La conversation silencieuse entre Téhéran et Washington

Parler d’un échange indirect de messages et d’une entente en coulisses n’est pas nouveau dans les relations irano-américaines.

Dans ce contexte, nous pouvons comprendre pourquoi les factions armées soutenues par l’Iran en Irak ont cessé d’attaquer les intérêts américains dans la région, après avoir attaqué les forces américaines au moins 170 fois depuis le début de la guerre à Gaza, selon les déclarations américaines.

Les médias indiquent que les mandataires de l’Iran ont cessé d’attaquer les intérêts américains après la visite à Bagdad du commandant de la Force Quds des Gardiens de la révolution, Esmail Qaani.

Les rapports citent des sources irakiennes et iraniennes selon lesquelles la visite a conduit à un arrêt des attaques après que Qaani ait rencontré des représentants de plusieurs factions armées à l’aéroport de Bagdad le 29 janvier, deux jours après que Washington ait accusé ces factions d’être à l’origine du meurtre de trois soldats américains sur le site militaire d’Al-Burj en Jordanie.

Depuis le 4 février, il n’y a eu aucune attaque contre les forces américaines en Irak et en Syrie, contre plus de 20 attaques au cours des deux semaines précédant la visite du commandant de la Force Qods en Irak.

Cette visite n’a pas seulement mis fin aux attaques des mandataires de l’Iran, elle a également arrêté les représailles américaines pour l’assassinat des trois soldats, les Etats-Unis se limitant à frapper des cibles dans des installations en Syrie et en Irak qui seraient affiliées aux Gardiens de la révolution iraniens ou utilisées par eux.

Après cela, les représailles américaines ne se sont pas poursuivies, comme l’a indiqué le président Biden dans sa déclaration de l’époque : « Notre riposte a commencé aujourd’hui. Elle se poursuivra au moment et à l’endroit que nous aurons choisis ».

A la lecture de cette scène, éclipsée par la succession rapide des événements dans la région du Moyen-Orient, et dans la bande de Gaza en particulier, plusieurs points peuvent être relevés. Tout d’abord, l’Iran contrôle parfaitement ses mandataires terroristes disséminés en Irak, au Yémen, au Liban, en Syrie et dans les territoires palestiniens.

Sa rhétorique répétée sur le fait qu’il ne contrôle pas les décisions de ces factions n’est rien d’autre qu’une forme de déni tactique plausible et d’exploitation des conflits de guerre.

L’Iran nie à plusieurs reprises avoir un contrôle direct sur les décisions de ces factions et affirme que ce qu’il appelle le réseau de « résistance » dans la région peut être comparé à l’alliance de l’OTAN, selon l’ambassadeur iranien aux Nations Unies, Amir Saeid Iravani, qui a également déclaré : « Nous avons une certaine coordination, coopération, consultation, et peut-être aussi un certain financement ».

Cependant, ces factions ont leurs propres « choix » en matière d’activités militaires. Mais la visite de Qaani, qui a mis fin aux attaques des factions, est une indication significative des limites de l’influence iranienne sur la prise de décision de ces mandataires. Elle va au-delà de la coordination et implique un contrôle total de l’Iran sur les décisions de ces factions.

La scène a été rapidement mise en scène de manière à refléter non seulement les limites claires de l’influence, mais aussi la volonté de Téhéran de prévenir toute fuite en avant américaine qui pourrait conduire à une confrontation directe entre les deux parties, ou du moins mettre l’Iran dans un grand embarras et provoquer une escalade, ce que le régime iranien ne veut surtout pas.

Il semble que Téhéran ait tiré une leçon de l’assassinat du général Soleimani dans une opération américaine à laquelle il n’a pas su répondre d’une manière qui corresponde au poids du deuxième homme du régime iranien, selon la hiérarchie actuelle des dirigeants du système. Il a donc préféré éviter la confrontation et la provocation des Etats-Unis à un moment très sensible pour la Maison Blanche.

L’Iran a sans doute ordonné aux groupes de cesser d’attaquer les forces américaines, non seulement pour éviter les conséquences susmentionnées, mais aussi, à mon avis, pour une autre raison impérieuse, à savoir protéger ces groupes contre des attaques américaines plus fortes qui pourraient détruire en grande partie leur infrastructure militaire et leurs capacités en matière d’armement.

Il en résulterait l’effritement de l’influence iranienne en Irak et en Syrie et la perte de milliards de dollars d’investissements sur près de deux décennies.

En conséquence, Téhéran gère la guerre par procuration de manière plus rationnelle, d’autres mandataires tels que le mouvement terroriste Hamas risquant de mettre fin à leur existence en tant qu’acteur actif dans l’équation du conflit au Moyen-Orient pour une période considérable, voire de manière permanente.

Il est également plus probable que la directive de l’Iran à ses mandataires concernant la désescalade soit quelque peu liée au désir du régime de créer une atmosphère propice à l’achèvement des négociations entre Bagdad et Washington sur le retrait des forces américaines d’Irak, ce qui est le véritable objectif du comportement général de l’Iran en Irak, en particulier.

Par ailleurs, cette désescalade intervient en réaction à la volonté du gouvernement irakien de freiner l’acharnement des groupes pro-iraniens. La position de l’Iran sert donc plus d’un objectif avec une seule directive.

Les attaques des factions ont pu renforcer la position du gouvernement irakien, qui insiste sur sa demande de retrait des forces américaines d’Irak et sur la nécessité d’éviter que le pays ne devienne le champ de bataille d’une guerre par procuration.

Les négociations entre Bagdad et Washington sur la fin de la présence militaire américaine en Irak ont repris quelques jours après la désescalade menée par Qaani et mise en œuvre par les factions chiites.

En conclusion, l’escalade militaire des mandataires de l’Iran en Irak, qui ont brandi le slogan trompeur et mensonger de la défense des Palestiniens et du travail au sein de ce qui est décrit comme « l’axe de la résistance », faisait en réalité partie de la stratégie de pression indirecte de l’Iran visant à retirer les forces américaines d’Irak et à atteindre un objectif vital et attendu depuis longtemps à cet égard.

Par conséquent, le calme tactique actuel devrait se poursuivre jusqu’à ce que les pourparlers entre Bagdad et Washington, qui devraient durer des mois, aboutissent à des résultats sur cette question, à moins qu’une nouvelle variable n’apparaisse et n’incite l’Iran à modifier sa position et à reprendre la pression sur la partie américaine par l’intermédiaire de ses mandataires irakiens.

En tout état de cause, les circonstances régionales évoluent en faveur de l’Iran, qui a réussi, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à augmenter le niveau d’enrichissement de l’uranium pour dépasser de 27 fois le niveau autorisé.

Les inquiétudes mondiales liées à la guerre de Gaza et les troubles régionaux qui peuvent être exploités pour renforcer son influence, perturber la voie de la normalisation et de la paix entre Israël et les pays arabes servent les intérêts de l’Iran, du moins à court terme.