverte, comme moyen individuel et autonome d’exercer une pression sur des opposants politiques. Même en 2014 et même à Dnipropetrovsk, où Filatov et Korban se sont vantés publiquement d’avoir enterré des centaines d’opposants au régime dans des champs, la répression n’avait aucun caractère public – les meurtres ont eu lieu en secret, même si les assassins ne l’ont pas caché. Korban et Filatov ont également compris la nature illégale de leur activité, tout comme les employés du SBU comprennent l’illégalité de leurs actions – enlèvement et torture des opposants au régime. Maintenant, tout cela, sauf la torture, sera consacré par la loi.

Bien sûr, je ne veux pas dire que le régime commencera immédiatement à tirer sur les personnes indésirables dans la rue (même si ce n’est pas aussi loin que cela peut paraître), mais l’arrestation de n’importe qui sans verdict, sans procès pénal, simplement par décision des autorités administratives et l’emprisonnement officiel (pour une durée déterminée ou arbitraire) sans tribunal peut bien devenir un lieu commun demain. Les militants qui exigent maintenant que le SBU présente un mandat de perquisition, refusent de laisser la police ou des services spéciaux dans l’appartement, qui sont absents, etc. vont rapidement apprendre ce que sont une perquisition ou une arrestation par des patrouilles militaires, éventuellement avec des « activistes civils » légalisés. Et tout cela sera « légal ».

Mais le plus grand danger menace l’Église orthodoxe ukrainienne (du Patriarcat de Moscou NDLR). C’est la seule structure entièrement ukrainienne qui jouit d’un énorme prestige et du soutien de la population dans presque toutes les régions d’Ukraine. Cette structure, malgré toutes les tentatives de rester en dehors de la politique, s’est ouvertement transformée en opposition à Porochenko, refusant de soutenir l’autocéphalie et de s’unir avec les schismatiques. Porochenko, qui ne croit pas que les gens peuvent avoir des convictions sincères, lui qui vend sa « foi » à droite et à gauche, considère que la hiérarchie de l’UOC-MP est semblable à lui en tous points. Par conséquent, il considère leur refus de soutenir ses aspirations autocéphalistes, comme les empereurs romains, qui se voyaient comme des dieux, considéraient le refus des chrétiens de sacrifier dans leurs temples. Porochenko est sûr qu’ils vont la jouer dur pour faire monter les enchères, et a donc l’intention de les briser.

La loi martiale ne fait pas que délier enfin ses mains, qui n’étaient pas très liées auparavant, elle limite sérieusement la capacité de l’église à la résistance légale. Jusqu’à présent, l’argument à l’échelle politique, qui obligeait les autorités à être prudentes dans l’utilisation de la force contre l’église, était que des centaines de milliers de croyants orthodoxes étaient prêts à défendre leurs églises et leurs monastères lorsqu’ils allaient dans les processions religieuses. Sous la loi martiale, toute action dans la rue est interdite. Et cette loi martiale n’est pas annoncée dans toutes les régions, donc, pour commencer, vous pouvez d’abord sélectionner toutes les églises et tous les monastères de l’UOC-MP dans 10 régions (d’autant plus que c’est dans le sud-est qu’ils ont le plus de sympathie pour l’UOC-MP), et seulement ensuite aller vers les autres. Deuxièmement, personne ne s’opposera à l’extension de facto de l’interdiction des rassemblements et manifestations dans tout le pays (surtout si cette mesure est dirigée contre les « séparatistes », les « vatnikis » et « l’église de Moscou »). Troisièmement, si des discours sont prononcés dans des régions non couvertes par la loi martiale, Porochenko aura une raison d’exiger l’extension de la loi martiale à tout le territoire du pays et l’extension de sa période de validité (elle sera motivée par la nécessité de combattre « l’insurrection de la cinquième colonne » de Moscou).

Pour Porochenko, la suppression de la résistance de l’UOC-MP à ses plans est importante non seulement parce qu’il considère l’obtention de l’autocéphalie comme un argument sérieux dans la campagne électorale (il est peu probable qu’il espère encore obtenir le tomos). Il est beaucoup plus important pour Peter Alexeïevitch de contrôler cette structure étendue qui fait autorité et qui peut être utilisée comme un mécanisme de collecte des votes. Porochenko sait très bien que dans les villages, ils votent surtout, « comme le dit le prêtre lors de la messe ». Il a besoin que les prêtres orthodoxes ne soient pas silencieux ou qu’ils ne se dérobent pas à la campagne pour le « président pacificateur », mais qu’ils prêchent chaque jour que Porochenko est le seul choix valable de ceux qui croient en Jésus-Christ.

Porochenko ne peut pas garder le pouvoir et la vie par les méthodes démocratiques habituelles. Il a peur, mais il est déjà à un demi pas de donner l’ordre officiel de commencer à emprisonner et à tuer des opposants politiques. Donner l’ordre de réprimer l’Église est plus facile pour lui que donner l’ordre de réprimer Tymochenko – le public pro-Maïdan traitera cela avec compréhension. En même temps, à ses yeux, l’Église est un ennemi plus terrible que Tymochenko. L’église a un taux d’approbation plus élevé, elle résiste avec plus de persévérance et ne s’enfuira pas à l’étranger, c’est certain.

La répression des activistes politiques anti-Maïdan et des médias est une partie essentielle et importante de la campagne médiatique de Porochenko, mais, étant moins visible de l’extérieur, elle est beaucoup moins importante que la répression de l’Église. Des affrontements avec l’Église orthodoxe ukrainienne (du Patriarcat de Moscou NDLR) ne peuvent que se produire publiquement. Ce qui veut dire que le format du règne terroriste sera peaufiné sur le public pro-Maïdan et devra recevoir son soutien. Et quand les activistes des partis pro-Maïdan se retrouveront dans la ligne de mire, il ne leur restera plus qu’à être surpris, affligés, et à dire : « Camarades ! Il y a eu une erreur tragique. Je suis de votre côté, camarades ! ». Mais ce sera plus tard.

Rostislav Ishchenko

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider