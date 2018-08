La Chine en Afrique

Ces dernières années, il y a eu une présence croissante de Chinois en Afrique, avec une estimation de 1 million de Chinois, et la RPC a un éventail croissant d'activités en Afrique, en particulier dans la région subsaharienne. La Chine se prépare à accueillir le Sommet FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine) 2018 en septembre à Beijing. Le sommet de 2018 à Beijing du FOCAC est prévu les 3 et 4 septembre. Le sommet aura pour thème "La Chine et l'Afrique : vers une communauté encore plus forte avec un avenir partagé grâce à une coopération gagnant-gagnant".

La décision d’accueillir le Sommet 2018 du FOCAC à Beijing avait été prise parce que l’Afrique du Sud et de nombreux autres pays africains avaient tous été enthousiastes pour faire de la réunion du FOCAC de 2018 un sommet et répondre aux besoins pratiques des relations sino-africaines. Les pays africains sont prêts à saisir l’occasion pour faire progresser l’amitié, élargir la coopération et obtenir des résultats positifs pour tous. Les objectifs du Sommet sont la consultation équitable, l’amélioration de la compréhension, l’élargissement du consensus, le renforcement de l’amitié et la promotion de la coopération.

La Chine et l’Afrique ont récemment convenu de mettre en place des mécanismes de suivi conjoints pour procéder à des évaluations régulières de mécanismes de mise en œuvre et de mesures de suivi. Les mécanismes de suivi du FOCAC sont construits à trois niveaux : la conférence ministérielle se tient tous les trois ans ; la réunion de suivi des hauts fonctionnaires et la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires de la Conférence ministérielle se tiennent respectivement l’année et quelques jours avant la tenue de la Conférence ministérielle ; et les consultations entre le corps diplomatique africain en Chine et le secrétariat du comité de suivi chinois ont lieu au moins deux fois par an. La Conférence ministérielle et la réunion des hauts fonctionnaires se tiennent à tour de rôle en Chine et dans un pays africain, la Chine et l’hôte africain étant coprésidents présidant les réunions et prenant la tête de la mise en œuvre des résultats des réunions.

La Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique depuis neuf ans, les principaux programmes de coopération ayant stimulé le commerce bilatéral, selon des données officielles publiées mardi. Le commerce sino-africain a connu une forte croissance depuis le lancement de 10 grands plans de coopération il y a trois ans. Au premier semestre 2018, le commerce bilatéral a progressé de 16% en glissement annuel pour atteindre 98,8 milliards de dollars, a déclaré Qian Keming, vice-ministre du commerce, lors d’une conférence de presse.

Des plans de coopération économique et commerciale ont été mis en œuvre jusqu’à présent et certains ont donné de très bons résultats. Au cours des trois dernières années, l’investissement direct moyen de la Chine en Afrique s’est élevé à environ 3 milliards de dollars : en particulier dans les secteurs de la fabrication, de la finance, du tourisme et de l’aviation. Les infrastructures en Afrique sont en amélioration grâce à ces plans de coopération qui devraient permettre au continent d’atteindre 30 000 km d’autoroutes, plus de 9 millions tonnes par jour de capacité de nettoyage de l’eau et une capacité de production d’électricité d’environ 20 000 mégawatts, ainsi que la création de quelque 900 000 emplois.