L’Ukraine voulait bel et bien mener des attentats terroristes en Crimée en août 2016

Après la publication d’enregistrements de conversations téléphoniques entre Petro Porochenko, alors Président ukrainien, et Joe Biden, à l’époque Vice-président américain, prouvant que de dernier était celui qui dirigeait en réalité l’Ukraine au mois de mai, le député ukrainien Andreï Derkatch vient de publier de nouveaux enregistrements prouvant que Kiev a bien tenté de mener des attentats terroristes en Crimée en août 2016, contrairement à ce que les officiels ukrainiens ont essayé de faire croire. Ces écoutes montrent aussi que Petro Porochenko ne parlait pas à Poutine comme on parle au dirigeant d’un pays qui vous aurait soi-disant envahi.

La tentative ratée d’attentats terroristes de l’Ukraine contre la Crimée de l’été 2016

Rappel des faits. Dans la nuit du 7 au 8 août 2016, le FSB (services secrets russes) intercepte deux groupes de saboteurs ukrainiens qui essayaient d’entrer en Crimée. L’un des groupes parvient à retourner côté ukrainien grâce à des tirs de couverture de mitrailleuse lourde, et l’arrestation des membres du premier groupe a donné lieu à des échanges de tirs. Résultat : un officier du FSB et un soldat de l’armée russe ont été tués, plusieurs sont blessés, deux saboteurs ukrainiens sont morts et sept ont été arrêtés au total (trois du premier groupe et les autres étaient des complices présents en Crimée).

Sur les bords du réservoir que le deuxième groupe de saboteurs a essayé de franchir, le FSB découvre une mine antichar. Si les parois du barrage avaient été détruites par une explosion les conséquences humaines et écologiques auraient été catastrophique, les village environnants ayant été inondés par le contenu du réservoir.

Au total, le FSB a découvert 20 engins explosifs improvisés d’une capacité totale de plus de 40 kg de TNT, des munitions, des détonateurs, des mines antipersonnel, des mines magnétiques, des grenades et d’autres armes.

D’après les informations publiées par les autorités russes, ces groupes de saboteurs avaient pour cibles un aéroport, le port de Kertch, et le pont de Crimée. Ces attentats terroristes organisés par l’Ukraine auraient pu faire de nombreuses victimes parmi les civils habitant la péninsule de Crimée, si le FSB n’avait pas réussi à intercepter les agents ukrainiens.

Bien sûr à l’époque et depuis lors, l’Ukraine a toujours nié les faits, qualifiant les accusations russes de délire et de tentative de cacher des tirs entre soldats russes alcoolisés.

Mais le député ukrainien Andreï Derkatch vient de publier de nouveaux enregistrements de conversations téléphoniques entre Biden et Porochenko qui prouvent que l’Ukraine a bien tenté de mener des attentats terroristes en Crimée en août 2016.

Voir la conférence de presse d’Andreï Derkatch sous-titrée en anglais :

Dans le premier enregistrement daté du 19 août 2016, soit quelques jours après l’incident, Biden dit à Porochenko que le Président américain n’est pas très content de ce qui s’est passé et que ce genre d’incident ne doit pas se reproduire. Il rappelle que les États-Unis avaient désapprouvé une opération de sabotage contre les cibles militaires situées sur le territoire russe peu de temps avant. Et même s’il insiste sur le fait que pour lui la Crimée est ukrainienne, cela ne change rien au fait qu’ils étaient contre l’utilisation de telles méthodes contre la Russie.

Les propos de Biden sont très durs. Porochenko joue alors le numéro du « mes subordonnés ont fait ça dans mon dos mais cela ne se reproduira plus » pour essayer de calmer le Vice-président américain qui n’a guère apprécié se retrouver devant le fait accompli. Et ce d’autant plus que les États-Unis avaient refusé l’usage de ce type de méthodes peu de temps avant.

Rien que cela en dit long sur « l’indépendance » de l’Ukraine. Quand les opérations militaires d’un pays doivent être approuvées par un autre, c’est qu’il n’est qu’une colonie et pas du tout un État indépendant et souverain.

Biden est aussi en colère sur le fait que l’Ukraine n’a pas encore informé correctement la France et l’Allemagne sur ce qui s’est passé, et dit à Porochenko que si Paris et Berlin apprennent la vérité via leurs services de renseignement avant que Kiev ne les ait informées, cela sera une catastrophe. Et ce d’autant plus que déjà à l’époque les États-Unis faisaient pression sur la France et l’Allemagne pour obtenir un siège au sein des négociations de Minsk !

Mais pour Andreï Derkatch, c’est bien Porochenko qui a donné l’ordre de mener des attentats terroristes contre ses propres concitoyens (puisque dans la logique de Kiev la Crimée est ukrainienne, donc peuplée d’Ukrainiens), transformant de fait l’Ukraine en État terroriste !

En effet, lors de la conversation, Porochenko fait porter le chapeau de ce fiasco à Valery Kondratiouk, qui était alors à la tête de la Direction principale des services de renseignement du ministère ukrainien de la Défense.

Le Président ukrainien veut faire croire à Joe Biden que Kondratiouk a fait ça dans son dos, mais il refuse de le renvoyer immédiatement, prétextant que cela serait suspect et sonnerait comme un aveu de culpabilité pour l’incident qui a coûté la vie à un officier du FSB et un soldat russe.

Sauf qu’il ne le fera pas plus tard non plus, bien au contraire, quand le chef adjoint de son cabinet meurt c’est Kondratiouk qui prendra sa place prouvant s’il en était besoin qu’il a bien agi sur ordre de Porochenko et non dans son dos (on ne promeut pas quelqu’un qui te met dans une situation aussi inconfortable et dangereuse sur le plan international et vis-à-vis de tes patrons américains en agissant dans ton dos, tu le vires discrètement après que la pression médiatique soit retombée).

Depuis Kondratiouk a continué sa brillante carrière, puisqu’il est désormais le chef des services de renseignement extérieur ukrainiens !

Kondratiouk est aussi cité dans le dernier documentaire de Vassily Prozorov concernant le MH17, comme ayant participé à cette provocation que l’ancien agent du SBU attribue à l’Ukraine.

Voir le documentaire en anglais sous-titré français (activez les sous-titres et choisissez la langue) :

En clair, un homme soupçonné d’être impliqué dans des tentatives d’attentats terroristes contre ses concitoyens, et potentiellement impliqué dans le crash du MH17, est désormais membre du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense de l’Ukraine et rapporte directement auprès du Président ukrainien en tant que chef du renseignement extérieur !

Andreï Derkatch accuse ouvertement Petro Porochenko d’avoir voulu mener des attentats terroristes contre ses propres concitoyens de Crimée, violant ainsi plusieurs articles de la constitution ukrainienne. Il accuse aussi l’ancien président ukrainiens d’avoir bel et bien cherché à faire annuler les élections présidentielles en 2019 avec l’incident du détroit de Kertch, et d’avoir joué avec la vie de ses soldats pour essayer de faire remonter sa cote de popularité désastreuse et garder sa place au pouvoir coûte que coûte.

Heureusement l’énorme tollé public que cet incident a provoqué et sa cote de popularité restée désespérément désastreuse ont empêché Porochenko d’aller jusqu’au bout de son plan. Mais le fait qu’il a risqué un incident diplomatique majeur avec la Russie et la vie de ses hommes juste pour rester au pouvoir, tout comme le fait qu’il était prêt à tuer ses concitoyens en Crimée lors d’attentats terroristes en dit long sur l’ex-Président ukrainien, et sur l’état de l’Ukraine en général.

La crainte d’un coup d’État contre Zelensky

Si Derkatch lâche une telle bombe maintenant c’est parce qu’il craint qu’un coup d’État ne soit mené cet automne contre Volodymyr Zelensky, l’actuel Président ukrainien. Un coup d’État qui serait mené par Porochenko lui-même avec l’aide de ses hommes infiltrés dans les structures gouvernementales, comme Kondratiouk.

Ce qui est étrange, c’est que cet automne, c’est aussi le moment où la fameuse invasion russe annoncée par Bodnar, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, doit avoir lieu !

Quoi qu’il en soit Derkatch a appelé Zelensky à faire le ménage et à ne pas tenter de bâtir des alliances de circonstance avec Porochenko.

L’ingérence de l’Ukraine dans l’élection présidentielle américaine de 2016

Les enregistrements suivants viennent confirmer les informations que Vassily Prozorov a publiées récemment sur les ingérence de l’Ukraine dans les affaires internes de plusieurs pays occidentaux, y compris européens.

Cette fois c’est l’élection présidentielle américaine de 2016 qui a fait les frais de l’ingérence ukrainienne tout à fait réelle (contrairement à l’ingérence russe imaginaire, dont le dossier vient de se faire démystifier à telle enseigne que son auteur, Christopher Steele, vient de se faire condamner à payer des dommages et intérêts à plusieurs banquiers russes qui y étaient injustement mentionnés), à travers la publication de documents concernant Paul Manafort, le conseiller de Donald Trump pendant la campagne électorale.

Dans l’enregistrement publié par Derkatch on entend clairement Porochenko se vanter d’avoir torpillé Paul Manafort en publiant les documents prouvant ses liens avec Ianoukovitch, et rire de la situation.

Les relations entre Porochenko et Poutine

Vient ensuite un enregistrement très instructif sur les relations de Petro Porochenko et de Vladimir Poutine, le Président russe, en avril 2015, deux mois après le chaudron de Debaltsevo et la signature des accords de Minsk 2.

Après cet échec cuisant, Porochenko s’est vanté sur ICTV d’avoir fait plier Poutine pour la signature des accords de Minsk, car ce dernier n’en voulait pas, et se vantait prétendument de faire 8 000 morts parmi les soldats ukrainiens (c’est-à-dire la totalité de ceux coincés dans le chaudron de Debaltsevo, ce qui rend peu plausible le chiffre ridicule de 200 soldats ukrainiens morts lors de cette bataille) par la faute de leur Président.

Sauf qu’une conversation du 30 avril 2015 entre les deux présidents montre un Porochenko très amical envers Vladimir Poutine ! Il parle de choses à faire pour mettre en œuvre les accords de Minsk, est très enjoué, et fait même des blagues avec lui, alors que je le rappelle selon la propagande ukrainienne c’est le dirigeant du pays qui a envahi l’Ukraine !!! Poutine lui-même est très élogieux envers l’Ukraine et n’a pas de propos négatifs, ou dégradants.

Si vous aviez besoin d’une ultime preuve que cette histoire d’agression russe dans le Donbass est une vaste fumisterie vous l’avez maintenant ! Depuis quand le dirigeant d’un pays envahi fait des blagues avec celui du pays censé l’avoir attaqué ??? Dans quelle réalité alternative ce genre de délire peut être plausible ?

Pour Derkatch, le plus sordide est que quelques semaines après cette discussion avec Poutine, Porochenko a décoré 228 soldats ukrainiens morts à Debaltsevo à titre posthume.

Corruption internationale et détournement de fonds en Ukraine par les étrangers

Derkatch a ensuite reparlé des étrangers présents dans les comités de supervision des grandes entreprises d’État comme la compagnie nationale de chemin de fer. L’ancien directeur financier de cette compagnie témoigne des schémas de corruption que ces comités ont mis en place pour détourner l’argent des Ukrainiens à leur profit et à celui d’oligarques auxquels ils sont affiliés.

Ces comités dits de supervision, mis en place à la demande du FMI, et qui étaient censés permettre d’éradiquer la corruption et améliorer le fonctionnement et la rentabilité des grandes entreprises nationales ukrainiennes se sont en réalité transformés en organes décisionnels supplantant la direction officielle de ces sociétés.

Les membres de ces comités touchent des salaires pharaoniques de dizaines de milliers de dollars par mois alors que la plupart ne sont même pas compétents dans l’industrie concernée. Ainsi dans la société ukrainienne de chemin de fer sur les sept membres du comité de supervision, seul un a une expérience dans le domaine ! Les autres ne savent même pas faire la différence entre un rail et une traverse.

Et tant leurs salaires que les détournements de fonds qu’ils organisent sont finalement payés par les Ukrainiens eux-mêmes, via la hausse des billets de train par exemple ! Avec ce système, c’est une véritable taxe oligarchique qui est imposée aux Ukrainiens, visant à vider leurs poches déjà bien vides pour remplir celles des oligarques ukrainiens et de leurs affiliés.

Ainsi, de septembre 2018 à avril 2020, Anders Aslund, qui est membre du comité de supervision de la compagnie nationale ukrainienne de chemin de fer, a touché 430 000 dollars de salaire. Sevki Acuner 510 000 dollars, et Christian Kuhn 430 000 dollars.

Fait intéressant, Anders Aslund, qui est un russophobe notoire, est aussi membre du comité de supervision de la banque Credit Dnepr, qui appartient à l’oligarque Viktor Pintchouk, et de l’Atlantic Council.

Or la banque Credit Dnepr est impliquée dans le transfert (de 2011 à 2015) de 800 millions de dollars venant de crédits de stabilisation de la Banque Centrale ukrainienne vers une banque autrichienne, la Meinl Bank AG. Et sur ces 800 millions de dollars, 29 millions ont été envoyés sur les comptes de la fondation d’Hillary Clinton, qui était candidate à l’élection présidentielle américaine de 2016, dans laquelle l’Ukraine, via Porochenko, a interféré.

Quant à l’Atlantic Council il est sponsorisé par Burisma Holding (la firme où le fils de Joe Biden siégeait) et par Pintchouk, qui est d’ailleurs lui-même affilié à Georges Soros.

Une fois posé le cadre, intéressons-nous de plus près aux actions de ce petit groupe d’étrangers siégeant au comité de supervision de la compagnie de chemin de fer. Chose assez incroyable alors que la société passait d’un exercice bénéficiaire de 5 milliards de hryvnias à un exercice déficitaire de 7 milliards de hryvnias, le salaire mensuel de plus de 22 000 dollars (600 000 hryvnias) de ces gens était maintenu, alors même que l’évolution de la compagnie semblait montrer clairement leur incompétence.

Mais leur incompétence n’est pas le seul problème qu’ils posent. Leurs conflits d’intérêts aussi. Ainsi, étrangement, une fois qu’Aslund s’est retrouvé au sein du comité de supervision de la compagnie nationale ukrainienne de chemin de fer, ce dernier a voulu pousser la société à transférer la totalité de ses comptes bancaires (crédités de 100 milliards de hryvnias – environ 3,7 milliards de dollars – par an) dans la banque Credit Dnepr. La même banque dans le comité de supervision de laquelle siège Anders Aslund. Comme c’est bizarre.

L’ancien directeur financier de la compagnie, Andreï Riazantsev, s’y est opposé, jugeant les tarifs et conditions de cette banque peu favorables, et ce transfert pas approprié. Il y a eu une telle pression sur l’équipe dirigeante de la compagnie qu’un compromis a été trouvé et les comptes de trois usines de réparation de locomotives pas très importantes ont été transférés à la banque Credit Dnepr. Mais les initiateurs de la demande de transfert n’étaient pas très contents du résultat.

Puis en mars 2019, une autre alarme à la corruption se déclenche chez Riazantsev quand il voit que le prix des essieux achetés au monopole Interpipe, qui est dans l’orbite de Pintchouk, a littéralement plus que doublé, passant de 17 000 à 35 000 hryvnia la pièce !

Le directeur financier demande alors une étude pour évaluer ce qui justifie une telle hausse vertigineuse et découvre que rien ne peut expliquer un doublement du prix, et ce d’autant plus que dans le même temps, les mêmes essieux étaient vendus à la Russie au prix de 25 000 hryvnias la pièce, taxes de douane incluses !

Bien sûr à force de s’opposer à ces détournements de fonds Riazantsev a été poussé vers la sortie, incité à démissionner, puis devant son refus, le directeur général a reçu l’ordre de le virer sous n’importe quel prétexte, mais il n’y avait rien pour justifier son renvoi. Résultat, en 2020 une fuite d’informations sur sa vie personnelle est organisée et le directeur financier démissionne avant que ça aille trop loin.

Suite à sa démission la compagnie du rail a acheté à Interpipe des essieux au prix fort pour un total de 200 millions de hryvnias et s’apprête à conclure un contrat de 2 milliards de hryvnias avec la même société ! Et qui paye ces détournements de fonds : les Ukrainiens !

Riazantsev a appelé les autorités ukrainiennes à remplacer totalement les membres du comité de supervision de la compagnie de chemin de fer, ainsi que le directeur général, et d’y placer des gens compétents dans le domaine avant qu’ils ne provoquent la faillite de la société, ce qui aurait de lourdes conséquences sur le système de transport ukrainien (la compagnie étant en situation de monopole et assurant tant le transport du fret que celui des passagers).

Derkatch a ensuite fait témoigner un ancien procureur qui enquêtait avec son équipe sur les détournements de fonds d’Ianoukovitch, puis sur le fait que Porochenko et sa clique ont fait main basse sur les fonds détournés après le Maïdan. Sur les 40 milliards de dollars détournés par le clan Ianoukovitch, ce procureur avait réussi à récupérer 1,5 milliards. Une manœuvre qui n’a guère plu à certains corrompus de l’ambassade américaine en Ukraine et à des officiers corrompus du SBU.

Résultat, le NABU (le bureau anti-corruption ukrainien) a lancé quatre affaires contre ces procureurs afin d’essayer de faire annuler la saisie des 1,5 milliards de dollars récupérés.

Il a aussi expliqué que Porochenko et son équipe sont responsable de 6 milliards de dollars de détournements de fonds du budget ukrainien. C’est-à-dire de détournement de l’argent des Ukrainiens eux-mêmes ! Ces mêmes Ukrainiens obligés d’accepter la vente de leurs terres agricoles et soumis à des conditions d’austérité drastique du FMI pour obtenir un prêt dont le montant n’atteint même pas la somme qui a été détournée par l’équipe de l’ancien Président ukrainien !

Vu qu’il s’agit de l’argent des Ukrainiens qui est volé dans ces manœuvres, Derkatch a appelé ses concitoyens à s’impliquer dans la récupération des fonds via des actions en justice, à lancer une accusation populaire, et si les autorités ne réagissent pas, à passer à un verdict populaire !

Ces enregistrements et informations publiés par Derkatch sont déjà les troisièmes depuis le mois de mai, et le député ukrainien a promis que beaucoup d’autres vont suivre. Ces enregistrements ont confirmé que l’Ukraine n’est pas un pays indépendant mais une colonie des États-Unis, et qu’elle est capable d’organiser des attentats terroristes contre ceux qu’elle dit être ses propres citoyens, comme l’incident de Crimée de 2016 l’a prouvé ! L’Ukraine post-Maïdan est bel et bien un État terroriste, et il est temps que ses patrons occidentaux ouvrent les yeux sur cette réalité.

Christelle Néant

