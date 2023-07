La candidature de l’Arabie saoudite à l’Expo 2030

Lors de la récente visite diplomatique en France, l’Arabie saoudite a présenté une proposition convaincante pour accueillir l’Expo 2030. Cette composante essentielle était au cœur de l’agenda du prince héritier saoudien, le prince Mohammed bin Salman. Son Altesse a tenu à souligner le soutien indéfectible des dirigeants saoudiens à la candidature d’accueil et a mis en lumière les points forts et les caractéristiques distinctives de la proposition saoudienne. Toutefois, la candidature saoudienne est confrontée à une forte concurrence de la part de l’Italie et de la Corée du Sud.

À mon avis, l’un des principaux facteurs contribuant à la force et à l’attrait de la candidature saoudienne est la ferveur affichée par le prince héritier Mohammed bin Salman. Sous sa direction, l’Arabie saoudite est le fer de lance d’une nouvelle ère de croissance et de modernisation grâce à Vision 2030. Cette vision ambitieuse vise à faire du Royaume d’Arabie saoudite une force influente au niveau mondial dans divers domaines culturels, économiques, industriels, commerciaux et sportifs, au-delà de sa dépendance au pétrole.

Cela constitue en soi un aspect clé du soft power, qui n’est pas moins fort que la stratégie de soft power sur laquelle les Italiens ont misé dans leur candidature à l’accueil. De toute évidence, le Royaume est très prometteur pour assumer un rôle de leader régional et mondial en facilitant un changement transformateur pour de nombreuses nations et de nombreux peuples. Cela peut se faire en établissant un modèle de développement qui peut servir de modèle et être reproduit par d’autres pays qui aspirent à suivre une voie de progrès similaire.

Pour l’Arabie saoudite, cette candidature représente bien plus qu’une simple démonstration de ses prouesses financières et économiques, comme certains pourraient le penser. Il s’agit plutôt d’une manifestation tangible de la marche du pays vers le développement, la modernisation et la croissance, conformément à la Vision 2030.

Par conséquent, cette exposition et cet événement international s’inscriront dans le cadre d’une entreprise et d’une stratégie plus vastes pour le Royaume, qui a prévu un investissement de 7,8 milliards de dollars pour accueillir l’exposition à Riyad, la capitale. Cet engagement financier s’inscrit dans un cadre national global de plus de 3 300 milliards de dollars d’investissements de développement alloués par l’Arabie saoudite pour la décennie en cours.

Le plan d’accueil saoudien présente une série de concepts et d’initiatives inventifs. Un exemple notable est le lancement prochain du Global Investment Lab, qui sera établi par l’Arabie saoudite et se positionnera comme un centre mondial d’innovation. Cette initiative incarne le thème central de l’exposition, « L’ère du changement : Ensemble pour un avenir prévoyant ».

Ce qui m’impressionne vraiment dans les efforts saoudiens, la planification méticuleuse et les initiatives visionnaires, c’est leur intégration dans un système de politiques interconnectées. Chaque élément a sa raison d’être et complète les autres, le tout découlant d’une vision stratégique claire et bien définie, laissant les observateurs stupéfaits par le développement rapide du Royaume.

Ayant personnellement assisté à certaines parties de la présentation saoudienne, j’ai été captivé par la fusion harmonieuse de la tradition et de la modernité. La présentation a magnifiquement résumé l’esprit du Royaume d’Arabie saoudite et ses aspirations ambitieuses pour l’avenir. Cet aspect à lui seul le distingue de ses redoutables concurrents, à savoir l’Italie et la Corée du Sud.

En outre, la candidature saoudienne présente une pléthore d’autres avantages, notamment en termes d’accueil et d’organisation, domaines dans lesquels je pense que les autres candidatures concurrentes ne peuvent rivaliser avec celle du Royaume. Le Royaume a affiné son expertise en accueillant chaque année plus de trois millions de pèlerins en un seul lieu, accumulant ainsi une expérience inestimable dans l’organisation réussie d’événements internationaux majeurs.

En outre, la Vision 2030 s’efforce de catalyser un changement de paradigme dans le secteur du tourisme en Arabie saoudite. Cette vision ambitieuse prévoit la création de villes et de destinations touristiques de classe mondiale qui seront opérationnelles dans quelques années. Parmi les projets notables, citons NEOM, Red Sea Project, Diriyah, King Salman Park et Riyadh Art, ainsi que des initiatives ambitieuses dans les domaines du sport, de la culture et du divertissement. L’objectif collectif de ces efforts est d’attirer plus de 145 millions de touristes par an d’ici 2030, le tourisme religieux ne représentant que 42 millions de ce total.

Il est indéniable que les aspirations incarnées par la Vision 2030 et les plans de développement saoudiens détaillés indiquent que non seulement le Royaume lui-même, mais aussi l’ensemble de la région, sont prêts à faire un bond en avant d’ici à 2030. Ce bond en avant aura des répercussions profondes et positives au niveau régional, en favorisant une concurrence saine et en incitant les autres à s’efforcer de progresser et de se développer. Il jouera un rôle crucial dans la promotion de la sécurité, de la stabilité, de la coexistence et de l’ouverture, tout en rejetant avec véhémence l’extrémisme, la haine et le terrorisme, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier.

L’Arabie saoudite fait figure de pionnier parmi les puissances émergentes du Moyen-Orient, et le monde entier approuve cette trajectoire audacieuse de transformation. La communauté internationale reconnaît la position estimée du Royaume, son influence et l’impact que ce voyage de transformation aura sur l’ensemble de la région.

Je suis donc fermement convaincu que la candidature de l’Arabie saoudite pour accueillir le prestigieux événement mondial, l’Expo 2030, bénéficiera d’un soutien international substantiel lors du processus de vote prévu en novembre, avec la participation d’environ 179 pays.

L’Expo 2030 est une plateforme de collaboration internationale d’une importance capitale, et son emplacement légitime se trouve dans la ville de Riyad. La capitale s’engage à offrir au monde entier une expérience inégalée de collaboration collective.