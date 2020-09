L’Ukraine voulait mener une provocation à l’arme chimique dans le Donbass en 2014

Des documents secrets révélés par Vassily Prozorov (un ancien agent du SBU passé en Russie), révèlent qu’en 2014, l’Ukraine a tenté de mener une provocation à l’arme chimique dans le but d’accuser les milices populaires du Donbass d’en avoir utilisé contre l’armée ukrainienne.

Kiev essaie d’accuser les milices populaires d’avoir recours à l’arme chimique

« En 2014, au cours de mon travail au sein du SBU [services secrets ukrainiens – NDLR], j’ai remarqué que les nouvelles autorités du pays ont tenté par tous les moyens possibles d’accuser les milices du Donbass d’avoir utilisé des armes chimiques contre les Forces Armées Ukrainiennes », déclare Vassily Prozorov.

Mais comme le révèle le premier document présenté par l’ancien agent du SBU, l’Ukraine n’a jamais réussi à prouver l’utilisation d’armes chimiques, entre autre lors de la bataille de l’aéroport.

Dans cette lettre envoyée depuis la zone de « l’Opération Anti-Terroriste » (OAT) au quartier général, il est en effet écrit : « Aucune information fiable sur l’utilisation d’armes chimiques ou de leurs précurseurs par les combattants et les unités des forces armées russes contre des unités des forces de l’OAT lors des combats à l’aéroport de Donetsk n’a été reçue ».

Pourquoi cette bataille en particulier ? Tout simplement parce que la propagande ukrainienne présentant les « cyborgs » (ses soldats ukrainiens combattant lors de cette bataille), comme étant invincibles, l’utilisation contre eux d’armes chimiques par la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk) aurait pu permettre de justifier leur défaite, tout en présentant les « séparatistes » comme des terroristes.

Mais faute de preuves, l’Ukraine n’a pas pu accuser sérieusement les milices populaires du Donbass d’avoir eu recours à l’arme chimique contre les soldats ukrainiens.

Une lettre « ultra secrète » des plus étranges

N’ayant pas pu prouver une utilisation réelle d’armes chimiques par les milices populaires, l’Ukraine a donc décidé de créer elle-même cette preuve, comme le prouve un autre document présenté par Vassily Prozorov.

Dans ce document classé « ultra secret », Valery Kondratiouk, le chef de la direction principale du renseignement écrit au chef du SBU, Vassily Gritsak. Le niveau de confidentialité du document est très élevé. En effet, non seulement le document est tamponné « ultra secret » et « personnel », mais il porte aussi un cachet « à retourner » et un autre indiquant qu’il est interdit de faire des copies du document. Devant de telles précautions, il est clair que ce document est de la plus haute importance.

En 20 ans de carrière au SBU, Vassily Prozorov a déjà vu des documents d’un tel niveau de confidentialité. Et à chaque fois il s’agissait de dossiers très sensibles comme des informations sur l’intention d’un syndicat international de la drogue de faire passer une importante cargaison de drogue par un port ukrainien.

Or, quand on lit le document présenté ci-dessus, le contenu de la lettre ne correspond pas à son niveau de secret. En effet, la lettre parle d’un hangar, situé dans la région de Lissitchansk (dans la région de Lougansk), qui contiendrait des barils de chlore.

Voici ce qu’on peut lire dans la lettre :

« La Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, a reçu des informations concernant la localisation potentielle de caches appartenant aux groupes armés illégaux de la soi-disant « RPL », installées à l’été 2014 dans la zone de Lissitchansk, région de Lougansk.

En particulier, d’après les informations reçues, six barils d’une capacité allant jusqu’à 200 L chacun, contenant des substances toxiques basées sur des composés de chlore, sont enterrés dans un hangar qui a subi une frappe aérienne à l’été 2014 (touché par 3-4 missiles). Ce hangar est situé sur le territoire du ministère ukrainien des Situations d’urgence, qui se trouve au nord de la localité de Lostoutovka, dans le district de Popasnaya de la région de Lougansk (à 8 km au sud de Lissitchansk). »

À la fin de la lettre il est demandé de vérifier l’information et si elle s’avère exacte, de vider le hangar et les autres caches d’armes mentionnées dans la lettre.

Avec un tel niveau de secret, comme le souligne Prozorov, on devrait avoir des informations sur des plans du FSB russe de recruter un officier de haut rang du SBU, ou des plans d’invasion réelle de l’Ukraine par la Russie. Pas des histoires de barils de chlore dans un hangar.

La pièce manquante du puzzle est apportée par Vassily Prozorov lui-même.

Tentative de provocation à l’arme chimique par l’Ukraine dans le Donbass

Lors de discussions avec des officiers supérieurs du renseignement militaire en 2014, il a en effet appris que cette structure avait découvert que ce hangar du ministère ukrainien des Situations d’urgence de la région de Lougansk abritait des substances toxiques, entreposées là depuis Mathusalem. Les services de renseignement militaire ukrainiens ont alors eu l’idée d’utiliser ces substances toxiques pour organiser une provocation visant à accuser les milices populaires du Donbass d’utiliser des armes chimiques.

À cette fin, des hélicoptères de la 16e brigade d’aviation de l’armée ukrainienne ont été envoyés pour bombarder le hangar contenant ces barils de chlore. Afin de comprendre l’ignominie de la provocation à l’arme chimique que l’Ukraine a tenté de mener dans le Donbass en 2014, il faut savoir que ce hangar est situé dans une zone densément peuplée, à proximité immédiate de Lissitchansk, et de ses 200 000 habitants !

Si les hélicoptères ukrainiens avaient réussi leur coup, un nuage de chlore aurait recouvert les environs, frappant tant les civils que les soldats ukrainiens qui se battaient non loin de là contre la milice populaire de la RPL qui occupait alors le hangar mentionné dans la lettre. Des victimes que la propagande ukrainienne aurait utilisées pour accuser les républiques du Donbass d’avoir eu recours à l’arme chimique.

Ce qui a sauvé tant les soldats ukrainiens que les civils et les miliciens du Donbass ce jour-là, c’est l’état déplorable de l’armée ukrainienne. Les missiles non-guidés, tirés par un des pilotes d’hélicoptère n’ont pas fonctionné correctement, et si le hangar a été partiellement détruit, les barils n’ont heureusement pas été endommagés.

Quelques jours après ce bombardement, ce territoire a été repris par les Forces Armées Ukrainiennes, et les plans de provocations à l’arme chimique dans le Donbass ont été rangés dans les tiroirs pour un temps.

Mais en 2015, certains à Kiev se sont souvenus de cette tentative de provocation à l’arme chimique et ont décidé de nettoyer les traces prouvant que l’Ukraine était prête à utiliser les pires méthodes terroristes dans le Donbass. Et c’est dans le cadre de ce « nettoyage » qu’est apparue la fameuse lettre ultra-confidentielle.

Voilà quel genre d’État est l’Ukraine post-Maïdan : un État terroriste capable d’organiser une provocation à l’arme chimique, et tuer tant ses civils que ses soldats, pour accuser l’ennemi d’avoir utilisé des armes interdites par les conventions internationales.

Christelle Néant

