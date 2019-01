La Crimée, la RPD et la RPL signent un accord de coopération interparlementaire

Je vais polluer ton article Christelle car il y a plus important ou tout aussi important :



Lundi 21/04/2019

On attend des nouvelles de la réunion trilatérale. Y a rien encore à signaler.

Trilateral gas talks of Russia, EU and Ukraine start in Brussels

Démarré mais encore aucune décision de prise.

Transit via l’Ukraine après 2019, différé en mai 2019 :

Russia and Ukraine to hold ministerial meeting on gas transit in May

On ne ferme pas la porte totalement car cela tiendra compte du résultat des élections.

Energy chief comments on Russia-Ukraine gas settlement

Je cite un passage : « Further detailed discussion of the Russian gas transit via Ukraine after 2019 is possible only after settlement of litigation between Gazprom and Naftogaz of Ukraine, Russian Energy Minister Alexander Novak told reporters on Monday after trilateral gas talks in Russia-EU-Ukraine format. »

Cela permet de supposer qu’il n’y aura pas de transit après 2019 si le différent qui oppose les russes et l’Ukraine n’est pas résolu.

Il y a aussi ceci qui est écrit : Ukraine’s Naftogaz proposal to reduce the amount of claims under a new action against Gazprom from $12 bln to $2 bln if a new contract is signed is absurd, Novak stressed

L’Europe n’a plus tellement le choix que pour accélérer la connexion au Turkisch Stream par sécurité, mais je sais qu’ils sont butés pour le faire. Les russes ne vont tout même pas concéder des choses qui ne feraient que nuire au Turkisch Steam !!!

Claims of Naftogaz against Gazprom overstated, says Russia’s energy chief

Settlement between Naftogaz and Gazprom possible — Russian energy minister

Les trois derniers liens vont dans le même sens. Mais il manque quelque chose à tout cela, c’est ce qu’en disent les ukrainiens !!!.