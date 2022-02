La Biélorussie accuse l’Ukraine d’avoir envoyé un drone filmer l’un des terrains où ont lieu les exercices conjoints avec la Russie

Le 3 février 2022, le ministre biélorusse des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Ukraine pour lui remettre une protestation concernant la violation de l’espace aérien de la Biélorussie par un drone ukrainien, qui se dirigeait vers l’un des terrains d’entraînement situé près de Brest, où ont lieu les exercices conjoints de l’armée biélorusse et de l’armée russe.

D’après les informations fournies par le ministère biélorusse des Affaires étrangères, et du ministère de la Défense, la violation de l’espace aérien de la Biélorussie par un drone venant de l’Ukraine, a eu lieu le 24 janvier 2022. Après avoir franchi illégalement la frontière, le drone s’est dirigé vers le terrain d’entraînement situé près de Brest, où il a été posé de force par des systèmes de brouillage électronique.

« Le 24 janvier 2022, le Service des gardes-frontières, en coopération avec l’armée de l’air et les forces de défense aérienne des forces armées de la République de Biélorussie, a enregistré une violation de la frontière d’État de la Biélorussie dans l’espace aérien de l’Ukraine par un drone, qui a ensuite été forcé d’atterrir par les unités de défense aérienne des forces armées de la République de Biélorussie. Suite à l’analyse des informations contenues dans l’équipement embarqué du drone, le fait de son lancement depuis le territoire de l’Ukraine a été confirmé », a déclaré le ministère de la Défense.

D’après les données collectées dans la mémoire du drone, celui-ci a été lancé le 24 janvier 2022 à 10 h 58 près du village Pichtcha, dans la région de Volyn.

« Après avoir atteint son altitude opérationnelle, il a franchi la frontière de la République de Biélorussie près du village de Khmelichtche, dans le district de Malorit. Ensuite, conformément à sa mission de vol, il s’est dirigé vers l’emplacement du terrain de tir de Brest », a ajouté le ministère de la Défense.

« Sur la base de l’analyse des données contenues dans le drone, il a été établi avec certitude qu’il a été lancé depuis le territoire de l’Ukraine dans le but de mener des activités de reconnaissance illégales au-dessus du terrain d’entraînement militaire de Brest. L’attention de la partie ukrainienne a été attirée sur le fait que, par ces mesures inamicales, elle provoque délibérément une escalade de la situation dans la région, ce qui n’est pas propice à un dialogue bilatéral civilisé. La partie biélorusse a exigé que de telles actions destructrices soient évitées à l’avenir », a souligné le ministère des Affaires étrangères.

Comme on peut le voir sur le reportage de la chaîne biélorusse Belarus 1 publié ce soir, et basé sur les données du ministère biélorusse de la Défense, le drone est parti de la périphérie de Pichtcha en Ukraine, et a réussi à atteindre la partie sud du terrain d’entraînement de Brest, en Biélorussie, où ont lieu les exercices conjoints de l’armée biélorusse et de l’armée russe :

Le drone a pris des photos tout le long de son trajet, et une des photos publiées par les médias biélorusses, prouve que le drone a bel et bien atteint l’extrémité sud du terrain d’entraînement.

Photo venant du drone

En effet, cette photo montre un endroit facilement reconnaissable, au sud du terrain d’entraînement, et situé aux coordonnées suivantes : 51.925171 N, 23.751781 E.

Le 3 février 2022, l’attaché militaire pour les affaires de défense de l’ambassade d’Ukraine en Biélorussie a été convoqué au ministère biélorusse de la Défense, et l’ambassadeur d’Ukraine, Igor Kizime a été convoqué au ministère biélorusse des Affaires étrangères, où il a reçu la protestation officielle des autorités biélorusses.

Sans surprise, l’Ukraine a nié qu’il s’agissait d’un de ses drones, sauf que celui-ci a pris une photo toutes les 15 secondes, soit plus de 200 photos qui ont permis de retracer son trajet…

Et les premières photos du drone, publiées par la journaliste de Belarus 1, montrent que le drone est bien parti du territoire ukrainien (la dernière photo montre la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie) :

L’endroit visible sur la sixième photo se trouve aux coordonnées suivantes 51.640717 N, 23.816274 E :

Et les photos précédentes montrent la zone située au sud, sud-est du point de la frontière où le drone est passé. En territoire ukrainien !

De plus, contrairement à ce qu’a tenté de faire croire l’ambassadeur ukrainien en Biélorussie, le drone capturé ne ressemble absolument pas au Orlan russe, par contre il ressemble furieusement au Spectator M-1, qui est en dotation dans l’armée ukrainienne, et peut accomplir sa mission jusqu’à 50 km dans le territoire « ennemi » en mode automatique.

Photo d’un Orlan-10

Photo d’un Spectator M-1 et du drone qui s’est écrasé en Biélorussie

Quand on regarde d’ailleurs de près la photo du drone récupéré par les Biélorusses, on peut voir qu’il y a une écriture jaune sur l’hélice, qui ressemble elle aussi beaucoup à l’écriture présente sur les Spectator M1 ukrainiens :

Il s’agit du nom de la marque produisant les hélices : Vitaprop. Or ces hélices en fibre de carbone sont produites en Ukraine !

Pour Denis Fedoutinov, un expert russe dans le domaine des drones, celui qui a violé l’espace aérien biélorusse est bien de fabrication ukrainienne, et serait un des prototypes du Spectator développé par la société ukrainienne Politeko Aero, ce qui expliquerait les différences avec le modèle officiel actuel.

« Le drone qui a violé l’espace aérien biélorusse appartient à un lot de pré-production de drones Spectator. Il s’agit de l’une des premières variantes du Spectator développée par la société ukrainienne Politeko Aero. Il présente des différences extérieures notables par rapport au Spectator-M1 de production, qui est actuellement fabriqué par la société ukrainienne Meridian », a-t-il déclaré.

« Apparemment, la partie ukrainienne a profité de la disponibilité de prototypes de drones dans ses entrepôts dans le cadre de ladite provocation avec la violation de la frontière biélorusse, ce qui permet maintenant à Kiev de se dissocier du drone. Il y a déjà eu des déclarations selon lesquelles il s’agit d’un faux, car le drone ne ressemble pas à un modèle de production », a expliqué M. Fedoutinov.

La violation de l’espace aérien de la Biélorussie par ce drone ukrainien est non seulement une grave provocation, mais peut aussi être qualifiée d’acte d’espionnage au vu de la cible principale (le terrain d’entraînement où ont lieu les exercices conjoints de l’armée russe et de l’armée biélorusse) que le drone devait photographier.

La seule question qui reste en suspend est de savoir pourquoi la Biélorussie a attendu aussi longtemps (10 jours) avant de parler de cet incident. Il est possible que Minsk ait voulu d’abord analyser complètement les données issues du drone, et en discuter avec la Russie avant de rendre la chose publique, vu que cela concerne les exercices militaires conjoints entre les deux pays. Or Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense a rencontré aujourd’hui le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Il n’est pas à exclure qu’au vu de la gravité de la provocation ukrainienne, la Biélorussie ait préféré attendre de pouvoir en discuter de vive voix avec les autorités russes, avant de tout divulguer.

Quoi qu’il en soit, cette énième provocation de l’Ukraine est un acte grave, que Kiev ferait bien de ne pas prendre à la légère. Violer sciemment l’espace aérien d’un autre pays n’est déjà pas tolérable en soit, mais le faire pour espionner un terrain d’entraînement militaire, alors que la situation entre l’Ukraine et la Biélorussie est de plus en plus tendue, est totalement inacceptable, et Kiev peut s’estimer heureuse que Minsk a réagi avec calme et diplomatie.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider