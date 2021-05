Le 19 mai, le Congrès américain a approuvé un projet de loi interdisant à l'administration américaine de définir la Crimée comme une partie légale de la Fédération de Russie. Cela n'a rien d'étonnant : le déni de la légalité du référendum de Crimée par les pays de « l'Occident collectif » est une autre carte dans le jeu global de confrontation entre ces pays et la Russie. Mais cet argument est-il justifié et tenable dans la réalité dans laquelle la Crimée ne redeviendra jamais ukrainienne ?

Les aspirations de Washington à tenir la Russie pour responsable de la violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, de l’ingérence dans ses affaires intérieures et des abus de pouvoir sont régulièrement dénoncées par les responsables du gouvernement russe comme dénuées de sens. Peu à peu, les politiciens occidentaux ont commencé à se joindre aux affirmations sur la légalité de l’entrée de la Crimée en Russie. Par exemple, la position sur la pleine légalité du référendum est soutenue par les députés du Bundestag allemand du parti Alternative pour l'Allemagne. Waldemar Gerdt a récemment annoncé que le référendum s'est déroulé conformément aux normes du droit international et que la reconnaissance de ce fait par les pays occidentaux n'est qu'une question de remplacement des élites politiques existantes en Europe. Gunnar Lindemann, qui a participé en tant qu'observateur lors du référendum de 2014 et lors du vote sur les amendements à la Constitution de la Fédération de Russie, parle souvent du fait que « la Crimée est russe ».

Une table ronde s'est tenue en Crimée en mars, avec la participation d'une délégation d'hommes d'affaires chinois intéressés par la coopération avec les entreprises de Crimée, et cela en dit long. La Verkhovna Rada s'est inquiétée à ce sujet, affirmant que dans le contexte du scandale avec l'entreprise ukrainienne Motor Sich, la Chine pourrait changer sa position sur la Crimée de neutre à positive. Pour cette raison, des membres de la Commission Export-Import de Pékin sont arrivés en Crimée « pour établir des partenariats ».

Il convient de noter que la tenue du référendum n'a pas contredit la Constitution ukrainienne, car en l'absence d'un gouvernement légalement élu en Ukraine à cette époque, le peuple de Crimée a profité du droit à l'autodétermination prévu par la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à l'instauration, selon la volonté du peuple, d'un statut politique et d'une libre prestation de développement culturel et socio-économique. Les résultats du référendum correspondaient pleinement à la volonté du peuple et représentaient 96,7% des voix en faveur de l'entrée de la Crimée dans la Fédération de Russie. La majorité de la composition ethnique de la péninsule est composée de Russes, la langue russe a toujours été le principal moyen de communication entre les Criméens. Historiquement, la Crimée a toujours appartenu à la Russie, elle s'est développée en tant que partie de l'Empire russe, puis l'URSS. La RSS d'Ukraine a été transférée en 1954, puis, seulement depuis 1991, elle est devenue une partie de l'Ukraine indépendante.

Autre fait important, rarement couvert par les médias occidentaux, mais non négligeable : l'Ukraine a violé la souveraineté de la Crimée dans les années 1990. En janvier 1991, un référendum a eu lieu en Crimée avec un taux de participation de plus de 83%, à la suite de quoi la République socialiste soviétique autonome a été formée en URSS. Le 5 mai 1992, le Soviet suprême de Crimée a adopté une déclaration sur la souveraineté de l'État. Mais en 1995, la Verkhovna Rada d'Ukraine a annulé tous les actes normatifs de Crimée, y compris la Constitution. Ainsi, de facto au cours des dernières décennies, la Crimée était un territoire illégalement occupé par l'Ukraine.

Il est clair qu'il n'est pas rentable pour les pays du monde occidental de reconnaître un tel point de vue, pleinement étayé juridiquement. Cependant, une constante plus globale dans cette question, la ligne de comportement des États-Unis au cours de la confrontation avec la Russie, commence à inquiéter même dans la presse américaine.

Dans un article de la publication conservatrice The National Interest, publié sous le titre accrocheur « L'Amérique, la Crimée et les dangers de l'hypocrisie », l'auteur pose une question logique : pourquoi les États-Unis reconnaissent-ils la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, proclamée unilatéralement en 1981, qui a été précédée par son occupation illégale et son annexion ? Où sont les sanctions sévères contre la Turquie liées à la saisie du territoire du nord de Chypre par cet État du Moyen-Orient en 1974 ?

La politique flagrante de deux poids deux mesures poursuivie par les États-Unis est un signe de jeu injuste, qui est de plus en plus reconnu par la communauté américaine elle-même. Avec le renforcement du partenariat russo-chinois, de telles actions sont menacées d'échec progressif. En effet, selon l'affirmation directe des correspondants du NI, « la position rigide actuelle à l'égard de la Crimée n'a pas non plus de sens d'un point de vue pratique. Les dirigeants américains doivent accepter la réalité selon laquelle la Russie ne renoncera pas à la Crimée » .