La Chine peut-elle faire équilibre entre l’Iran et les États du CCG  ?

La récente visite du président iranien Ebrahim Raisi en Chine suscite différentes attentes et opinions parmi les observateurs et les experts, dont certaines ont trait aux relations sino-iraniennes et à la position de Téhéran dans le réseau d’alliances internationales de la Chine.

D’autres concernent l’impact du partenariat sino-iranien croissant sur le Conseil de coopération du Golfe, qui est également un partenaire stratégique important pour la Chine. Les signes et les positions de la politique étrangère de la Chine en témoignent.

La visite de Raisi à Pékin, la première d’un président iranien en près de deux décennies, indique déjà que la Chine se concentre clairement sur le rôle de l’Iran en tant que grand fournisseur d’énergie.

Téhéran considère Pékin comme une cheville ouvrière importante dans la mise en œuvre par le régime iranien de sa stratégie vers l’est pour échapper à la pression croissante de l’Occident. C’est d’autant plus vrai qu’il n’y a aucun signe de levée des sanctions imposées à l’Iran pour ses activités nucléaires, et que les négociations pour relancer l’accord nucléaire sont dans une impasse dont il faudra du temps pour sortir, surtout après le rôle de l’Iran dans le soutien à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Ce rôle a conduit des pays européens clés à se ranger du côté des États-Unis sur la question de l’Iran. L’une des incursions de Téhéran vers l’est est l’adhésion permanente de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai, qu’il a officiellement obtenue à la fin de l’année dernière après 16 ans de statut d’observateur.

Étant donné le poids de l’organisation, qui comprend les trois plus grandes économies (Chine, Inde et Russie) ainsi que les États-Unis, c’est un grand pas, sans parler du fait qu’elle comprend environ la moitié de la population mondiale et 20 % de la production économique mondiale.

Objectivement, cependant, il est difficile de dire que le bloc est une alternative complète aux relations de l’Iran avec l’Occident, étant donné la nature entrelacée et complexe de ses intérêts. On ne s’attend pas facilement à ce que l’Iran établisse des relations économiques complètes avec tous les pays qui sont limités par les sanctions occidentales, les exigences du GAFI, et plus encore.

L’Iran et la Chine ont également signé un accord de coopération stratégique en 2021, décrit comme une feuille de route stratégique de 25 ans. Cet accord dépend largement de l’afflux d’investissements chinois en Iran en échange de garanties de fourniture de ressources énergétiques iraniennes à la Chine, ou de la formule « pétrole contre investissement ».

Pékin, premier partenaire commercial de Téhéran, n’est plus le premier investisseur en Iran, ayant été récemment devancé par la Russie. Cela se traduit par une nette prudence diplomatique de la part de la Chine dans le traitement de la question iranienne. Il s’agit d’une question très complexe et alambiquée.

Pour commencer, certains analystes pensent que la Chine défie les sanctions américaines en achetant du pétrole iranien.

Mais si cela constitue moins un défi pour les États-Unis qu’une monnaie d’échange dans le conflit stratégique en cours avec la Chine, il n’est pas dans l’intérêt réaliste de Washington de tarir complètement les sources de pétrole iranien, de sorte que la demande chinoise se déplacera vers d’autres sources, ce qui fera grimper les prix et nuira aux économies occidentales.

Par conséquent, l’équation réaliste poursuivie par Washington consiste à fermer les yeux sur le fait que la Chine achète du pétrole iranien - dans l’intérêt mutuel de Pékin et de Washington. Le pétrole est acheté à des prix plus bas tout en veillant à ce que les besoins de la Chine soient satisfaits et que l’Iran reçoive moins de revenus de la vente de son pétrole.

Il ne s’agit donc pas tant d’une question de mollesse ou de laxisme des États-Unis dans l’imposition des sanctions, mais plutôt d’un alignement stratégique qui garantit que tous les intérêts sont atteints simultanément.

Une question qui se pose ici est de savoir si les relations de la Chine avec le Conseil de coopération du Golfe sont affectées par les intérêts de Pékin vis-à-vis de Téhéran ? La réponse est un non catégorique. La Chine est consciente de l’ampleur de ses intérêts stratégiques croissants vis-à-vis des pays du Conseil de coopération du Golfe et s’efforce de façonner les relations trans-golfe selon une politique équilibrée qui garantit la réalisation des intérêts sans conclure d’alliances d’exclusion contre l’une ou l’autre partie.

Une grande puissance montante telle que la Chine est indispensable pour trouver cet équilibre avec toutes les parties, d’autant plus que la position et le calcul stratégique de l’Iran lui permettent d’accepter les orientations stratégiques chinoises même si elle ne peut pas s’identifier totalement aux désirs et aspirations de Téhéran, notamment sur des questions telles que les trois îles des EAU et d’autres questions régionales. En retour, Téhéran est désireux d’obtenir le soutien de la Chine sur d’autres questions que l’Iran considère comme centrales sur le plan de la sécurité nationale.

Au nombre de celles-ci figurent le front nucléaire, les sanctions occidentales et la sécurisation des principaux débouchés pour le commerce du pétrole et d’autres biens afin de garantir l’approvisionnement de l’économie iranienne et d’atténuer quelque peu l’impact des restrictions occidentales qui, à la lumière de la position de l’Iran en faveur de la Russie dans la guerre contre l’Ukraine, se poursuivent et pourraient ne faire que croître dans un avenir proche.