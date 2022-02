La déclaration conjointe russo-chinoise sur les relations internationales

À l'invitation du président de la République populaire de Chine Xi Jinping, le président de la Fédération de Russie Vladimir V. Poutine s'est rendu en Chine le 4 février 2022. Les chefs d'État se sont entretenus à Pékin et ont pris part à la cérémonie d'ouverture des XXIV Jeux olympiques d'hiver.

Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine sur les relations internationales entrant dans une nouvelle ère et sur le développement durable mondial.

La Fédération de Russie et la République populaire de Chine, ci-après dénommées les parties, déclarent ce qui suit.

Aujourd'hui, le monde traverse des changements considérables et l'humanité entre dans une nouvelle ère de développement rapide et de transformation profonde. Il voit le développement de processus et de phénomènes tels que la multipolarité, la mondialisation économique, l'avènement de la société de l'information, la diversité culturelle, la transformation de l'architecture de la gouvernance mondiale et de l'ordre mondial ; il y a une interrelation et une interdépendance croissantes entre les États ; une tendance a émergé vers la redistribution du pouvoir dans le monde ; et la communauté internationale manifeste une demande croissante de leadership visant un développement pacifique et progressif. Dans le même temps, alors que la pandémie de la nouvelle infection à coronavirus se poursuit, la situation sécuritaire internationale et régionale se complique et le nombre de défis et de menaces mondiaux augmente de jour en jour. Certains acteurs qui ne représentent qu'une minorité à l'échelle internationale continuent de prôner des approches unilatérales pour résoudre les problèmes internationaux et de recourir à la force ; ils s'immiscent dans les affaires intérieures d'autres États, portent atteinte à leurs droits et intérêts légitimes, et incitent aux contradictions, différends et affrontements, entravant ainsi le développement et le progrès de l'humanité, contre l'opposition de la communauté internationale.

Les parties appellent tous les États à poursuivre le bien-être de tous et, à ces fins, à instaurer le dialogue et la confiance mutuelle, à renforcer la compréhension mutuelle, à défendre les valeurs humaines universelles que sont la paix, le développement, l'égalité, la justice, la démocratie et la liberté, à respecter le droit des peuples de déterminer en toute indépendance les voies de développement de leur pays ainsi que la souveraineté et les intérêts de sécurité et de développement des États, de protéger l'architecture internationale impulsée par l'ONU et l'ordre mondial fondé sur le droit international, de rechercher une véritable multipolarité avec l'ONU et son Conseil de sécurité jouant un rôle central et de coordination, promouvoir des relations internationales plus démocratiques et assurer la paix, la stabilité et le développement durable dans le monde.

I

Les parties partagent l'idée que la démocratie est une valeur humaine universelle, plutôt qu'un privilège d'un nombre limité d'États, et que sa promotion et sa protection relèvent de la responsabilité commune de l'ensemble de la communauté mondiale.

Les parties estiment que la démocratie est un moyen de participation des citoyens au gouvernement de leur pays en vue d'améliorer le bien-être de la population et de mettre en œuvre le principe du gouvernement populaire. La démocratie s'exerce dans toutes les sphères de la vie publique dans le cadre d'un processus national et reflète les intérêts de tout le peuple, sa volonté, garantit ses droits, répond à ses besoins et protège ses intérêts. Il n'existe pas de modèle unique pour guider les pays dans l'établissement de la démocratie. Une nation peut choisir les formes et les méthodes de mise en œuvre de la démocratie qui conviennent le mieux à son État particulier, en fonction de son système social et politique, de son contexte historique, de ses traditions et de ses caractéristiques culturelles uniques. Il n'appartient qu'au peuple du pays de décider si son État est démocratique.

Les parties notent que la Russie et la Chine, en tant que puissances mondiales dotées d'un riche patrimoine culturel et historique, ont des traditions démocratiques de longue date, qui s'appuient sur des milliers d'années d'expérience en matière de développement, un large soutien populaire et la prise en compte des besoins et des intérêts des citoyens. La Russie et la Chine garantissent à leur peuple le droit de participer par divers moyens et sous diverses formes à l'administration de l'État et à la vie publique conformément à la loi. Les peuples des deux pays sont certains de la voie qu'ils ont choisie et respectent les systèmes et traditions démocratiques des autres États.

Les parties notent que les principes démocratiques sont mis en œuvre au niveau mondial, ainsi que dans l'administration de l'État. Les tentatives de certains États d'imposer leurs propres « normes démocratiques » à d'autres pays, de s'accaparer le droit d'évaluer le niveau de respect des critères démocratiques, de tracer des lignes de partage fondées sur des motifs idéologiques, y compris en établissant des blocs exclusifs et des alliances de complaisance, s'avèrent n'être qu'un mépris de la démocratie et vont à l'encontre de l'esprit et des vraies valeurs de la démocratie. De telles tentatives d'hégémonie font peser de graves menaces sur la paix et la stabilité mondiales et régionales et compromettent la stabilité de l'ordre mondial.

Les parties estiment que la défense de la démocratie et des droits de l'homme ne doit pas être utilisée pour faire pression sur d'autres pays. Ils s'opposent à l'abus des valeurs démocratiques et à l'ingérence dans les affaires intérieures des États souverains sous prétexte de protéger la démocratie et les droits de l'homme, ainsi qu'à toute tentative d'incitation à la division et à la confrontation dans le monde. Les parties appellent la communauté internationale à respecter la diversité culturelle et civilisationnelle et les droits des peuples des différents pays à l'autodétermination. Ils sont prêts à travailler avec tous les partenaires intéressés pour promouvoir une véritable démocratie.

Les parties notent que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme fixent des objectifs nobles dans le domaine des droits de l'homme universels, énoncent des principes fondamentaux, que tous les États doivent respecter et observer dans les actes. Dans le même temps, étant donné que chaque nation a ses propres caractéristiques nationales, son histoire, sa culture, son système social et son niveau de développement social et économique, la nature universelle des droits de l'homme doit être considérée à travers le prisme de la situation réelle dans chaque pays particulier, et les droits de l'homme doivent être protégés en fonction de la situation spécifique de chaque pays et des besoins de sa population. La promotion et la protection des droits de l'homme sont une responsabilité partagée de la communauté internationale. Les États devraient donner la même priorité à toutes les catégories de droits de l'homme et les promouvoir de manière systémique. La coopération internationale en matière de droits de l'homme doit être menée comme un dialogue entre égaux impliquant tous les pays. Tous les États doivent avoir un accès égal au droit au développement. L'interaction et la coopération sur les questions relatives aux droits de l'homme doivent être fondées sur le principe de l'égalité de tous les pays et du respect mutuel afin de renforcer l'architecture internationale des droits de l'homme.

II

Les parties estiment que la paix, le développement et la coopération sont au cœur du système international moderne. Le développement est un moteur essentiel pour assurer la prospérité des nations. La pandémie actuelle de la nouvelle infection à coronavirus pose un sérieux défi à la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Il est essentiel de renforcer les relations de partenariat pour le bien du développement mondial et de veiller à ce que la nouvelle étape du développement mondial soit définie par l'équilibre, l'harmonie et l'inclusion.

Les parties cherchent à faire avancer leurs travaux pour lier les plans de développement de l'Union économique eurasienne et l'initiative "la Ceinture et la Route" en vue d'intensifier la coopération pratique entre l'UEE et la Chine dans divers domaines et de promouvoir une plus grande interconnexion entre les régions Asie-Pacifique et Eurasie. Les parties réaffirment leur accent sur la construction du partenariat du Grande Eurasie en parallèle et en coordination avec la construction de "la Ceinture et la Route" afin de favoriser le développement d'associations régionales ainsi que les processus d'intégration bilatéraux et multilatéraux au profit des peuples du continent eurasien.

Les parties ont convenu de continuer à intensifier constamment la coopération pratique pour le développement durable de l'Arctique.

Les parties renforceront la coopération au sein des mécanismes multilatéraux, y compris les Nations unies, et encourageront la communauté internationale à donner la priorité aux questions de développement dans la coordination mondiale des macro-politiques. Ils appellent les pays développés à mettre en œuvre de bonne foi leurs engagements formels en matière d'aide au développement, à fournir davantage de ressources aux pays en développement, à remédier au développement inégal des États, à œuvrer pour compenser ces déséquilibres au sein des États et à faire progresser la coopération mondiale et internationale pour le développement. La partie russe confirme sa volonté de continuer à travailler sur l'Initiative de développement mondial proposée par la Chine, y compris la participation aux activités du Groupe des amis de l'Initiative de développement mondial sous les auspices de l'ONU. Afin d'accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, les parties appellent la communauté internationale à prendre des mesures concrètes dans des domaines clés de coopération tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, les vaccins et la lutte contre les épidémies, le financement du développement, le changement climatique , le développement durable, y compris le développement vert, l'industrialisation, l'économie numérique et la connectivité des infrastructures.

Les parties appellent la communauté internationale à créer des conditions ouvertes, égales, justes et non discriminatoires pour le développement scientifique et technologique, à accélérer la mise en œuvre pratique des avancées scientifiques et technologiques afin d'identifier de nouveaux moteurs de croissance économique.

Les parties appellent tous les pays à renforcer la coopération en matière de transport durable, à établir activement des contacts et à partager leurs connaissances dans la construction d'installations de transport, y compris le transport intelligent et le transport durable, le développement et l'utilisation des routes arctiques, ainsi qu'à développer d'autres domaines pour soutenir la récupération post-épidémique.

Les parties prennent des mesures sérieuses et apportent une contribution importante à la lutte contre le changement climatique. Célébrant conjointement le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ils réaffirment leur attachement à cette Convention ainsi qu'aux objectifs, principes et dispositions de l'Accord de Paris, y compris le principe de responsabilités communes mais différenciées. Les parties travaillent ensemble pour assurer la mise en œuvre complète et efficace de l'Accord de Paris, restent déterminées à remplir les obligations qu'elles ont contractées et s'attendent à ce que les pays développés garantissent effectivement la fourniture annuelle de 100 milliards de dollars de financement climatique aux États en développement. Les parties s'opposent à la mise en place de nouvelles barrières au commerce international sous prétexte de lutter contre le changement climatique.

Les parties soutiennent fermement le développement de la coopération et des échanges internationaux dans le domaine de la diversité biologique, en participant activement au processus de gouvernance mondiale pertinent, et ont l'intention de promouvoir conjointement le développement harmonieux de l'humanité et de la nature ainsi que la transformation verte pour assurer un développement mondial durable.

Les chefs d'État ont évalué positivement l'interaction efficace entre la Russie et la Chine dans les formats bilatéraux et multilatéraux axés sur la lutte contre la pandémie de COVID-19, la protection de la vie et de la santé de la population des deux pays et des peuples du monde. Ils renforceront encore la coopération dans le développement et la fabrication de vaccins contre la nouvelle infection à coronavirus, ainsi que de médicaments pour son traitement, et renforceront la collaboration en matière de santé publique et de médecine moderne. Les parties prévoient de renforcer la coordination sur les mesures épidémiologiques pour assurer une forte protection de la santé, de la sécurité et de l'ordre dans les contacts entre les citoyens des deux pays. Les parties ont salué le travail des autorités compétentes et des régions des deux pays pour mettre en œuvre des mesures de quarantaine dans les zones frontalières et assurer le fonctionnement stable des points de passage frontaliers, et ont l'intention d'envisager la mise en place d'un mécanisme conjoint de contrôle et de prévention des épidémies dans le frontalières pour planifier conjointement les mesures anti-épidémiques à prendre aux points de contrôle frontaliers, partager les informations, construire des infrastructures et améliorer l'efficacité du dédouanement des marchandises.

Les parties soulignent que la détermination de l'origine de la nouvelle infection à coronavirus est une question de science. La recherche sur ce sujet doit être basée sur des connaissances mondiales, ce qui nécessite une coopération entre scientifiques du monde entier. Les parties s'opposent à la politisation de cette question. La partie russe salue le travail mené conjointement par la Chine et l'OMS pour identifier la source de la nouvelle infection à coronavirus et soutient le rapport conjoint Chine-OMS sur la question. Les parties appellent la communauté mondiale à promouvoir conjointement une approche scientifique sérieuse de l'étude de l'origine du coronavirus.

La partie russe soutient l'accueil réussi par la partie chinoise des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver à Pékin en 2022.

Les parties apprécient hautement le niveau de coopération bilatérale dans le sport et le mouvement olympique et expriment leur volonté de contribuer à son développement progressif ultérieur.

III

Les parties sont gravement préoccupées par les graves problèmes de sécurité internationale et estiment que les destins de toutes les nations sont liés. Aucun État ne peut ni ne doit assurer sa propre sécurité indépendamment de la sécurité du reste du monde et aux dépens de la sécurité des autres États. La communauté internationale doit s'engager activement dans la gouvernance mondiale pour assurer une sécurité universelle, globale, indivisible et durable.

Les parties réaffirment leur ferme soutien mutuel à la protection de leurs intérêts fondamentaux, de la souveraineté de l'État et de l'intégrité territoriale, et s'opposent à l'ingérence de forces extérieures dans leurs affaires intérieures.

La partie russe réaffirme son soutien au principe d'une seule Chine, confirme que Taiwan est une partie inaliénable de la Chine et s'oppose à toute forme d'indépendance de Taiwan.

La Russie et la Chine s'opposent aux tentatives des forces extérieures de saper la sécurité et la stabilité dans leurs régions adjacentes communes, ont l'intention de contrer l'ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures des pays souverains sous quelque prétexte que ce soit, s'opposent aux révolutions de couleur et renforceront la coopération dans les domaines susmentionnés .

Les parties condamnent le terrorisme dans toutes ses manifestations, promeuvent l'idée de créer un front antiterroriste mondial unique, avec les Nations Unies jouant un rôle central, préconisent une coordination politique plus forte et un engagement constructif dans les efforts multilatéraux de lutte contre le terrorisme. Les parties s'opposent à la politisation des questions de lutte contre le terrorisme et à leur utilisation comme instruments d'une politique de deux poids deux mesures, condamnent la pratique de l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États à des fins géopolitiques par l'utilisation de groupes terroristes et extrémistes ainsi que sous le couvert de la lutte contre le terrorisme international et l'extrémisme.

Les parties estiment que certains États, alliances et coalitions militaires et politiques cherchent à obtenir, directement ou indirectement, des avantages militaires unilatéraux au détriment de la sécurité d'autrui, notamment en recourant à des pratiques de concurrence déloyale, en intensifiant la rivalité géopolitique, en alimentant l'antagonisme et la confrontation, et compromettent gravement l'ordre de sécurité international et la stabilité stratégique mondiale. Les parties s'opposent à un nouvel élargissement de l'OTAN et demandent à l'Alliance de l'Atlantique Nord d'abandonner ses approches idéologisées de la guerre froide, de respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts des autres pays, la diversité de leurs origines civilisationnelles, culturelles et historiques, et d'exercer une attitude juste et objective à l'égard du développement pacifique d'autres États. Les parties s'opposent à la formation de structures de blocs fermés et de camps opposés dans la région Asie-Pacifique et restent très vigilantes quant à l'impact négatif de la stratégie indo-pacifique des États-Unis sur la paix et la stabilité dans la région. La Russie et la Chine ont déployé des efforts constants pour construire un système de sécurité équitable, ouvert et inclusif dans la région Asie-Pacifique (APR) qui ne soit pas dirigé contre des pays tiers et qui favorise la paix, la stabilité et la prospérité.

Les parties se félicitent de la déclaration conjointe des dirigeants des cinq États dotés d'armes nucléaires sur la prévention de la guerre nucléaire et la prévention des courses aux armements et estiment que tous les États dotés d'armes nucléaires devraient abandonner la mentalité de la guerre froide et les jeux à somme nulle, réduire le rôle des armes nucléaires dans leurs politiques de sécurité nationale, retirer les armes nucléaires déployées à l'étranger, éliminer le développement sans restriction du système mondial de défense antimissile balistique (ABM) et prendre des mesures efficaces pour réduire les risques de guerres nucléaires et de tout conflit armé entre pays dotés de capacités nucléaires militaires.

Les parties réaffirment que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est la pierre angulaire du système international de désarmement et de non-prolifération nucléaire, un élément important du système de sécurité international d'après-guerre et joue un rôle indispensable dans la paix et le développement dans le monde. . La communauté internationale doit promouvoir la mise en œuvre équilibrée des trois piliers du Traité et travailler ensemble pour protéger la crédibilité, l'efficacité et le caractère universel de l'instrument.

Les parties sont gravement préoccupées par le partenariat de sécurité trilatéral entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni (AUKUS), qui prévoit une coopération plus approfondie entre ses membres dans des domaines impliquant la stabilité stratégique, en particulier leur décision d'engager une coopération dans le domaine de sous-marins à propulsion nucléaire. La Russie et la Chine estiment que de telles actions sont contraires aux objectifs de sécurité et de développement durable de la région Asie-Pacifique, augmentent le danger d'une course aux armements dans la région et présentent de graves risques de prolifération nucléaire. Les parties condamnent fermement ces mesures et appellent les participants à l'AUKUS à remplir de bonne foi leurs engagements en matière de non-prolifération nucléaire et de missiles et à travailler ensemble pour sauvegarder la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Les projets du Japon de rejeter dans l'océan l'eau contaminée par le nucléaire de la centrale nucléaire détruite de Fukushima et l'impact environnemental potentiel de telles actions préoccupent profondément les parties. Les parties soulignent que l'élimination de l'eau contaminée nucléaire doit être gérée avec responsabilité et effectuée de manière appropriée sur la base d'arrangements entre la partie japonaise et les États voisins, les autres parties intéressées et les organismes internationaux compétents, tout en garantissant la transparence, le raisonnement scientifique et, en conformément au droit international.

Les parties estiment que le retrait des États-Unis du traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, l'accélération de la recherche et du développement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à courte portée et la volonté de les déployer dans le Les régions Asie-Pacifique et Europe, ainsi que leur transfert aux alliés, entraînent une augmentation des tensions et de la méfiance, augmentent les risques pour la sécurité internationale et régionale, conduisent à l'affaiblissement du système international de non-prolifération et de contrôle des armements, compromettant la stabilité stratégique mondiale . Les parties appellent les États-Unis à répondre positivement à l'initiative russe et à abandonner leurs plans de déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à courte portée dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Les parties continueront à maintenir des contacts et à renforcer la coordination sur cette question.

La partie chinoise accueille favorablement et soutient les propositions avancées par la Fédération de Russie visant à créer des garanties de sécurité juridiquement contraignantes à long terme en Europe.

Les parties notent que la dénonciation par les États-Unis d'un certain nombre d'importants accords internationaux de maîtrise des armements a un impact extrêmement négatif sur la sécurité et la stabilité internationales et régionales. Les parties expriment leur inquiétude quant à l'avancement des plans américains de développement de la défense antimissile mondiale et de déploiement de ses éléments dans diverses régions du monde, combinés au renforcement des capacités d'armes non nucléaires de haute précision pour le désarmement des frappes et d'autres objectifs stratégiques. Les parties soulignent l'importance des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, soutiennent fermement le rôle central du Comité des Nations unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique dans la promotion de la coopération internationale, le maintien et le développement du droit et de la réglementation spatiale internationale dans le domaine des activités spatiales. La Russie et la Chine continueront à renforcer leur coopération sur des questions d'intérêt commun telles que la durabilité à long terme des activités spatiales et le développement et l'utilisation des ressources spatiales. Les parties s'opposent aux tentatives de certains États de faire de l'espace extra-atmosphérique une arène de confrontation armée et réaffirment leur intention de faire tous les efforts nécessaires pour empêcher la militarisation de l'espace et une course aux armements dans l'espace. Ils contrecarreront les activités visant à atteindre la supériorité militaire dans l'espace et à l'utiliser pour des opérations de combat. Les parties affirment la nécessité de lancer rapidement des négociations en vue de conclure un instrument multilatéral juridiquement contraignant fondé sur le projet de traité russo-chinois sur la prévention de l'implantation d'armes dans l'espace et de l'emploi ou de la menace de la force contre des objets spatiaux, qui apporterait des éléments fondamentaux et des garanties fiables contre une course aux armements et la militarisation de l'espace extra-atmosphérique.

La Russie et la Chine soulignent que des mesures appropriées de transparence et de renforcement de la confiance, y compris une initiative internationale/un engagement politique à ne pas être le premier à placer des armes dans l'espace, peuvent également contribuer à l'objectif de prévention d'une course aux armements dans l'espace, mais ces mesures devraient compléter et non remplacer le régime juridiquement contraignant effectif régissant les activités spatiales.

Les parties réaffirment leur conviction que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (BWC) est un pilier essentiel de la paix et de la sécurité internationales. La Russie et la Chine soulignent leur détermination à préserver la crédibilité et l'efficacité de la Convention.

Les parties affirment la nécessité de respecter pleinement et de renforcer davantage la CIAB, notamment en l'institutionnalisant, en renforçant ses mécanismes et en adoptant un protocole juridiquement contraignant à la Convention avec un mécanisme de vérification efficace, ainsi que par des consultations et une coopération régulières pour résoudre tout problème lié à la mise en œuvre de la Convention.

Les parties soulignent que les activités nationales et étrangères d'armes biologiques des États-Unis et de leurs alliés soulèvent de sérieuses inquiétudes et questions pour la communauté internationale concernant leur respect de la BWC. Les parties sont d'avis que de telles activités constituent une grave menace pour la sécurité nationale de la Fédération de Russie et de la Chine et nuisent à la sécurité des régions respectives. Les parties appellent les États-Unis et leurs alliés à agir de manière ouverte, transparente et responsable en rendant compte de manière appropriée de leurs activités biologiques militaires menées à l'étranger et sur leur territoire national, et en soutenant la reprise des négociations sur un protocole BWC juridiquement contraignant avec un mécanisme de vérification efficace.

Les parties, réaffirmant leur attachement à l'objectif d'un monde exempt d'armes chimiques, appellent toutes les parties à la Convention sur les armes chimiques à travailler ensemble pour maintenir sa crédibilité et son efficacité. La Russie et la Chine sont profondément préoccupées par la politisation de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et appellent tous ses membres à renforcer la solidarité et la coopération et à protéger la tradition de prise de décision consensuelle. La Russie et la Chine insistent pour que les États-Unis, en tant que seul État partie à la Convention qui n'ait pas encore achevé le processus d'élimination des armes chimiques, accélèrent l'élimination de leurs stocks d'armes chimiques. Les parties soulignent l'importance d'équilibrer les obligations de non-prolifération des États avec les intérêts de la coopération internationale légitime dans l'utilisation des technologies de pointe et des matériaux et équipements connexes à des fins pacifiques. Les parties prennent note de la résolution intitulée "Promouvoir la coopération internationale sur les utilisations pacifiques dans le contexte de la sécurité internationale" adoptée lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'initiative de la Chine et coparrainée par la Russie, et attendent avec intérêt sa mise en œuvre cohérente dans conformément aux objectifs qui y sont énoncés.

Les parties attachent une grande importance aux questions de gouvernance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les parties sont prêtes à renforcer le dialogue et les contacts sur l'intelligence artificielle.

Les parties réitèrent leur volonté d'approfondir la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information et de contribuer à la construction d'un environnement TIC ouvert, sûr, durable et accessible. Les parties soulignent que les principes de non-recours à la force, de respect de la souveraineté nationale et des droits et libertés fondamentaux de l'homme et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte des Nations unies, s'appliquent à l'espace de l'information. . La Russie et la Chine réaffirment le rôle clé de l'ONU dans la réponse aux menaces à la sécurité internationale de l'information et expriment leur soutien à l'Organisation dans l'élaboration de nouvelles normes de conduite des États dans ce domaine.

Les parties se félicitent de la mise en œuvre du processus mondial de négociation sur la sécurité internationale de l'information au sein d'un mécanisme unique et soutiennent dans ce contexte les travaux du Groupe de travail à composition non limitée des Nations unies sur la sécurité et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) 2021–2025 (OEWG) et expriment leur volonté de parler d'une seule voix en son sein. Les parties considèrent qu'il est nécessaire de consolider les efforts de la communauté internationale pour élaborer de nouvelles normes de comportement responsable des États, y compris juridiques, ainsi qu'un instrument juridique international universel réglementant les activités des États dans le domaine des TIC. Les parties estiment que l'Initiative mondiale sur la sécurité des données, proposée par la partie chinoise et soutenue, en principe, par la partie russe, fournit une base au groupe de travail pour discuter et élaborer des réponses aux menaces à la sécurité des données et à d'autres menaces à la sécurité internationale de l'information.

Les parties réitèrent leur soutien aux résolutions 74/247 et 75/282 de l'Assemblée générale des Nations unies, appuient les travaux du comité spécial d'experts gouvernementaux compétent, facilitent les négociations au sein des Nations unies en vue de l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte contre l'utilisation des TIC à des fins criminelles. Les parties encouragent une participation constructive de toutes les parties aux négociations afin de convenir dès que possible d'une convention crédible, universelle et globale et de la soumettre à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 78e session dans le strict respect de la résolution 75/282. À ces fins, la Russie et la Chine ont présenté un projet de convention conjoint comme base des négociations.

Les parties soutiennent l'internationalisation de la gouvernance de l'Internet, prônent l'égalité des droits à sa gouvernance, estiment que toute tentative visant à limiter leur droit souverain de réglementer les segments nationaux de l'Internet et d'assurer leur sécurité est inacceptable, souhaitent une plus grande participation de l'Union internationale des télécommunications à la aborder ces questions.

Les parties ont l'intention d'approfondir la coopération bilatérale en matière de sécurité internationale de l'information sur la base de l'accord intergouvernemental pertinent de 2015. À cette fin, les parties ont convenu d'adopter dans un proche avenir un plan de coopération entre la Russie et la Chine dans ce domaine.

IV

Les parties soulignent que la Russie et la Chine, en tant que puissances mondiales et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, ont l'intention d'adhérer fermement aux principes moraux et d'accepter leur responsabilité, de défendre fermement le système international avec le rôle central de coordination des Nations unies dans les affaires internationales , défendre l'ordre mondial fondé sur le droit international, y compris les buts et principes de la Charte des Nations Unies, faire progresser la multipolarité et promouvoir la démocratisation des relations internationales, créer ensemble un monde encore plus prospère, stable et juste, construire ensemble des relations internationales d'un nouveau genre.

La partie russe note l'importance du concept de construction d'une « communauté de destin commun pour l'humanité » proposé par la partie chinoise pour assurer une plus grande solidarité de la communauté internationale et la consolidation des efforts pour répondre aux défis communs. La partie chinoise note l'importance des efforts déployés par la partie russe pour établir un système multipolaire juste des relations internationales.

Les parties ont l'intention de défendre fermement les résultats de la Seconde Guerre mondiale et l'ordre mondial existant d'après-guerre, de défendre l'autorité des Nations Unies et la justice dans les relations internationales, de résister aux tentatives de nier, de déformer et de falsifier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Afin d'empêcher que la tragédie de la guerre mondiale ne se reproduise, les parties condamneront fermement les actions visant à nier la responsabilité des atrocités des agresseurs nazis, des envahisseurs militaristes et de leurs complices, qui ternissent et ternissent l'honneur des pays vainqueurs.

Les parties appellent à l'établissement d'un nouveau type de relations entre les puissances mondiales sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération mutuellement bénéfique. Ils réaffirment que les nouvelles relations interétatiques entre la Russie et la Chine sont supérieures aux alliances politiques et militaires de l'époque de la guerre froide. L'amitié entre les deux États n'a pas de limites, il n'y a pas de domaines de coopération « interdits », le renforcement de la coopération stratégique bilatérale n'est ni dirigé contre les pays tiers ni affecté par l'évolution de l'environnement international et les changements conjoncturels dans les pays tiers.

Les parties réitèrent la nécessité de la consolidation et non de la division de la communauté internationale, la nécessité de la coopération et non de la confrontation. Les parties s'opposent au retour des relations internationales à l'état d'affrontement entre grandes puissances, lorsque les faibles deviennent la proie des forts. Les parties ont l'intention de résister aux tentatives de substituer des formats et des mécanismes universellement reconnus et conformes au droit international aux règles élaborées en privé par certaines nations ou blocs de nations, et s'opposent à la résolution indirecte et sans consensus des problèmes internationaux, s'opposent à la politique de puissance, à l'intimidation, à la politique unilatérale sanctions, et l'application extraterritoriale de la juridiction, ainsi que l'abus des politiques de contrôle des exportations, et soutenir la facilitation des échanges conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les parties ont réaffirmé leur intention de renforcer la coordination de la politique étrangère, de poursuivre un véritable multilatéralisme, de renforcer la coopération sur les plates-formes multilatérales, de défendre les intérêts communs, de soutenir l'équilibre international et régional des pouvoirs et d'améliorer la gouvernance mondiale.

Les parties soutiennent et défendent le système commercial multilatéral basé sur le rôle central de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), participent activement à la réforme de l'OMC, s'opposent aux approches unilatérales et au protectionnisme. Les parties sont prêtes à renforcer le dialogue entre les partenaires et à coordonner leurs positions sur les questions commerciales et économiques d'intérêt commun, à contribuer à assurer le fonctionnement durable et stable des chaînes de valeur mondiales et régionales, à promouvoir un système plus ouvert, inclusif, transparent et non discriminatoire de commerce international et règles économiques.

Les parties soutiennent le format du G20 en tant que forum important pour discuter des questions de coopération économique internationale et des mesures de réponse anti-crise, promeuvent conjointement l'esprit revigoré de solidarité et de coopération au sein du G20, soutiennent le rôle de premier plan de l'association dans des domaines tels que la lutte internationale contre les épidémies, la relance économique mondiale, le développement durable inclusif, l'amélioration du système de gouvernance économique mondiale de manière juste et rationnelle pour relever collectivement les défis mondiaux.

Les parties soutiennent le partenariat stratégique approfondi au sein des BRICS, promeuvent la coopération élargie dans trois domaines principaux : politique et sécurité, économie et finances, et échanges humanitaires. En particulier, la Russie et la Chine entendent encourager l'interaction dans les domaines de la santé publique, de l'économie numérique, de la science, de l'innovation et de la technologie, y compris les technologies de l'intelligence artificielle, ainsi que la coordination accrue entre les pays BRICS sur les plateformes internationales. Les parties s'efforcent de renforcer davantage le format BRICS Plus/Outreach en tant que mécanisme efficace de dialogue avec les associations et organisations d'intégration régionale des pays en développement et des États aux marchés émergents.

La partie russe soutiendra pleinement la partie chinoise qui présidera l'association en 2022 et contribuera à la tenue fructueuse du XIVe sommet des BRICS.

La Russie et la Chine visent à renforcer globalement l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et à renforcer encore son rôle dans la formation d'un ordre mondial polycentrique fondé sur les principes universellement reconnus du droit international, du multilatéralisme, de la sécurité égale, conjointe, indivisible, globale et durable.

Ils considèrent qu'il est important de mettre en œuvre de manière cohérente les accords sur l'amélioration des mécanismes pour contrer les défis et les menaces à la sécurité des États membres de l'OCS et, dans le cadre de la réalisation de cette tâche, préconisent une fonctionnalité étendue de la structure antiterroriste régionale de l'OCS.

Les parties contribueront à donner une nouvelle qualité et dynamique à l'interaction économique entre les États membres de l'OCS dans les domaines du commerce, de la fabrication, des transports, de l'énergie, des finances, de l'investissement, de l'agriculture, des douanes, des télécommunications, de l'innovation et d'autres domaines d'intérêt mutuel, notamment par l'utilisation de technologies avancées, économes en ressources, économes en énergie et « vertes ».

Les parties notent l'interaction fructueuse au sein de l'OCS dans le cadre de l'Accord de 2009 entre les gouvernements des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sur la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information, ainsi qu'au sein du groupe d'experts spécialisé. Dans ce contexte, ils se félicitent de l'adoption du Plan d'action conjoint de l'OCS sur la garantie de la sécurité internationale de l'information pour 2022-2023 par le Conseil des chefs d'État des États membres de l'OCS le 17 septembre 2021 à Douchanbé.

La Russie et la Chine procèdent de l'importance toujours croissante de la coopération culturelle et humanitaire pour le développement progressif de l'OCS. Afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des États membres de l'OCS, ils continueront à favoriser efficacement l'interaction dans des domaines tels que les liens culturels, l'éducation, la science et la technologie, la santé, la protection de l'environnement, le tourisme, les contacts interpersonnels, les sports.

La Russie et la Chine continueront de travailler pour renforcer le rôle de l'APEC en tant que plate-forme de premier plan pour le dialogue multilatéral sur les questions économiques dans la région Asie-Pacifique. Les parties ont l'intention d'intensifier l'action coordonnée pour mettre en œuvre avec succès les « lignes directrices de Putrajaya pour le développement de l'APEC jusqu'en 2040 », en mettant l'accent sur la création d'un environnement de commerce et d'investissement libre, ouvert, équitable, non discriminatoire, transparent et prévisible dans la région. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre la nouvelle pandémie d'infection à coronavirus et la reprise économique, la numérisation d'un large éventail de sphères de la vie différentes, la croissance économique dans les territoires éloignés et l'établissement d'une interaction entre l'APEC et d'autres associations multilatérales régionales ayant un agenda similaire.

Les parties ont l'intention de développer la coopération dans le cadre du format « Russie-Inde-Chine », ainsi que de renforcer l'interaction sur des sites tels que le Sommet de l'Asie de l'Est, le Forum régional de l'ASEAN sur la sécurité, la réunion des ministres de la Défense des États membres de l'ASEAN et les partenaires de dialogue. La Russie et la Chine soutiennent le rôle central de l'ASEAN dans le développement de la coopération en Asie de l'Est, continuent de renforcer la coordination sur l'approfondissement de la coopération avec l'ASEAN et promeuvent conjointement la coopération dans les domaines de la santé publique, du développement durable, de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale. Les parties entendent continuer à travailler dans l'intérêt d'un rôle renforcé de l'ASEAN en tant qu'élément clé de l'architecture régionale.

Traduit du texte anglais publié sur le site du Kremlin.