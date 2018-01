La Chine de Xi Jinping et la globalisation des échanges

La Russie de Poutine, que notre alignement atlantiste a fini par lasser, se retourne vers l’Est et passe maintenant des méga-contrats gaziers et pétroliers (entre autre) avec la Chine. A cette occasion, ils osent passer sur le ventre du Veau d’Or international, le dollar. Les transactions se feront avec leurs monnaies nationales, Rouble et Yuan, au travers d’une chambre de compensation. Les ‘’muscles’’ de Poutine, ils sont plutôt là et les Américains ne n’y sont pas trompés. De plus, cette coopération est en train de s’étendre dans bien d’autres domaines : http://reseauinternational.net/les-six-piliers-du-partenariat-strategique-russie-chine/

Alors, se retourner vers la Chine, oui ben sûr, mais à condition de revoir notre inféodation otanienne, entre autre, sinon nous risquons bien de rester à la porte...